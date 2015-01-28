Çin hükümeti bu kez Alibaba'nın peşinde





Genelde ABD'li teknoloji şirketlerine uyguladığı baskıcı politikalarla tanıdığımız Çin, bu kez kendi vatandaşlarının işlettiği başka bir devin peşine düştü. Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba büyük iham altında.





Çin hükümeti Alibaba Holding'in bünyesindeki kanundışı etkileşimleri yeteri kadar takip etmediğini ve engellemek için gerekli tedbirleri almadığını iddia ediyor. Endüstri ve Ticaret komisyonu tarafından yapılan açıklamada Alibaba üzerinde satılan ürünlerin bazılarının fikri hakları ihlal ettiğini, bazılarının standartları karşılamadığını, bazılarının kanun dışı olarak ihraç edildiğini bazılarının ise kamu güvenliğini tehilkeye sokacak nitelikte olduğu bildirildi.





Komisyon aslında uzun bir süredir konunun takpçisi ve platformun etkili tedbirler alamadığını tespit etmiş. Bahse konu rapor 16 Ocak tarihinde Alibaba yöneticilerine teslim edildi. Ancak Alibaba yöneticilerinden halen resmi bir açıklama gelmedi.





Geçen yıl borsa tarihinin en yüksek açılış yapan teknoloji şirketi ünvanını elde eden Alibaba, bu bakımdan kopya ve sahte ürünler konusunda daha sert kurallar uygulamaya başlamıştı. Ancak görünen o ki resmi otoriteleri memnun edememiş.





Alibaba gibi e-ticaret platformlarında en büyük risk kanun dışı ürünlerin de sıradan bir ürünmüş gibi alışverişe dahil edilmesi. Hem telif hakkı açısından hem de güvenlik açısından takip edilmesi gereken bu tarz davranışlarda platform sahiplerine de büyük iş düşüyor.