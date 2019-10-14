Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin komünist partisinin uygulaması 100 milyon kişiyi takip ediyor

    Çin komünist partisinin propaganda uygulaması kurulduğu cihazlarda süper yönetici yetkisi alarak adeta köle haline getiriyor. Kullanıcının ise yapacağı hiçbir şey yok.
    10 sa.
    1,2b
    4
    8
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çin’de kullanıma sunulan uygulamaların mutlaka hükümet kontrolünden geçtiği ve hatta erişim izni verdiği de bir gerçek. Vatandaşların verilerini tutan sunucuların mutlaka ülke içerisinde olması ve istendiği zaman erişim sağlanması da mecburi.

    Tam teslimiyet

    Bununla ilgili son haber Çin komünist partisinin resmi propaganda uygulaması hakkında oldu. Study The Great Nation adındaki uygulama hem kullanıcılarını adım adım takip ediyor hem de bir arka kapı barındırıyor.

    Alman Cure53 güvenlik firması tarafından yayınlanan bir rapora göre uygulama 100 milyondan fazla Android cihazına süper kullanıcı yetkisi ile erişiyor ve böylece hemen her türlü işlemi izin almadan yerine getirebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "PUBG geliştiricilerinden sosyalleşme odaklı oyun"

    Araştırmacılar uygulamanın depolamada özel bir alan ayırarak dosyaları burada sakladığını ve diğer uygulamaların erişimine açık tuttuğunu tespit etmiş. Özellikle hükümet kaynaklı diğer uygulamaların rahat bir şekilde bu alana erişebileceği tahmin ediliyor.

    Daha kötüsü kodlar arasında arka kapıya benzer bir komut satırının olması. Herhangi bir izin istemeden uygulama telefonun verilerine erişerek konum, ses kaydı, arama kaydı gibi verileri topluyor hatta belirli numaralara da arama yapabiliyor. Yani kısaca telefonu hükümete teslim etmek ile aynı anlama geliyor.

    Uygulama parti üyelerine zorunlu ve sosyal medyadan da yoğun bir şekilde kampanya yapılıyor. Bu bakımdan 100 milyondan fazla indirmeye sahip. Bu tür haberlerden sonra uygulama ile ilgili bir tepki olur mu bilinmiyor.

     


    https://thenextweb.com/insider/2019/10/14/chinese-communist-partys-app-is-reportedly-spying-on-its-100m-users/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 sa.
    Yaşasın Komünizm ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    addidas_85 7 sa.
    Süper kullanıcı yetkisi nedir arkadaş? Ben ilk defa görüyorum. Ayrıca bu sayılan şeylerin çoğunu Facebook yapmıyor mu sanıyorsunuz? Ha şantaj amaçlı bunu kim yapıyorsa Allah hepsinin belasını versin ama dönüp de Batı günlük yaparken Doğu yapınca tü kaka demeleri şerefsizlikten başka bir şey değil...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 8 sa.
    Çin 1984.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Tall Man 8 sa.
    İki ay önce bu haberde : mobile.donanimhaber.com/...
    Çinin uygulamaları karşısında Amerika melek kalır demiştim . Tepki gösteren birkaç kişi vardı bu haberi okutun onlara .
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    EddyCue 8 sa.
    batiya isteyerek veriyoruz dogu da zorla aliyor. valla isimiz zor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jon_Kar 8 sa.
    Komunizm Sosyalizmin gercek yuzu
    1.5 milyar cinli zaten koyun
    10 milyon insan protesto etse bile cok sey degisir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 9 sa.
    dunya tarihi sayisiz baskici, despot rejimlere sahit olmustur ama hic biri tum vatandaslarini evlerine, ozellerine, en mahrem yerlerine kadar bu sekilde takip edebilme, kontrol edebilme gucune sahip olmamistir. artan teknoloji ve yapay zeka ile yakin gelecekde orson welles'in 1984 kitabini bile utopya sinifina sokacak seylere sahit olabiliriz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEO19 9 sa.
    aynısından isteriz :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Orijinal Fortnite haritası yerle bir oldu 7 sa. Oppo A5 ve A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa çıktı 7 sa. Isuzu'dan fütüristik tasarıma sahip otonom çekici konsepti: FL IR 8 sa. Yandex’ten giysi algılayabilen TikTok benzeri uygulama 8 sa. vLog: İsviçre'de iPhone 11 Pro Max almak ve alamamak 9 sa. Xiaomi Redmi K20 Pro kamerası ilk 20 içerisinde 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Çin komünist partisinin uygulaması 100 milyon kişiyi takip ediyor Sonraki Huawei Enjoy 10'un tanıtım tarihi belli oldu 11 sa. Facebook'un Libra'sına bir darbe daha 12 sa. 20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One 12 sa. Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı 13 sa. Türk araştırma ekibi, Mersin Anamur’da iki yeni canlı türü keşfetti 13 sa. HarmonyOS, 2020'de beşinci büyük işletim sistemi haline gelecek 14 sa. Google Pixel 4'ün ürün kutusu da ortaya çıktı 15 sa. Mobil uygulama gelirleri üçüncü çeyrekte 21.9 milyar dolara yükseldi 15 sa. Google’ın yeni dizüstü modeli inceleme videosunda ortaya çıktı 16 sa. Instagram hikayelerine davet etiketi geliyor 16 sa. Porsche Taycan'ın daha uygun fiyatlı versiyonu tanıtıldı: Taycan 4S 17 sa. Microsoft'un yeni klavyelerinde Office ve Emoji tuşları olacak 17 sa. Havacılık devi Airbus, üç boyutlu baskı yöntemiyle dron ve otonom araç üretecek 18 sa. Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor 19 sa. Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak reklam gösteren 15 uygulama tespit edildi 19 sa. iPhone SE 2 fiyat tahminleri ortaya çıktı 19 sa. Ripple'ın CEO'su Bitcoin'e meydan okudu 20 sa. Honor 20 Lite ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı 1 gün Joker, ikinci haftasında da gişede rakip tanımadı 1 gün NASA, iyonosferi inceleyecek uyduyu bir uçak ve roket yardımıyla uzaya yolladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Kapali otoparka dadanan kediden nasil kurtulunur
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim