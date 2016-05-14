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Çin kurulu rüzgar gücünü 2030 yılına kadar üçe katlıyor

Yenilenebilir enerji yatırımlarında dünya lideri olan uzak doğu ülkesi Çin, GlobalData'nın yayımladığı son rapora göre 2030 yılı itibariyle toplam kurulu rüzgar gücünü 495GW'ye çıkarmış olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İklim değişikliği üzerindeki insan etkisinin önemli bir kısmından sorumlu olan Çin, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları her geçen gün artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji yatırımlarında açık ara liderlik pozisyonunda bulunan uzak doğu ülkesi 2030 yılına kadar kurulu rüzgar gücünü de üçe katlamış olacak.

GlobalData tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan rapor Çin'in şu andaki 149GW'lik toplam rüzgar gücünü sadece 14 yıl içerisinde 495GW'ye çıkaracağını belirtiyor. Uzak doğu ülkesinin son 10 yıldaki yenilenebilir enerji başarılarına da dikkat çeken GlobalData raporu devletin bu alanda uyguladığı doğru politikaların da çok önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

Çin aslında hali hazırda Dünya genelindeki toplam kurulu rüzgar gücünün de büyük çoğunluğunu sınırlarında barındırıyor. 149GW'lık rüzgar tesisleriyle global rüzgar gücünün üçte birinden daha fazlasına sahip olan uzak doğu ülkesi 2020 yılına kadar toplam gücünü 250GW'ye çıkarmış olacak. Rüzgar enerjisi dışında diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmaya devam eden Çin aynı zamanda nükleer enerji tesislerine de büyük önem veriyor. 

http://cleantechnica.com/2016/05/11/installed-wind-power-china-set-triple-2030-reports-globaldata/ Yorum Yaz
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WB 3 yıl en beğenilen
Millet ruzgor onorjosone gocor biz holo nukloor posundoyoz..
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FatihAsl 3 yıl
Tensi
asdfzxcv12
WBMillet ruzgor onorjosone gocor biz holo nukloor posundoyoz..
Nükleer santral rüzgar enerjisinden kat be kat daha fazla enerji üretir. Nükleer şart. Tüm gelişmiş ülkelerde nükleer var onlar yapınca doğru biz yapınca yanlış. Green peace ciler gibi olma
Almanya butun nukleer santralleri kapatma derdinde. Tabii ya, Alman Hans aptal. Ne anlar teknolojiden. Green Peacelilerde ahmak zaten. Aralarinda bir tane okumus insan yok. Hepsi kahveden toplama nukleer kaka diyen okuzler. Okuzuz biz, adimizi zor yaziyoruz. Ne kadar oduyorlar merak ediyorum. Ayliklar iyi mi?

Almanya nükleer enerji santrallerini kapatma derdinde değil. sadece birilerinin gazını alıyor.
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canguler917 3 yıl
St Batuhan
Haberin sonunda nükleere de yer verilmiş ayıp olmasın ülkemize diye ama bizim kaçırdığımız nokta şu ki biz o devri birazcık kaçırdık. Tamam ülkemiz sanayi devrimini yakalamış olsa kabul ama biz sanayi devrimini kaçırmışken niye o yönü kuvvetlendiren bir yatırım yapılır ki?! Bence teknoloji devrimini kaçırmayarak ona yönelik bir yaklaşım göstersek daha iyi olurdu. Yenilenebilir enerji ve teknolojiye yönelik yatırımlar (sunucu çiftlikleri, yazılım merkezleri, arge birimleri) yapılsa daha etkili olur gelecek için. Biz arabayı üretmeyi değil de tamamen, içindekilerin geliştirilmesi ve yazılımının üretilmesini yapsak, nitelikli insan sayımızı arttırsak da fabrika peşinde koşturmasak çok daha iyi olacak.

elektrik her zaman ihtiyaç.hemde giderek daha fazla tüketilen ihtiyaç.sadece sanayi devriminde mi elektrik lazım oldu?kusura bakma ama baya saçmalamışsın
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St Batuhan 3 yıl
Haberin sonunda nükleere de yer verilmiş ayıp olmasın ülkemize diye ama bizim kaçırdığımız nokta şu ki biz o devri birazcık kaçırdık. Tamam ülkemiz sanayi devrimini yakalamış olsa kabul ama biz sanayi devrimini kaçırmışken niye o yönü kuvvetlendiren bir yatırım yapılır ki?! Bence teknoloji devrimini kaçırmayarak ona yönelik bir yaklaşım göstersek daha iyi olurdu. Yenilenebilir enerji ve teknolojiye yönelik yatırımlar (sunucu çiftlikleri, yazılım merkezleri, arge birimleri) yapılsa daha etkili olur gelecek için. Biz arabayı üretmeyi değil de tamamen, içindekilerin geliştirilmesi ve yazılımının üretilmesini yapsak, nitelikli insan sayımızı arttırsak da fabrika peşinde koşturmasak çok daha iyi olacak.
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Tensi 3 yıl
asdfzxcv12
WBMillet ruzgor onorjosone gocor biz holo nukloor posundoyoz..
Nükleer santral rüzgar enerjisinden kat be kat daha fazla enerji üretir. Nükleer şart. Tüm gelişmiş ülkelerde nükleer var onlar yapınca doğru biz yapınca yanlış. Green peace ciler gibi olma

Almanya butun nukleer santralleri kapatma derdinde. Tabii ya, Alman Hans aptal. Ne anlar teknolojiden. Green Peace'lilerde ahmak zaten. Aralarinda bir tane okumus insan yok. Hepsi kahveden toplama nukleer kaka diyen okuzler. Okuzuz biz, adimizi zor yaziyoruz. Ne kadar oduyorlar merak ediyorum. Ayliklar iyi mi?
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kadirirdem 3 yıl
Tr ninde böyle şeylere ihtiyacı var
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FatihAsl 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Tr ninde böyle şeylere ihtiyacı var

Doğru. son yıllarda Tr de yapılan
çalışmalar umut verici.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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WB 3 yıl en beğenilen
Millet ruzgor onorjosone gocor biz holo nukloor posundoyoz..
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asdfzxcv12 3 yıl WB
WB
Millet ruzgor onorjosone gocor biz holo nukloor posundoyoz..

Nükleer santral rüzgar enerjisinden kat be kat daha fazla enerji üretir. Nükleer şart. Tüm gelişmiş ülkelerde nükleer var onlar yapınca doğru biz yapınca yanlış. Green peace ciler gibi olma
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Tugrul_512bit 3 yıl
Sadece rüzgardan yarım terawatt. Bir rüzgar esse ayda delik açabilirler rahat. Kazı çalşması neyin yaparlar.
TeraWatt gücünde lazer silahları var mıdır acaba? Bir de onu yansıtacak uyduları? Ve de hedefin buharlaştığını onaylayacak kameraları? Gece tüm çinliler uyurken kullanırlar işte kullanılmayan kısmını.
Command & conquer generals oyununda bir tane örneği var. Oynayan bilir.
Saniyede 400 ton suyu buharlaştırabilir veya saniyede bin ton demiri eritir. Hiçbirşey dayanmaz. Ayna? Kızılötesi-morötesi hatta radyodalgası da kullanırlar gene geçirirler elektromagnetik dalgayı.
Command & conquer generals oyununda bundan korunmanın bir yolu yok fakat jiplere dinamitli adamları koyup enerji kaynaklarına gönderince daha o silahı çalışmadan bozmuş oluyordunuz yani enerji kaynaklarını korumak önemli.
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