Chrome uygulama başlatıcısı, Mac OSX için de geliştiriliyor

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Chrome işletim sistemi üzerine yüklenen uygulamalara hızlı erişim sağlayan Chrome uygulama başlatıcısının, François Beaufort'un Google+ üzerinden yaptığı açıklama doğrultusunda Mac işletim sistem, için de geliştirildiği öğrenildi.
Şimdilik beta sürümünde olan Chrome uygulama başlatıcısı, buradan son sürümü indirilebilecek Chromium tarayıcısı üzerinde verilecek bir komut ile kullanılabiliyor. Chrome mağazası üzerinden yüklenmiş olan uygulamalara hızlı erişim imkanı sağlayan bu özellik, şimdilik tam anlamıyla işlevsel olarak çalışmasa da, üzerinde ciddi oranda geliştirmeler yapıldığı belirtiliyor.
Konu hakkında daha fazla bilgi almak için François Beaufort'un Google+ hesabına buradan ulaşabilirsiniz.
https://plus.google.com/100132233764003563318/posts/58J862g7Mrh Yorum Yaz Paylaş Tweetle