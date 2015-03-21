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Chrome ekosistemine yeni bir oyuncu katılıyor : Rockchip

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome ekosistemine yeni bir oyuncu katılıyor : Rockchip

Google'ın alt seviye ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 30'una hakim olmayı başaran işletim sistemi Chrome OS, bugüne kadar Intel ve Exynos yongasetleri ile çalışan ürünler çıkarıyordu. Çinli Rockchip de ilk kez ekosisteme adım atma imkanına sahip oldu.
Rockchip geçen yıl geliştirdiği RK3288 yongasetini Chromebook cihazlarında kullanacak. 4 adet Cortex-A17 çekirdeği ve Mali-T674 grafik birimini bir arada barındıran yongaseti 4K ekranlara destek veriyor.
Rockchip yeni yongaseti ile Exynos platformunun karşısına çıkmayı amaçlıyor. Zira yeni yongaseti de Cortex-A15 tabanlı Chromebook modellerinden daha iyi iş çıkaracak gibi duruyor.
RK3288 ilk olarak Asus C201 Chromebook modelinde kullanılacak. Asus yeni modelinin en ucuz Chromebook cihazı olacağını belirtiyor. Cihaz 149$-189$ arasında konumlanacak ve fiyatı ile dikkat çekmeye çalışacak.
Modelde 11.6 inçlik ekran, 2GB/4GB RAM, 10 saate varan pil ömrü, 16GB depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikler yer alıyor ve daha çok eğitim sektörüne hitap ediyor. Asus gelecek haftalarda resmi duyuruyu yapacak.



http://www.talkandroid.com/242257-asus-is-preparing-an-ultra-affordable-chromebook-with-a-rockchip-processor Yorum Yaz
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future81 4 yıl
Google bu işi harbiden götürdü ...
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umut_baris 4 yıl
Yüzde otuz mu? Bu ciddi bir pay.
Abd ülkesinin nüfusunu düşündüğümüzde gerçekten iyi bir başarı.
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DubSteq 4 yıl
Keşke Türkiye'ye gelse :(
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a_y_k_u_t 4 yıl
3188'li tabletler gayet performanslıydı hala da kullanıyorum. 3288leri de bekledik ama bir türlü istenen yere gelmedi. İnş yavaş yavaş güzel ürünlerde görürüz :)
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selahattın ısık 4 yıl
RK3288 daha fazla reklamyapılmamasından dolayı hakettiği değeri göremedi..Şu soc u adam gibi cihazlarında kullanan bir üretici olsaydı..Uygun fiyatada takla atan cihazlara tanık olacaktık..
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