Çift ön kameralı Vivo X9s serisi resmiyet kazandı

Dünyanın ilk ekran altına entegre edilmiş parmak izi okuyuculu akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine çeken Vivo, çift ön kameralı modellere devam ediyor. Geçen yıl X9 serisini piyasaya süren firma, bu kez de X9s serisini geliştirdi.

Sadece ön kamera çift

Serideki en önemli ayrıntı ön taraftaki çift kamera kombinasyonu. İşin ilginç tarafı ise arka kısımda tek bir kamera mevcut. Yani Vivo X9 serisi daha çok özçekim meraklıları için geliştirilmiş diyebiliriz.

Çift kamera 20MP+5MP çözünürlüğe sahip. Derinlik algılayabilen kamera ayrıca daha kaliteli çekimler yapıyor. Geçen yılki seride 20MP+8MP kombinasyonu görmüştük. Vivo bu yıl kamerayı biraz kırpmış gibi görünüyor. Arka tarafta ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

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Vivo X9s serisinde iki model mevcut. Modeller donanım ve performans açısından bir birinden ayrılıyor. Vivo X9s modelinde Snapdragon 652 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 3320mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği, 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite bulunuyor.

Vivo X9s Plus modelinde ise daha performanslı Snapdragon 653 yonga seti yer alıyor. 5.8 inçlik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB arttırılabilir kapasite, 4015mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj desteği diğer özellikler. Android 7.1 ile gelecek modellerden X9s için 396$ fiyat etiketi belirlenmiş. Vivo X9s Plus ise 440$ civarında.