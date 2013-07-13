Çin, 100 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera geliştirdi





Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin, geliştirdiği 100 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera ile gündeme geldi.

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen IOE3-Kanban isimli kamera ile 10,240 x 10,240 piksel çözünürlüğünde görüntüler elde edilebiliyor. Çin devleti içerisinde çözünürlük bakımından en yüksek seviyede olduğu belirtilen kamera, -20 ile 55 derece sıcaklık değerleri arasında aktif olarak kullanılabiliyor. Boyut olarak da oldukça ufak ve taşınabilir bir yapıda hazırlanan IOE3-Kanban, havadan yapılan çekimler ile daha çok şehir planlaması, doğal hareket takibi ya da genel taşımacılık düzenlemeleri/işlemleri için geliştiriliyor.

IOE3-Kanban ile çekilmiş örnek bir fotoğrafı aşağıda görebilirsiniz.

http://petapixel.com/2013/07/12/chinese-institute-develops-100-megapixel-camera/