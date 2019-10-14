Çin komünist partisinin uygulaması 100 milyon kişiyi takip ediyor

Çin’de kullanıma sunulan uygulamaların mutlaka hükümet kontrolünden geçtiği ve hatta erişim izni verdiği de bir gerçek. Vatandaşların verilerini tutan sunucuların mutlaka ülke içerisinde olması ve istendiği zaman erişim sağlanması da mecburi.

Tam teslimiyet

Bununla ilgili son haber Çin komünist partisinin resmi propaganda uygulaması hakkında oldu. Study The Great Nation adındaki uygulama hem kullanıcılarını adım adım takip ediyor hem de bir arka kapı barındırıyor.

Alman Cure53 güvenlik firması tarafından yayınlanan bir rapora göre uygulama 100 milyondan fazla Android cihazına süper kullanıcı yetkisi ile erişiyor ve böylece hemen her türlü işlemi izin almadan yerine getirebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun"

Araştırmacılar uygulamanın depolamada özel bir alan ayırarak dosyaları burada sakladığını ve diğer uygulamaların erişimine açık tuttuğunu tespit etmiş. Özellikle hükümet kaynaklı diğer uygulamaların rahat bir şekilde bu alana erişebileceği tahmin ediliyor.

Daha kötüsü kodlar arasında arka kapıya benzer bir komut satırının olması. Herhangi bir izin istemeden uygulama telefonun verilerine erişerek konum, ses kaydı, arama kaydı gibi verileri topluyor hatta belirli numaralara da arama yapabiliyor. Yani kısaca telefonu hükümete teslim etmek ile aynı anlama geliyor.

Uygulama parti üyelerine zorunlu ve sosyal medyadan da yoğun bir şekilde kampanya yapılıyor. Bu bakımdan 100 milyondan fazla indirmeye sahip. Bu tür haberlerden sonra uygulama ile ilgili bir tepki olur mu bilinmiyor.