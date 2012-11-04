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Çift sim kart girişli HTC Desire SV, Singapur'da resmiyet kazandı

6 yıl
8,4b
1
36
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çift sim kart girişli HTC Desire SV, Singapur'da resmiyet kazandı
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, Singapur'da gerçekleştirilen özel bir etkinlik kapsamında yeni modeli Desire SV'ye resmiyet kazandırdı. HTC'nin Desire SV ile, iki farklı GSM operatörü kullanan tüketicileri hedef aldığını belirtelim.
129.74 mm uzunluğunda, 67.9 mm genişliğinde, 10.7 mm kalınlığında ve 131 gram ağırlığında dizayn edilen Desire SV'ye, Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformu hayat veriyor. 45 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (ARM Cortex-A5) bu platformda, grafik birimi ise Adreno 203.
4 GB depolama alanına ve 768 MB RAM'e yer verilen Desire SV'de, kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar (32 GB'a kadar) devreye giriyor. Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi ile Sense kullanıcı arayüzünü bir araya getiren akıllı telefon, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD 2 ekrana sahip. Akıllı telefonun gelecekte Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alıp almayacağı henüz bilinmiyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 ve GPS gibi güncel teknolojileri bünyesinde toplayan akıllı telefonun arka yüzünde 8 megapiksel çözünürlüğünde BSI sensörlü kamera yerleştirilmiş durumda. Kameraya, 28 mm'lik objektif, f/2.2 diyafram açıklığı, otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve WVGA çözünürlüğünde video kaydı eşlik ediyor.
Ses kalitesi konusunda iddialı olan ''Beats Audio'' desteğini arkasına alan Desire SV'nin bataryası 1620 mAh. Akılı telefonun kasım ayı sonuna kadar 327 Euro civarında fiyat etiketiyle Hindistan pazarına giriş yapması bekleniyor.
Çift sim kart girişli HTC Desire SV, Singapur'da resmiyet kazandı
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http://www.htc.com/in/smartphones/htc-desire-sv/#overview Yorum Yaz
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senersongur 5 yıl
Çift Sim kart avantajdır.

Umarım iPhone da yakında çıkartır.
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba ben desire SV kullanıyorum,gayet hoş kullanıma sahip.
şarjı çok gitmiyor
8 mp olmasına ragmen video ve resimler güzel cıkmıyor,yani yüksek kalite ama resimler kötü cıkıyor!( her ayarı yaptım yine olmadı)
mesaj problemi var,9 kelimeden fazla yazılan mesajları iletmiyor,yazılım güncelledim yine düzelmöedi
onun haricinde iyi sayılabilir.
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hodri_meydan 5 yıl
bende 5-6 gün oldu alalı çok memnum yalnız önde kamera yok...
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Potansiyel TROLL 6 yıl
güzel haber
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Tristan Tzara 6 yıl
tasarım çok hoş
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar acaba bu telefon türkiyeye gelirmi.fiyatı ne kadar olur.yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 6 yıl
desire x düşünüyorum ama şu vide çekimi 480p olarak mı kalacak yoksa günceleme gelerek 720p olacak mı ? çünkü çok saçma çift çekirdek yapıyorsun HD çekim yok
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Huer G'oone 6 yıl
45 nm işi karıştırır
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Ajzen 6 yıl
Bu hafta için özel yapmışlar,artık haftaya çıkan modelinden alayım.
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Fırat.Duran 6 yıl
Telefon hoş güzelde. Boş bir telefon :) Tasarım iyi ama içindekiler tutmaz.
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atakane 6 yıl
samsung yeni model tanıtınca birşey yok, HTC tanıtınca aauuwwww...
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sefaMseven 6 yıl
bizde bişey mi oldu acaba öldü falan mı dedik 2haftadır yeni model yoktu
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