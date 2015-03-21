Chrome ekosistemine yeni bir oyuncu katılıyor : Rockchip

Google'ın alt seviye ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 30'una hakim olmayı başaran işletim sistemi Chrome OS, bugüne kadar Intel ve Exynos yongasetleri ile çalışan ürünler çıkarıyordu. Çinli Rockchip de ilk kez ekosisteme adım atma imkanına sahip oldu.

Rockchip geçen yıl geliştirdiği RK3288 yongasetini Chromebook cihazlarında kullanacak. 4 adet Cortex-A17 çekirdeği ve Mali-T674 grafik birimini bir arada barındıran yongaseti 4K ekranlara destek veriyor.

Rockchip yeni yongaseti ile Exynos platformunun karşısına çıkmayı amaçlıyor. Zira yeni yongaseti de Cortex-A15 tabanlı Chromebook modellerinden daha iyi iş çıkaracak gibi duruyor.

RK3288 ilk olarak Asus C201 Chromebook modelinde kullanılacak. Asus yeni modelinin en ucuz Chromebook cihazı olacağını belirtiyor. Cihaz 149$-189$ arasında konumlanacak ve fiyatı ile dikkat çekmeye çalışacak.

Modelde 11.6 inçlik ekran, 2GB/4GB RAM, 10 saate varan pil ömrü, 16GB depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikler yer alıyor ve daha çok eğitim sektörüne hitap ediyor. Asus gelecek haftalarda resmi duyuruyu yapacak.









http://www.talkandroid.com/242257-asus-is-preparing-an-ultra-affordable-chromebook-with-a-rockchip-processor