Chrome artık otomatik medya içeriği oynatan sekmeleri işaretleyecek

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İnternette gezinirken birden çok sekme içerisinde hangisinden müzik veya video sesi geldiğini bulmak bazen zor olabiliyor. Google ise Chrome tarayıcısıyla kullanıcıya önemli bir kolaylık sunmaya başlıyor.
Chrome 32 beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik, sekmede oynamaya başlayan müzik veya video olduğunda üst kısımda bir işaretleyici çıkarıyor ve kullanıcının sekmeyi bulması kolaylaşıyor. Ayrıca hangi sekmenin webcam'i kullandığı, hangisinin Chromecast üzerinden televizyona aktarım yaptığı da yine işaretleyici yoluyla kullanıcıya bildiriliyor.
Beta sürümünde bunun haricinde otomatik olarak zararlı yazılımları engelleyen Güvenli Gezinti özelliği yer alırken, Windows 8 sürümü de önemli bir tasarım değişikliğine uğramış durumda.
http://chrome.blogspot.ca/2013/11/track-down-those-noisy-tabs.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kıro(m)lara buradan selam olsun :D
Firefox varken , chrome kullanmak zaman kaybıdır.
Uzun süre Firefox kullandım. Böylesine çökmeyi seven bir tarayıcı tarihte ne görülmüştür ne de duyulmuştur.. Artık Chrome kullanıyorum, çokta memnunum..
Kullanıcı arayuzu zaten cok iyi oldugu icin ufak tefek gelistirmelerle daha da iyi hale getiriyorlar, piyasadaki cogu tarayici chrome benzeri bir yapiya burundu. Daha cok arkaplanda yaptigi isler gelisiyor chromeun. En sık ziyaret ettigim siteyi milisaniyelerle yukluyor, mesela dhyi saniyede yüklüyor, bununla kalmiyor foruma tiklayacagimi biliyor, popüler konular ve favorileri de aninda yüklüyor, bana bunu yapabilen baska tarayici soyleyin? GPU gelistirmeleri, cloud ozellikleri, her yonuyle chrome suan fersah fersah önde, hayır firefox kullanmasak inanacaz.
O Youtube sekmesindeydi sanırım. Şimdi herhangi bir sayfada olacak sanırım.