Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin elektrikli otomobil bataryaları için geri dönüşüm programı başlatıyor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin'de, kullanım ömrünü dolduran elektrikli otomobil bataryalarının geri dönüştürülmesi için kapsamlı bir program başlatılacak.
9 ay
1,9b
1
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin elektrikli otomobil bataryaları için geri dönüşüm programı başlatıyor
Tam Boyutta Gör
 

Elektrikli otomobiller günümüzde sayısal olarak benzinli/dizel otomobillere üstünlük sağlamamış olsa da elektrikl iotomobillerin ilerleyen yıllarda pazar hakimiyetini ele geçirmesi bekleniyor. Bu durumun doğal bir sonucu olarak kullanım ömrünü dolduran bataryalar ciddi bir problem haline gelecek. Nissan başta olmak üzere bazı otomobil üreticileri, otomobillerde artık yeterli performansı gösteremeyen bataryaları konutlarda enerji depolama aracı olarak kullanma fikrine sıcak bakıyor. Çin hükümeti ise kapsamlı bir geri dönüşüm programıyla atık batarya sorununu çözmeyi hedefliyor.


Finansal destek sağlanacak 

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre ülkedeki 17 şehir ve bölgede pilot program başlatılacak. Otomobil üreticileri, pil üreticileri ve hurdacıların iş birliği yapacağı pilot programda hükümet bu üç farklı kategorideki kuruluşlara finansal destek sağlayacak ve geri dönüşüm tesisleri kurmalarını teşvik edecek. Bakanlık ayrıca bu sürecin denetlenebilmesi ve elektrikli otomobil bataryalarının üretim aşamasından geri dönüştürme aşamasına kadar takip edilebilmesi için de bir platform oluşturacak.


Bu yılın ilk yarısında 400 binden fazla elektrikli otomobilin üretildiği Çin'de, 2020 yılına kadar 2 milyondan fazla elektrikli otomobilin yollarda faaliyet göstermesi bekleniyor. Bu da 2020 yılının sonunda 170 bin ton atık bataryanın ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu sorunu henüz çok büyümeden ele almak isteyen Çin hükümeti ise elektrikli otomobil üretimini desteklediği gibi batarya üretimini de hem belli bir standarta oturtmak hem de denetim altına almak istiyor. 


https://www.reuters.com/article/us-china-autos-batteries/china-launches-pilot-ev-battery-recycling-schemes-idUSKBN1KF375 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Fossil gelecek yıl BMW marka akıllı saat çıkaracak 9 ay Mars, Dünya'ya benzetilebilir mi? Bu araştırma aksini söylüyor 9 ay AMD'nin müthiş yükselişi l Piyasaya değeri en yüksek seviyede 9 ay Gıda makinalarında bakteri birikmesini önleyen kaplama geliştirildi 9 ay Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor: Xiaomi ve Oppo'dan katlanabilir telefon hamlesi 9 ay Huawei Mate 20 Pro geliyor l Mobilite 9 ay EA, Fortnite benzeri 'ücretsiz' bir oyun üzerinde çalışıyor 9 ay Bilim insanları bilgisayar depolama kapasitesini bin kat arttıracak yeni bir teknik buldu 9 ay Türkiye'nin ilk off-shore rüzgar santraline 3 milyar dolar yatırım bekleniyor 9 ay Jonah Hill ve Emma Stone'lu Netflix dizisi Maniac'tan ilk fragman 9 ay NASA, SpaceX'in uzaya taşıyacağı ilk astronotları açıklamaya hazırlanıyor 9 ay Stranger Things'in 3. sezonu ertelendi 9 ay Akıllı telefonunuzu kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları 9 ay Bitcoin neden yükseldi? Kripto Para Günlüğü 9 ay Kapısı önden açılan elektrikli mini otomobil Microlino Avrupa yollarına çıkıyor 9 ay 20th Century Fox, etkileyici fragmanlar için yapay zeka kulanacak 9 ay Tesla'nın elektrikli araçları KITT benzeri bir yapay zeka asistanına sahip olacak 9 ay Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi 9 ay NSA, güvenlik açıklarını kapatamıyor 9 ay Fortnite’ın mobil sürümünü destekleyecek Android cihazları 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Çin elektrikli otomobil bataryaları için geri dönüşüm programı başlatıyor Sonraki PES 2019'da Türkiye Süper Ligi bulunacak! 9 ay Çin'in yerli tasarım pervaneli uçağı kısa mesafe uçuşlarda kullanılmaya başlandı 9 ay Yapay zekalı yonga setleri MediaTek’e yaradı 9 ay Yaşanan olumsuzluklar Intel’i rekorlardan alıkoyamıyor 9 ay Yağmur neden bu kadar güzel kokuyor? 9 ay Intel en az bir yıl daha 10nm sürecine geçmeyecek 9 ay Xiaomi Pocophone F1 detaylanıyor 9 ay Samsung mobil cihazlar için ikinci nesil 8GB RAM yongalarını duyurdu 9 ay HTC U12 Life önümüzdeki ay satışa sunulabilir 9 ay Tom Cruise'un daha fazla koştuğu filmler daha başarılı 9 ay NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı 9 ay Beyinde ödül sisteminin çalıştırılması kanserli tümörü küçültüyor 9 ay Yakında iPad ve MacBook'lar iPhone'unuzu kablosuz olarak şarj edebilecek 9 ay Şili firması, suda çözülen poşet geliştirdi 9 ay Altered Carbon yenilenen 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek 9 ay Erdoğan:" Rusya'yla elektronik para konusunda bazı düşüncelerimiz var. " 9 ay Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor 9 ay Yapay zeka sadece gözlerinizi izleyerek kişiliğinizi tahmin edebilir 9 ay Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlayacak isimler belli oldu 9 ay Rüzgâr ve Güneş enerjisini uygun maliyetli depolamaya imkân veren pil geliştirildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim