Çift çekirdekli cep telefonları çok yakında

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden Qualcomm, Snapdragon kod adlı mobil işlemci ailesiyle yüksek performansklı akıllı telefon pazarının en çok aranan isimlerinden birisi olmayı başardı. Hazırladığı mobil işlemciler başta HTC olmak üzere Sony Ericsson ve Toshiba gibi üreticiler tarafından kullanılan Qualcomm, yeni nesil Snapdragon işlemcileri için hazırlıklarını sürdürüyor. Qualcomm'un ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Mark Frankel açıklamasında 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli QSD8672 işlemcisini son çeyrekte satışa sunacaklarını belirtti. Açıklamasının devamında Snapdragon QSD8672 tabanlı telefonların yeni yılın başında hazır olacağını belirten Mark Frankel, agresif bir strateji benimseyen üreticilerin çift çekirdekli işlemciyi kullanan yeni telefonlarını Noel döneminde lanse edebileceklerini de söyledi.

1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisini ikinci çeyrekte satışa sunan Qualcomm cephesinde 8672 işlemcisi ise yeni amiral gemisi olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ARM tabanlı işlemcinin akıllı telefonlarla birlikte tablet bilgisayarlarda ve alternatif netbook modellerinde kullanılması da bekleniyor. 1.5GHz'de çalışan Snapdragon 8672 işlemcisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak dinamik voltaj ayarlama özelliğine sahip olması gösteriliyor. Bu teknoloji sayesinde çekirdeklerden biri bekleme durumuna alınırken diğeri tam hızda çalıştırılabiliyor ve bu sayede güç/performans dengesi yakalanabiliyor. 720p ile sınırlı olan tek çekirdekli Snapdragon işlemcilerinden farklı olarak 1080p video oynatma yeteneğine de sahip olan işlemcinin dizüstü bilgisayarlardakine benzer bir ara birim kullandığı ve bunun içerisinde entegre HDMI, DDR2 ve DDR3 kontrolcülerinin olduğu belirtiliyor.

Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan Snapdragon QSD8672 işlemcisi pazarda Nvidia'nın Tegra 2 & 3 ve Texas Instruments'ın OMAP4430'u gibi yongada sistem çözümlerine rakip olacak.