Çin’in birçok şehrinde güneş enerjisi, şebeke elektriğinden daha ucuz

Ülkenin yenilenebilir enerjiye geçişi konusunda çok önemli olan bu gelişme, Çin ve İsveç’te görev yapan araştırmacıların verileri neticesinde ortaya çıkarıldı. Nature Energy dergisinde yayınlanan çalışma sonuçlarına göre ülkedeki 344 ilde devlet teşviklerine bağlı kalmadan üretilen güneş enerjisi kaynaklı elektrik, şebekeden alınan hizmetlerden çok daha ucuza mâl edilebiliyor. Bahsi geçen şehirlerin yaklaşık dörtte birinde ise güneş enerjisi fiyatları kömür santralleri marifetiyle üretilen elektrikten de ucuz.
Araştırmada Çin’in “şebeke paritesi” kavramına iyice yaklaştığı ifade edilmiş. Şebeke paritesi, yeni bir tür enerji kaynağının fosil yakıtlar gibi konvansiyonel enerji türleri ile aynı fiyata veya bunlardan daha ucuza üretilmesi olarak telaffuz ediliyor. Daha önceki çalışmalar ise ülkenin şebeke paritesine ulaşması için uzun yıllara ihtiyacı olduğunu belirtmiş. Ancak görünen tablo tam ters istikameti gösteriyor.
https://www.caixinglobal.com/2019-08-13/solar-power-now-cheaper-than-grid-electricity-across-china-study-finds-101450532.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle