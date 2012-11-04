Çift sim kart girişli HTC Desire SV, Singapur'da resmiyet kazandı

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC, Singapur'da gerçekleştirilen özel bir etkinlik kapsamında yeni modeli Desire SV'ye resmiyet kazandırdı. HTC'nin Desire SV ile, iki farklı GSM operatörü kullanan tüketicileri hedef aldığını belirtelim.



129.74 mm uzunluğunda, 67.9 mm genişliğinde, 10.7 mm kalınlığında ve 131 gram ağırlığında dizayn edilen Desire SV'ye, Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformu hayat veriyor. 45 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (ARM Cortex-A5) bu platformda, grafik birimi ise Adreno 203.

4 GB depolama alanına ve 768 MB RAM'e yer verilen Desire SV'de, kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar (32 GB'a kadar) devreye giriyor. Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi ile Sense kullanıcı arayüzünü bir araya getiren akıllı telefon, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD 2 ekrana sahip. Akıllı telefonun gelecekte Android 4.1 ''Jelly Bean'' güncellemesi alıp almayacağı henüz bilinmiyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 ve GPS gibi güncel teknolojileri bünyesinde toplayan akıllı telefonun arka yüzünde 8 megapiksel çözünürlüğünde BSI sensörlü kamera yerleştirilmiş durumda. Kameraya, 28 mm'lik objektif, f/2.2 diyafram açıklığı, otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş ve WVGA çözünürlüğünde video kaydı eşlik ediyor.

Ses kalitesi konusunda iddialı olan ''Beats Audio'' desteğini arkasına alan Desire SV'nin bataryası 1620 mAh. Akılı telefonun kasım ayı sonuna kadar 327 Euro civarında fiyat etiketiyle Hindistan pazarına giriş yapması bekleniyor.



http://www.htc.com/in/smartphones/htc-desire-sv/#overview