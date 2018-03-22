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Çiftlik Bank vurgunu sonrası 65 şirket Bakanlık denetiminde

Büyük Çiftlik Bank vurgunundan sonra benzeri saadet zinciri yapılanmalarına karşı harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetim altında olan 65 şirketten 19'u hakkında işlem yapıldığını belirtti
1 yıl
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çiftlik Bank vurgunu sonrası 65 şirket Bakanlık denetiminde
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Bir anda ülke gündemine oturan büyük Çiftlik Bank vurgunundan sonra, Bakanlık bu ve benzeri şirketler için harekete geçti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan saadet zinciri yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirtti. Denetime alınan 65 şirketin olduğu açıklandı.

Bakan Tüfenkci, yaptığı açıklamada Çiftlik Bank gibi piramit sistemlerin üyelerin sisteme yeni üyeler bulduklarında gelir elde edebildiği, yeni üye bulmanın imkansız hale geldiğinde ise sistemin tıkanarak insanların para kaybettiği organizasyonlar olarak tanımladı.

65 şirket Bakanlığın radarında 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da piramit satış sistemlerine ilişkin genel çerçeveyi belirleyen düzenlemeler yapıldığını belirten Tüfenkci, Bakanlığa ulaşan şikayetler, resen yapılan tespitler ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda 65 şirket ya da temsilci nezdinde denetim yapıldığını ifade etti.

Bu denetimlerden 30’unun tamamlandığını ve 19’unun piramit satış sistemine sahip olduğunu belirten Tüfenkci, bu şirketlerin ilgilileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu ve tespit edilebilen elektronik ortamlarına erişimin engellendiğini söyledi. Diğer 35 şirketin denetimi ise hala devam ediyor.

Piramit sistemi olan şirketler

"Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS), Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti, Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti., Kairos Technologies Limited Türkiye Temsilcileri, MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri, OWNCOIN Dış Ticaret AŞ, Evo Binary International DWC-LLC Türkiye Temsilcileri, MMM Türkiye Temsilcileri, İnfinity Coin Türkiye Temsilcileri, My Crypto World Türkiye Temsilcileri, Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi), Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri, Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi."

Çiftlik Bank benzeri yapılar

Piramit sistem olduğu sonucuna varılan yapılar arasında Çiftlik Bank’ın yanında Elit Çiftlik, Çılgın Tavuklar ve Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BB Çiftliği) isimli yapıların da piramit sistem olduğu belirlendi.

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirket (Anadolu Farm), Myluckyfarm Tarım Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ciftlik.im, Cash Çiftlik, Çiftlik Shop, Çiftlik Mania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (Çiftlik Geliri) ve Bizim Tavuklar isimli yapıların denetim süreci ise devam ediyor.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/saadet-zincirinden-65-sirket-radarda/1096084 Yorum Yaz
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susesa 1 yıl en beğenilen
Neden vurgun öncesi değil de sonrası? 65 kuruluşu bir haftada tespit edebiliyorsunuz ama kamuoyu baskısı gelince....
1 Yanıt Yanıtla +45
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FatihAsl 1 yıl
Çok büyütüyorsunuz. Milli piyango tarafından yıllardır dolandırılıyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +24
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dere.beyi 1 yıl
tam TÜRK KAFASI
.
bu ülkede belediye bile birisi çukuara düşmeden o çukuru kapatmaz...
.
illaa bişeyi denetlemek için birilerine bişey girmesi gerek...
tam TÜRK KAFASI.bu ülkede belediye bile birisi çukuara düşmeden o çukuru kapatmaz....illaa bişeyi denetlemek için birilerine bişey girmesi...
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interwap 1 yıl

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asig 1 yıl
televizyondaki caklari göreyip denetlemeyeler internet denetlicek cok zorbe
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Redshift 1 yıl
Bu ülkede denetim YOOK !!! YALAN DOLAN. Muz Cumhuriyeti
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Portraitclub 1 yıl
Atı alan Üsküdarı geçti be.
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CuneytBora 1 yıl
Uyan ...... sabah oldu derler . İş işten geçtiği zaman kullanılan bir terimdir. Eskiler bilirler .
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CuneytBora 1 yıl hareketliperde
Onuda insanlar mağdur olunca inceliceklermiş .
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interwap 1 yıl
www.gelirkapisi.com , girin bu forumda çoğu vardır zaten. Biri biter ötekine başlarlar.
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1ses1 1 yıl
Birileri ölünce üst gecit trafik ışığı koyarsınız. Birileri basına çıkınca hemen koşarsınız.
Kuzum Hükümetin birimleri neden çalışmıyor. Haberleri açıp bugün ne yapsak mı diyorlar.
Dolandırılanlara bir gram acımıyorum. Kısayoldan zengin olma hayaliyle uyanıklık yaparak biryere varılmayacağını anlasınlar.
Bu gözler rus kadına parasını kaptırıp ümre paramı aldı diye tv lere çıkanıda gördü.
Onu ye bunu yeme diye akıl veren koskoca prof un nasıl dolandırıldığınıda.
Bu kadar enayi olduğu sürece , milleti sağmak bukadar kolay.
Adamlar komedi resmen milleti sağmak için çiftlik kuruyor ve kimsede sormuyor bu saadet zincirinin hiç mi zararı yok.
Eeee bişekilde kolay para kazanınca harcamasıda kolay oluyorherhalde.
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General. 1 yıl
Kriz yok her tarafta lüks araba diyenler, o lüks araba sahiplerinin çoğu bunlar işte.

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Leipold 1 yıl
Tosun ortalikta silkelenecek koyun birakmadi ki, bu 65 sirketin tas catlasin 75 uyesi vardir
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NimbleSoul 1 yıl Leipold
Öğrenciyken 3-4 farklı kişi mega holding denen ponziye beni davet etmişti. Asıl para oradan çıkacak bence.
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