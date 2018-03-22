Çiftlik Bank vurgunu sonrası 65 şirket Bakanlık denetiminde

Tam Boyutta Gör

Bir anda ülke gündemine oturan büyük Çiftlik Bank vurgunundan sonra, Bakanlık bu ve benzeri şirketler için harekete geçti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan saadet zinciri yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirtti. Denetime alınan 65 şirketin olduğu açıklandı.

Bakan Tüfenkci, yaptığı açıklamada Çiftlik Bank gibi piramit sistemlerin üyelerin sisteme yeni üyeler bulduklarında gelir elde edebildiği, yeni üye bulmanın imkansız hale geldiğinde ise sistemin tıkanarak insanların para kaybettiği organizasyonlar olarak tanımladı.

65 şirket Bakanlığın radarında

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da piramit satış sistemlerine ilişkin genel çerçeveyi belirleyen düzenlemeler yapıldığını belirten Tüfenkci, Bakanlığa ulaşan şikayetler, resen yapılan tespitler ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda 65 şirket ya da temsilci nezdinde denetim yapıldığını ifade etti.

Bu denetimlerden 30’unun tamamlandığını ve 19’unun piramit satış sistemine sahip olduğunu belirten Tüfenkci, bu şirketlerin ilgilileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu ve tespit edilebilen elektronik ortamlarına erişimin engellendiğini söyledi. Diğer 35 şirketin denetimi ise hala devam ediyor.

Piramit sistemi olan şirketler

"Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS), Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti, Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti., Kairos Technologies Limited Türkiye Temsilcileri, MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri, OWNCOIN Dış Ticaret AŞ, Evo Binary International DWC-LLC Türkiye Temsilcileri, MMM Türkiye Temsilcileri, İnfinity Coin Türkiye Temsilcileri, My Crypto World Türkiye Temsilcileri, Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi), Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri, Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi."

Çiftlik Bank benzeri yapılar

Piramit sistem olduğu sonucuna varılan yapılar arasında Çiftlik Bank’ın yanında Elit Çiftlik, Çılgın Tavuklar ve Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BB Çiftliği) isimli yapıların da piramit sistem olduğu belirlendi.

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirket (Anadolu Farm), Myluckyfarm Tarım Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ciftlik.im, Cash Çiftlik, Çiftlik Shop, Çiftlik Mania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (Çiftlik Geliri) ve Bizim Tavuklar isimli yapıların denetim süreci ise devam ediyor.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/saadet-zincirinden-65-sirket-radarda/1096084