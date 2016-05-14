Çin kurulu rüzgar gücünü 2030 yılına kadar üçe katlıyor

AMD Polaris mimarisi ile ilgili yeni bilgiler

Türk hackerlar altı bankadan daha veri sızdırdı iddiası

Bu da yüzen akıllı telefon

Fantastik Dörtlü beyaz perdede şansını bir kez daha deneyecek

Android uygulamalarına ne kadar ödediğinizi görebilirsiniz

Samsung Galaxy J2 (2016) bu kez FCC'de göründü

Apple yenilik krizini aşmak için Ar-Ge'ye 10 milyar dolar harcayacak

Google, iOS için arama odaklı yeni bir klavye duyurdu

3 yıl

Apple tarihinde ilk kez bir ulaşım şirketine yatırım yapıyor üstelik tam 1 Milyar Dolar