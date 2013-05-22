Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome uygulama başlatıcısı, Mac OSX için de geliştiriliyor

6 yıl
379
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Chrome uygulama başlatıcısı, Mac OSX için de geliştiriliyor

Chrome işletim sistemi üzerine yüklenen uygulamalara hızlı erişim sağlayan Chrome uygulama başlatıcısının, François Beaufort'un Google+ üzerinden yaptığı açıklama doğrultusunda Mac işletim sistem, için de geliştirildiği öğrenildi.
Şimdilik beta sürümünde olan Chrome uygulama başlatıcısı, buradan son sürümü indirilebilecek Chromium tarayıcısı üzerinde verilecek bir komut ile kullanılabiliyor. Chrome mağazası üzerinden yüklenmiş olan uygulamalara hızlı erişim imkanı sağlayan bu özellik, şimdilik tam anlamıyla işlevsel olarak çalışmasa da, üzerinde ciddi oranda geliştirmeler yapıldığı belirtiliyor.
Konu hakkında daha fazla bilgi almak için François Beaufort'un Google+ hesabına buradan ulaşabilirsiniz. 


https://plus.google.com/100132233764003563318/posts/58J862g7Mrh Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Core i5-4670K video ön inceleme "Haswell ilk testlerle mercek altında" 6 yıl Röportaj: Sony'nin yeni 55" ve 65" 4K televizyonları hakkında konuştuk! 6 yıl Casio Exilim EX-N10 "Tarzını yansıt" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim