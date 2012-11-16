Çift sim kart girişli HTC Desire SV, kasım ayı sonunda Rusya pazarına giriş yapacak

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin çift sim kart desteği ile Android mobil işletim sistemini bir araya getiren modeli Desire SV'nin, kasım ayının sonuna doğru, 14.990 Ruble (~853 TL) fiyat etiketiyle Rusya pazarına giriş yapacağı açıklandı. Hatırlatmak gerekirse Desire SV, birkaç gün önce Singapur'da düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında davetlilerin karşısına çıkarılmıştı.



45 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformunun, Adreno 203 grafik biriminin ve 768 MB RAM'in güç verdiği Desire SV, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemiyle geliyor. İşletim sistemine her zaman olduğu gibi HTC'nin Sense arayüzü eşlik ediyor.



İki farklı GSM hattı bulunanların yardımına koşan Desire SV, 4.3-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super LCD 2 ekrana, 4 GB dahili depolama alanına, microSD kart girişine, 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, kullanıcılara üst seviye ses kalitesi vaat eden Beats Audio desteğine ve 1620 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı telefonun, çok yakında Avrupa ülkelerinde de boy göstereceği düşünülüyor.



http://android.mobile-review.com/news/10930/