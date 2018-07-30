Çin elektrikli otomobil bataryaları için geri dönüşüm programı başlatıyor

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Elektrikli otomobiller günümüzde sayısal olarak benzinli/dizel otomobillere üstünlük sağlamamış olsa da elektrikl iotomobillerin ilerleyen yıllarda pazar hakimiyetini ele geçirmesi bekleniyor. Bu durumun doğal bir sonucu olarak kullanım ömrünü dolduran bataryalar ciddi bir problem haline gelecek. Nissan başta olmak üzere bazı otomobil üreticileri, otomobillerde artık yeterli performansı gösteremeyen bataryaları konutlarda enerji depolama aracı olarak kullanma fikrine sıcak bakıyor. Çin hükümeti ise kapsamlı bir geri dönüşüm programıyla atık batarya sorununu çözmeyi hedefliyor.





Finansal destek sağlanacak

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre ülkedeki 17 şehir ve bölgede pilot program başlatılacak. Otomobil üreticileri, pil üreticileri ve hurdacıların iş birliği yapacağı pilot programda hükümet bu üç farklı kategorideki kuruluşlara finansal destek sağlayacak ve geri dönüşüm tesisleri kurmalarını teşvik edecek. Bakanlık ayrıca bu sürecin denetlenebilmesi ve elektrikli otomobil bataryalarının üretim aşamasından geri dönüştürme aşamasına kadar takip edilebilmesi için de bir platform oluşturacak.





Bu yılın ilk yarısında 400 binden fazla elektrikli otomobilin üretildiği Çin'de, 2020 yılına kadar 2 milyondan fazla elektrikli otomobilin yollarda faaliyet göstermesi bekleniyor. Bu da 2020 yılının sonunda 170 bin ton atık bataryanın ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu sorunu henüz çok büyümeden ele almak isteyen Çin hükümeti ise elektrikli otomobil üretimini desteklediği gibi batarya üretimini de hem belli bir standarta oturtmak hem de denetim altına almak istiyor.

https://www.reuters.com/article/us-china-autos-batteries/china-launches-pilot-ev-battery-recycling-schemes-idUSKBN1KF375