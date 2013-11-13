Chrome artık otomatik medya içeriği oynatan sekmeleri işaretleyecek









İnternette gezinirken birden çok sekme içerisinde hangisinden müzik veya video sesi geldiğini bulmak bazen zor olabiliyor. Google ise Chrome tarayıcısıyla kullanıcıya önemli bir kolaylık sunmaya başlıyor.





Chrome 32 beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik, sekmede oynamaya başlayan müzik veya video olduğunda üst kısımda bir işaretleyici çıkarıyor ve kullanıcının sekmeyi bulması kolaylaşıyor. Ayrıca hangi sekmenin webcam'i kullandığı, hangisinin Chromecast üzerinden televizyona aktarım yaptığı da yine işaretleyici yoluyla kullanıcıya bildiriliyor.





Beta sürümünde bunun haricinde otomatik olarak zararlı yazılımları engelleyen Güvenli Gezinti özelliği yer alırken, Windows 8 sürümü de önemli bir tasarım değişikliğine uğramış durumda.

http://chrome.blogspot.ca/2013/11/track-down-those-noisy-tabs.html