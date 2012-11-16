Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift sim kart girişli HTC Desire SV, kasım ayı sonunda Rusya pazarına giriş yapacak

6 yıl
3,3b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'nin çift sim kart desteği ile Android mobil işletim sistemini bir araya getiren modeli Desire SV'nin, kasım ayının sonuna doğru, 14.990 Ruble (~853 TL) fiyat etiketiyle Rusya pazarına giriş yapacağı açıklandı. Hatırlatmak gerekirse Desire SV, birkaç gün önce Singapur'da düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında davetlilerin karşısına çıkarılmıştı.
45 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformunun, Adreno 203 grafik biriminin ve 768 MB RAM'in güç verdiği Desire SV, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemiyle geliyor. İşletim sistemine her zaman olduğu gibi HTC'nin Sense arayüzü eşlik ediyor.
İki farklı GSM hattı bulunanların yardımına koşan Desire SV, 4.3-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super LCD 2 ekrana, 4 GB dahili depolama alanına, microSD kart girişine, 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, kullanıcılara üst seviye ses kalitesi vaat eden Beats Audio desteğine ve 1620 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı telefonun, çok yakında Avrupa ülkelerinde de boy göstereceği düşünülüyor. 

http://android.mobile-review.com/news/10930/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
merhaba arkadaşlar ben de 1.5 yıldır bu telefonu kullanmaktayım. telefon fiyatına göre gayet iyi yalnız bazı sıkıntıları var, arkadaşların dediği gibi mesaj sorunu var toplu mesajlarda zaman aşımına uğraya biliyor buda sizi mağdur edebilir (örneğin toplu olarak gönderdiğim cuma mesajları cumartesi gidince ... siz anladınız :D) ayrıyetten batarya sorunu var şöyleki, batarya çabuk bitiyor heleki çift simkart kullanıyorsanız telefon hiç kullanılmasa bile yarım gün içerisinde bitebiliyor yinede fena sayılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
mesaj sorunu çekenler ayarlara gır hakkındaya gır yazılımı guncelle mesaj sorunu cozuluyorr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bu telefonu almayı düşünüyorum ama gerçektende mesajda sorun oluyomu yoksa güncellemeyi indirmek ve htc kullanmayı bilmeklemi alakalı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tecno_man 5 yıl
Kardeşim bir süredir kullanıyor ve çok memnun. Zaten HTC tarzı bir makine ayrıca s3 miniden bir çok özelliği daha iyi, gayet memnun yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
aldgmdan berı mesaj gondermıyor 3 kez garantıye gıttı sorun yok deyıp gondrıyolar alay eder gıbı daha kullanamadk telefnu yazıklar olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Mesajlarınız gitmiyosa ayarlardan hakkında kısmına girip güncellemeyi yükleyin. Bende sürekli sd kart çıkarıldı diyo sizde de oluyo mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
is_90 5 yıl
hayılrı olsun:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zenme 6 yıl
vay, çocuklar, en yüksek indirim kaçırmayın: bir ucuz telefon satın almak, ücretsiz bir PS3 olsun. çok believabe ve değerli: rmz.co/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
BİR SÜREDİR KULLANIYORUM ...HTC TARZI OLAN BİR MAKİNE ...HERKES ANLAMAZ ...S3 MİNİ DEN İYİ BİR ÇOK ÖZELLİĞİ DAHA İYİ...GAYET MEMNUNUM ...ON NUMARA TELEFON ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ben de almayı dusunuyorum ama,zaten fazla bır beklentim yok.nokıa gıbı kendı kendıne sasırıp kasıp durmasın yeter yanı.bir de nokıa androıd gibi değil kimse adam yerıne koyup uygulama yapmıyor nokıa ya.hiç bişey yok kısacası.ama kamerası guzel.desire sv de oyle mı bilmiyorum.android telefonlarda kasma donma oluyo mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
merhaba ben de bu telefonu alalı bir ay oldu.daha ilk günden mesajlarım gitmemeye başladı.garantüye göderdim bi sorun yok deyip geri yolladılar. tekrar aynı sorun oldu.henüz telefonu kullnmak nasip olmadı.çift sim kartlı almakla hata ettiğimi düşünüyorum.yazılımda mı hata var ya da birtek benim telefonla mı ilgili anlayamadım. acaba aynı sıkıntıyı yaşayan başka mağdurlar var mı diye merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
abi bu telefonda mesaj sorunu war bunu nasıl düzüeltebilir im bilginiz war mı . nette arastırdım genedlde herkezde warmıs. sizdede oldu mu ? bunu nasıl düzeltebiirm. sorun ise şu
mesajlarım hep beklemede kalıyo . bazen gönderiyo bazen göndermiyo kafayı yicam artık ya nolur biri cıksın yardım etsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3260 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, satış ve
2 etiket daha htc rusya
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 16.11.2012 video şov 6 yıl Mobilite: HTC'den Full HD ekranlı süper telefon, Galaxy S III Mini Türkiye'de, üreticiler arası davalar ve daha fazlası... 6 yıl Zotac ZBox Nano AD12 Plus Mini PC video inceleme "Atom Karınca Testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim