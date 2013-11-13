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Chrome artık otomatik medya içeriği oynatan sekmeleri işaretleyecek

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome artık otomatik medya içeriği oynatan sekmeleri işaretleyecek


İnternette gezinirken birden çok sekme içerisinde hangisinden müzik veya video sesi geldiğini bulmak bazen zor olabiliyor. Google ise Chrome tarayıcısıyla kullanıcıya önemli bir kolaylık sunmaya başlıyor.

Chrome 32 beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik, sekmede oynamaya başlayan müzik veya video olduğunda üst kısımda bir işaretleyici çıkarıyor ve kullanıcının sekmeyi bulması kolaylaşıyor. Ayrıca hangi sekmenin webcam'i kullandığı, hangisinin Chromecast üzerinden televizyona aktarım yaptığı da yine işaretleyici yoluyla kullanıcıya bildiriliyor. 

Beta sürümünde bunun haricinde otomatik olarak zararlı yazılımları engelleyen Güvenli Gezinti özelliği yer alırken, Windows 8 sürümü de önemli bir tasarım değişikliğine uğramış durumda. 

http://chrome.blogspot.ca/2013/11/track-down-those-noisy-tabs.html Yorum Yaz
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balcis 5 yıl
firefox'un uyuşuk geliştiricileri de 2 yıla kalmaz bunu uyarlar da biz de kullanırız.
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seven44 5 yıl
Güzel olmuş.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
firefox çular bunu ufaçık bir eklentiyle yıllardır kullanıyor zaten :)
kıro(m)lara buradan selam olsun :D
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Gainward6600gt 5 yıl
Charome çıktığından bu yana 32 sürüm atlamış ama hiçbir değişiklik yok. İlk sürümünüde kullansak eksiklik farketmeyizç

Firefox varken , chrome kullanmak zaman kaybıdır.
3 Yanıt Yanıtla
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pohuman 5 yıl Gainward6600gt
Gainward6600gt

Charome çıktığından bu yana 32 sürüm atlamış ama hiçbir değişiklik yok. İlk sürümünüde kullansak eksiklik farketmeyizç

Firefox varken , chrome kullanmak zaman kaybıdır.

Uzun süre Firefox kullandım. Böylesine çökmeyi seven bir tarayıcı tarihte ne görülmüştür ne de duyulmuştur.. Artık Chrome kullanıyorum, çokta memnunum..
1 Yanıt Yanıtla +3
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| OMG! | 5 yıl Gainward6600gt
Gainward6600gt
Charome çıktığından bu yana 32 sürüm atlamış ama hiçbir değişiklik yok. İlk sürümünüde kullansak eksiklik farketmeyizç

Firefox varken , chrome kullanmak zaman kaybıdır.

Kullanıcı arayuzu zaten cok iyi oldugu icin ufak tefek gelistirmelerle daha da iyi hale getiriyorlar, piyasadaki cogu tarayici chrome benzeri bir yapiya burundu. Daha cok arkaplanda yaptigi isler gelisiyor chromeun. En sık ziyaret ettigim siteyi milisaniyelerle yukluyor, mesela dhyi saniyede yüklüyor, bununla kalmiyor foruma tiklayacagimi biliyor, popüler konular ve favorileri de aninda yüklüyor, bana bunu yapabilen baska tarayici soyleyin? GPU gelistirmeleri, cloud ozellikleri, her yonuyle chrome suan fersah fersah önde, hayır firefox kullanmasak inanacaz.
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shadowtr 5 yıl Gainward6600gt
Demek ki sen Chrome kullanmıyorsun. Sürekli kullanan biri olarak değişiklikleri fark ediyorum.
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GunslingeR085 5 yıl
Güzel olmuş.
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HAAltuntas 5 yıl
Koyu bir play işareti çıkıyordu zaten. sanırım daha da geliştirildi.
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Kulak Misafiri 5 yıl HAAltuntas
HAAltuntas

Koyu bir play işareti çıkıyordu zaten. sanırım daha da geliştirildi.

O Youtube sekmesindeydi sanırım. Şimdi herhangi bir sayfada olacak sanırım.
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Like a Sir 5 yıl
o müzik çalan sekmeyi yana döne aramıyacağız artık
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