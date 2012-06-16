Chrome web mağazası Türkçe desteği ve yeni geliştirici özelliklerine kavuştu

Google'ın Chrome internet tarayıcısı için sayısız eklenti ve uygulamayı barındıran Chrome web mağazası, son güncellemeyle geniş dil desteği ve geliştiricilere yönelik özellikler kazandı.





Chrome web mağazası 6 yeni ülkeye daha açıldı. Bunlar Türkiye, Ukrayna, Mısır, Suudi Arabistan, Fas ve BAE oldu. Geliştiriciler artık daha geniş bir ülke yelpazesinde uygulamalarını pazarlayabilecek. 42 ülkede erişime açılan mağaza, bu ülkedeki yerel dilleri de destekliyor.





Çevrimdışı çalışan uygulamalara özellikle Chrome OS ekosistemi açısından önem veren Google, mağazada çevrimdışı çalışan uygulamaları artık özel bir liste olarak sunuyor. Hatasız bir şekilde çevrimdışı çalışan uygulamaların sahipleri, manifesto dosyasına bununla ilgili bir bayrak ekleyebiliyor.





Geliştiricilerin isteklerine bağlı olarak kontrol paneli daha geniş bilgiler yansıtacak şekilde geliştirildi. Uygulamanın ne kadar indirildiği, ne kadar görüntülendiği gibi bilgiler grafik halinde geliştiricilere sunulacak. Bilgiler CSV dosyası olarak da indirilebilecek. Şu anda 90 gün olan tarihçe süresi ise daha sonra uzatılabilecek.





Yeni özellikler hali hazırda erişilebilir durumda.