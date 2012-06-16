Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome web mağazası Türkçe desteği ve yeni geliştirici özelliklerine kavuştu

6 yıl
1,9b
1
4
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Chrome web mağazası Türkçe desteği ve yeni geliştirici özelliklerine kavuştu
Tam Boyutta Gör

Google'ın Chrome internet tarayıcısı için sayısız eklenti ve uygulamayı barındıran Chrome web mağazası, son güncellemeyle geniş dil desteği ve geliştiricilere yönelik özellikler kazandı.

Chrome web mağazası 6 yeni ülkeye daha açıldı. Bunlar Türkiye, Ukrayna, Mısır, Suudi Arabistan, Fas ve BAE oldu. Geliştiriciler artık daha geniş bir ülke yelpazesinde uygulamalarını pazarlayabilecek. 42 ülkede erişime açılan mağaza, bu ülkedeki yerel dilleri de destekliyor.

Çevrimdışı çalışan uygulamalara özellikle Chrome OS ekosistemi açısından önem veren Google, mağazada çevrimdışı çalışan uygulamaları artık özel bir liste olarak sunuyor. Hatasız bir şekilde çevrimdışı çalışan uygulamaların sahipleri, manifesto dosyasına bununla ilgili bir bayrak ekleyebiliyor.

Geliştiricilerin isteklerine bağlı olarak kontrol paneli daha geniş bilgiler yansıtacak şekilde geliştirildi. Uygulamanın ne kadar indirildiği, ne kadar görüntülendiği gibi bilgiler grafik halinde geliştiricilere sunulacak. Bilgiler CSV dosyası olarak da indirilebilecek. Şu anda 90 gün olan tarihçe süresi ise daha sonra uzatılabilecek.

Yeni özellikler hali hazırda erişilebilir durumda.

http://blog.chromium.org/2012/06/new-developer-features-in-chrome-web.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
SS çok alakasız o zaman bari Türkçe olanı koysaydınız.
Google bir de Youtube'a el atsa fena olmayacak hayır sorun anlaşılmasında değil zaten arayüz her şeyi kolaylaştırıyor ama neredeyse Afrikada ki kabilelerin dillerine destek veren Google'ın Türkçe'ye destek vermemesi -üstelik ülkemizde bu denli yaygın kullanıma sahipken- Türkiye'ye yapılan büyük bir ayıptır, bu ayıbı düzeltip mağazadan önce Youtube'a Türkçe desteği getirseydi keşke...
SS çok alakasız o zaman bari Türkçe olanı koysaydınız.Google bir de Youtube'a el atsa fena olmayacak hayır sorun anlaşılmasında değil zaten arayüz he...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
Türkçe desteğinin gelmiş olması güzel.Daha önce kullanmamıştım,bu haber ile birlikte şimdi göz atacağım ne var ne yokmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 6 yıl
Yanlız bu çok önce olmadı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
SS çok alakasız o zaman bari Türkçe olanı koysaydınız.
Google bir de Youtube'a el atsa fena olmayacak hayır sorun anlaşılmasında değil zaten arayüz her şeyi kolaylaştırıyor ama neredeyse Afrikada ki kabilelerin dillerine destek veren Google'ın Türkçe'ye destek vermemesi -üstelik ülkemizde bu denli yaygın kullanıma sahipken- Türkiye'ye yapılan büyük bir ayıptır, bu ayıbı düzeltip mağazadan önce Youtube'a Türkçe desteği getirseydi keşke...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FX4100 6 yıl
iyi oldu bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 9.Bölüm "AirDroid, Soccer Rally ve diğer 14 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim