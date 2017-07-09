Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift ön kameralı Vivo X9s serisi resmiyet kazandı

Sadece ön kameraya çift sensör uygulayarak ilginç bir işe imza atan Vivo X9 serisi yenilendi. Vivo X9s serisi yine sadece ön tarafa çift kamera kombinasyonu yerleştirmiş.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın ilk ekran altına entegre edilmiş parmak izi okuyuculu akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine çeken Vivo, çift ön kameralı modellere devam ediyor. Geçen yıl X9 serisini piyasaya süren firma, bu kez de X9s serisini geliştirdi.

 

Sadece ön kamera çift

 

Serideki en önemli ayrıntı ön taraftaki çift kamera kombinasyonu. İşin ilginç tarafı ise arka kısımda tek bir kamera mevcut. Yani Vivo X9 serisi daha çok özçekim meraklıları için geliştirilmiş diyebiliriz.

 

Çift kamera 20MP+5MP çözünürlüğe sahip. Derinlik algılayabilen kamera ayrıca daha kaliteli çekimler yapıyor. Geçen yılki seride 20MP+8MP kombinasyonu görmüştük. Vivo bu yıl kamerayı biraz kırpmış gibi görünüyor. Arka tarafta ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

 

Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch uygulaması detaylandı"

Vivo X9s serisinde iki model mevcut. Modeller donanım ve performans açısından bir birinden ayrılıyor. Vivo X9s modelinde Snapdragon 652 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 3320mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği, 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite bulunuyor.

 

Vivo X9s Plus modelinde ise daha performanslı Snapdragon 653 yonga seti yer alıyor. 5.8 inçlik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB arttırılabilir kapasite, 4015mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği diğer özellikler. Android 7.1 ile gelecek modellerden X9s için 396$ fiyat etiketi belirlenmiş. Vivo X9s Plus ise 440$ civarında. 

 

http://www.tweaktown.com/news/58340/vivos-new-smartphones-dual-front-camera-setups/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
crimsonica 2 yıl
Lenovo s1 5 yıldır önde çift kamera kullanıyor .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung, pil uzmanı arıyor 2 yıl Hipersonik uçaklara seramik kaplama 2 yıl Alipay ve WeChat Pay'i dünyaya yayacak ortaklık 2 yıl Markafoni'nin yeni sahibi belli oldu 2 yıl Akıllı hoparlör eve polis çağırarak hayat kurtardı 2 yıl The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak 2 yıl 2017'nin drone ile çekilmiş en iyi fotoğrafları 2 yıl İlk yerli otomobil elektrikli olacak 2 yıl LG Q6, 11 Temmuz tarihinde tanıtılacak 2 yıl Ayna görünümlü iPhone 8 yolda 2 yıl Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı 2 yıl İlk Alexa destekli akıllı saat Hindistan’da duyuruldu 2 yıl Moto Z2 ayrıntıları resmi olarak ortaya çıktı 2 yıl 14 milyon Android cihazını etkileyen yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor 2 yıl Protez altıncı parmak: ThirdThumb 2 yıl Intel Core i9-7900X'in hızı 6GHz'e çıkartıldı,rekor geldi 2 yıl Kara savaşları için son teknoloji sistem: KORHAN 2 yıl Xiaomi sonunda MIUI 9'un çıkış tarihini açıkladı 2 yıl Elektrikli araç satışlarında Toyota C-HR şampiyon 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çift ön kameralı Vivo X9s serisi resmiyet kazandı Sonraki Akrep zehiri sağımına pratik çözüm 2 yıl Elon Musk paylaştı: İşte üretilen ilk Model 3 2 yıl Microsoft premium bir cihazla mobil sektöre geri dönüyor 2 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Gündem konuları ve Soru-Cevap [Tekrar Yayın] 2 yıl Samsung’un yeni 3D V-NAND tesisi üretime başladı 2 yıl Türkiye, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilebilir: Cumhurbaşkanı'ndan açıklama 2 yıl Putin-Trump görüşmesinde House of Cards sahnesi 2 yıl Xiaomi rekor akıllı telefon satışı yaptı 2 yıl Volkswagen elektrikli otomobilleri şarj etmek için robotları kullanacak 2 yıl Kinetik enerjiyle şarj olan akıllı saat 2 yıl Karayip Korsanları’nın yeni heyecanı mobilde de yaşanıyor 2 yıl TP-Link'in F/P'si yüksek Neffos X1 ve X1 Max'ı hakkında konuşuyoruz 2 yıl HTC U11 ümit verici işler yapıyor 2 yıl SoundCloud, 173 çalışanını işten çıkarma kararı aldı 2 yıl TP-Link Neffos X1 ve X1 Max ön incelemesi "Türkiye'ye adım attılar!"" 2 yıl Bu bilgisayar hack girişiminde kendisini yok ediyor 2 yıl iFixit'ten MacBook Pro'lar için ekonomik pil değiştirme seti 2 yıl Mikroskobik hücre görüntüleri daha uzun süre incelenebilecek 2 yıl Apple'ın yeni kablosuz şarj cihazı seneye satışa sunulabilir 2 yıl SK Hynix 72 katmanlı 3D NAND yongalarının üretimine başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim