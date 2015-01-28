Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin hükümeti bu kez Alibaba'nın peşinde

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
16
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin hükümeti bu kez Alibaba'nın peşinde

Genelde ABD'li teknoloji şirketlerine uyguladığı baskıcı politikalarla tanıdığımız Çin, bu kez kendi vatandaşlarının işlettiği başka bir devin peşine düştü. Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba büyük iham altında.

Çin hükümeti Alibaba Holding'in bünyesindeki kanundışı etkileşimleri yeteri kadar takip etmediğini ve engellemek için gerekli tedbirleri almadığını iddia ediyor. Endüstri ve Ticaret komisyonu tarafından yapılan açıklamada Alibaba üzerinde satılan ürünlerin bazılarının fikri hakları ihlal ettiğini, bazılarının standartları karşılamadığını, bazılarının kanun dışı olarak ihraç edildiğini bazılarının ise kamu güvenliğini tehilkeye sokacak nitelikte olduğu bildirildi. 

Komisyon aslında uzun bir süredir konunun takpçisi ve platformun etkili tedbirler alamadığını tespit etmiş. Bahse konu rapor 16 Ocak tarihinde Alibaba yöneticilerine teslim edildi. Ancak Alibaba yöneticilerinden halen resmi bir açıklama gelmedi. 

Geçen yıl borsa tarihinin en yüksek açılış yapan teknoloji şirketi ünvanını elde eden Alibaba, bu bakımdan kopya ve sahte ürünler konusunda daha sert kurallar uygulamaya başlamıştı. Ancak görünen o ki resmi otoriteleri memnun edememiş. 

Alibaba gibi e-ticaret platformlarında en büyük risk kanun dışı ürünlerin de sıradan bir ürünmüş gibi alışverişe dahil edilmesi. Hem telif hakkı açısından hem de güvenlik açısından takip edilmesi gereken bu tarz davranışlarda platform sahiplerine de büyük iş düşüyor.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YediGüzelAdam 4 yıl
Adamlar uzi vs silah satıyorlar ben görünce şok olmuştum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Aliexpressteki ürünlerin %90ı çakma zaten neyin fikir ihlali bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Kapatırsa çinde ithalat durma noktasına gelir bence.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Çin alibabayı da kapat tam olsun....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 4 yıl
Üretime izin veriyorsan satilmasinada bisey demeyeceksin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
Bu site kapanırsa ekonomik kriz yaşanır bildiğin, tüm siteler ürünleri toptan buradan alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İssiz Adam 4 yıl
Yani aslinda adamlar hakli..ama bu busey yapabilecekleri anlamina gelmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atof 4 yıl
aynı olay türkiyede olacak üstünü örterler buda yetmez araştırmayı belgeleri yapıp sunanlarda sürülür =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gbzlim 4 yıl
Standart dışı demiş bide Çinde standart mı var önüne gelen bişeyler üretip satıyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TickTok 4 yıl
babayı alırlar
5 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl TickTok
TickTok
babayı alırlar








Hükümet umarım Alibaba'ya bi şey yapmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl TickTok
TickTok
babayı alırlar



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 yıl


Orijinalden alıntı: TickTok

babayı alırlar


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1701 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, alibaba ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy Note Edge video inceleme "Kavisli ekran, Snapdragon 805 ve dahası..." 4 yıl G502 Proteus Core Test Masamızda 4 yıl Snapseed uygulaması ile etkileyici siyah beyaz resimler elde edin "Fotoğraf Teknikleri" 4 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 27 Ocak 2015 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim