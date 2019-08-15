Çin’in birçok şehrinde güneş enerjisi, şebeke elektriğinden daha ucuz

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Yeni yapılan bir araştırmaya göre Çin’deki yüzlerce şehirde, güneş enerjisi kaynaklı elektrik şebeke elektriğinden daha ucuza temin edilmeye başladı.

Ülkenin yenilenebilir enerjiye geçişi konusunda çok önemli olan bu gelişme, Çin ve İsveç’te görev yapan araştırmacıların verileri neticesinde ortaya çıkarıldı. Nature Energy dergisinde yayınlanan çalışma sonuçlarına göre ülkedeki 344 ilde devlet teşviklerine bağlı kalmadan üretilen güneş enerjisi kaynaklı elektrik, şebekeden alınan hizmetlerden çok daha ucuza mâl edilebiliyor. Bahsi geçen şehirlerin yaklaşık dörtte birinde ise güneş enerjisi fiyatları kömür santralleri marifetiyle üretilen elektrikten de ucuz.

Araştırmada Çin’in “şebeke paritesi” kavramına iyice yaklaştığı ifade edilmiş. Şebeke paritesi, yeni bir tür enerji kaynağının fosil yakıtlar gibi konvansiyonel enerji türleri ile aynı fiyata veya bunlardan daha ucuza üretilmesi olarak telaffuz ediliyor. Daha önceki çalışmalar ise ülkenin şebeke paritesine ulaşması için uzun yıllara ihtiyacı olduğunu belirtmiş. Ancak görünen tablo tam ters istikameti gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda son derece hızlı bir büyüme gösteren Çin’in güneş enerjisi sektörü, 2018 Haziranı’nda hükümetin aşırı kapasite ve ölü yatırım endişeleri sebebiyle teşvik programlarını sonlandırmasıyla duraklama sürecine girmişti. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkenin yenilenebilir enerji alanında gösterdiği bu gelişme, atmosferi en çok kirleten ülkelerin içinde bulunan Çin için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

https://www.caixinglobal.com/2019-08-13/solar-power-now-cheaper-than-grid-electricity-across-china-study-finds-101450532.html