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Çin, 100 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera geliştirdi

5 yıl
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28
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çin, 100 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera geliştirdi

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin, geliştirdiği 100 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera ile gündeme geldi.
Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen IOE3-Kanban isimli kamera ile 10,240 x 10,240 piksel çözünürlüğünde görüntüler elde edilebiliyor. Çin devleti içerisinde çözünürlük bakımından en yüksek seviyede olduğu belirtilen kamera, -20 ile 55 derece sıcaklık değerleri arasında aktif olarak kullanılabiliyor. Boyut olarak da oldukça ufak ve taşınabilir bir yapıda hazırlanan IOE3-Kanban, havadan yapılan çekimler ile daha çok şehir planlaması, doğal hareket takibi ya da genel taşımacılık düzenlemeleri/işlemleri için geliştiriliyor.
IOE3-Kanban ile çekilmiş örnek bir fotoğrafı aşağıda görebilirsiniz.
 
Çin, 100 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera geliştirdi

http://petapixel.com/2013/07/12/chinese-institute-develops-100-megapixel-camera/ Yorum Yaz
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DraGonS 5 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Nokia telefona 41mp kamera koyar çinlilerin yaptığı işe bak kocaman kutuya 100mp kamera yapmak çok zor olmasa gerek :)

Hocam çok zor değilse bir yapıver.
DH MisafiriNokia telefona 41mp kamera koyar çinlilerin yaptığı işe bak kocaman kutuya 100mp kamera yapmak çok zor olmasa gerek :)Hoca...
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Darkimore 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Nokia telefona 41mp kamera koyar çinlilerin yaptığı işe bak kocaman kutuya 100mp kamera yapmak çok zor olmasa gerek :)

Bizim çok bilmiş vatandaşta hic bir halttan anlamadan hatta bu cihazları eline bile almadan kuluçka ya yattığı yerden karsilastirma yapar.
DH MisafiriNokia telefona 41mp kamera koyar çinlilerin yaptığı işe bak kocaman kutuya 100mp kamera yapmak çok zor olmasa gerek :)
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onur01651 5 yıl
100mp iide adamlar gider kendi ürettikleri fan ve termostat ünitesini kullanır ve makina yanar
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etlik 5 yıl
Yorum yapanlara bakıyorum da makine 100 mp çekiyor ama arkadaşlar makineyi çekemiyorlar.
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memoseler 5 yıl
Darkimore
DH MisafiriNokia telefona 41mp kamera koyar çinlilerin yaptığı işe bak kocaman kutuya 100mp kamera yapmak çok zor olmasa gerek :)
Bizim çok bilmiş vatandaşta hic bir halttan anlamadan hatta bu cihazları eline bile almadan kuluçka ya yattığı yerden karsilastirma yapar.

Arkadaş haklı. Sensör boyutuyla alakası var. Hadi onu geçtim, 4 tane 41MP kameralı L1020 ile aynı anda fotoğraf çekilip, bu kamerayı yapmaya harcanan vakit ilede kusursuz bir yazılım yazarak bu fotoğraflı piksel pikseline birleştirme yapması mümkün kılınabilirdi. Ayrıca insanlara karşı böyle aşağılayıcı tutumda bulunmanızı hiç doğru bulmuyorum.
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artenis 5 yıl memoseler
memoseler

Darkimore

DH MisafiriNokia telefona 41mp kamera koyar çinlilerin yaptığı işe bak kocaman kutuya 100mp kamera yapmak çok zor olmasa gerek :)
Bizim çok bilmiş vatandaşta hic bir halttan anlamadan hatta bu cihazları eline bile almadan kuluçka ya yattığı yerden karsilastirma yapar.


Arkadaş haklı. Sensör boyutuyla alakası var. Hadi onu geçtim, 4 tane 41MP kameralı L1020 ile aynı anda fotoğraf çekilip, bu kamerayı yapmaya harcanan vakit ilede kusursuz bir yazılım yazarak bu fotoğraflı piksel pikseline birleştirme yapması mümkün kılınabilirdi. Ayrıca insanlara karşı böyle aşağılayıcı tutumda bulunmanızı hiç doğru bulmuyorum.

O zaman haberdekinden 10 tanesini birleştirisek ne olucak zihni sihir
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Steve Jobs 5 yıl
Kopyalaya kopyalaya nereye geldi adamlar
.
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Carfreak 5 yıl
360cities.net/...

Bu nasıl oluyor o zaman?
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Portraitclub 5 yıl
Çok iyi ama tam detaylı bir içeriği olsaydı yani nokianın camerası gibi mi çalışıyor acaba nokia 41mp diyor ama zoom olayında camera yakınlaştırdığı kadar piksel düşürüyor buda görüntüde kırılmaları en az seviyeye indiriyor acaba bu camera da aynı tarzda mı çalışıyor
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artenis 5 yıl Carfreak
Pachenkov

360cities.net/...

Bu nasıl oluyor o zaman?


Orada muhtemelen yüzlerce kare fotoğraf birleştirilmiş ancak bu haberdeki cihaz tek karede 100 mp yakalıyor fotoğrafı
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DraGonS 5 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Nokia telefona 41mp kamera koyar çinlilerin yaptığı işe bak kocaman kutuya 100mp kamera yapmak çok zor olmasa gerek :)

Hocam çok zor değilse bir yapıver.
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artenis 5 yıl
yorum yapanları çekmek için 100 değil bin mp gerek ;)
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lj94 5 yıl
seneye nokia yapar bu çöp olur ahahaahha
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batkent 5 yıl
uydudan farkı ne acaba ?
bunu insansız hava araçlarında kullanmayı planlıyor galiba
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YordleKing 5 yıl
Yorumların boşluğuna gel...
Bu kamerayı Çin kendisi üretmiş.Kendi çıkarlarına yarasın diye yapmışlar yani.
Haberi okusaydınız iyi kötü anlardınız gerçi.
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Litityum 5 yıl
Sebep? :D
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