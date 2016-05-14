Çin kurulu rüzgar gücünü 2030 yılına kadar üçe katlıyor

İklim değişikliği üzerindeki insan etkisinin önemli bir kısmından sorumlu olan Çin, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları her geçen gün artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji yatırımlarında açık ara liderlik pozisyonunda bulunan uzak doğu ülkesi 2030 yılına kadar kurulu rüzgar gücünü de üçe katlamış olacak.
GlobalData tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan rapor Çin'in şu andaki 149GW'lik toplam rüzgar gücünü sadece 14 yıl içerisinde 495GW'ye çıkaracağını belirtiyor. Uzak doğu ülkesinin son 10 yıldaki yenilenebilir enerji başarılarına da dikkat çeken GlobalData raporu devletin bu alanda uyguladığı doğru politikaların da çok önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.
Çin aslında hali hazırda Dünya genelindeki toplam kurulu rüzgar gücünün de büyük çoğunluğunu sınırlarında barındırıyor. 149GW'lık rüzgar tesisleriyle global rüzgar gücünün üçte birinden daha fazlasına sahip olan uzak doğu ülkesi 2020 yılına kadar toplam gücünü 250GW'ye çıkarmış olacak. Rüzgar enerjisi dışında diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmaya devam eden Çin aynı zamanda nükleer enerji tesislerine de büyük önem veriyor.
GlobalData tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan rapor Çin'in şu andaki 149GW'lik toplam rüzgar gücünü sadece 14 yıl içerisinde 495GW'ye çıkaracağını belirtiyor. Uzak doğu ülkesinin son 10 yıldaki yenilenebilir enerji başarılarına da dikkat çeken GlobalData raporu devletin bu alanda uyguladığı doğru politikaların da çok önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.
Çin aslında hali hazırda Dünya genelindeki toplam kurulu rüzgar gücünün de büyük çoğunluğunu sınırlarında barındırıyor. 149GW'lık rüzgar tesisleriyle global rüzgar gücünün üçte birinden daha fazlasına sahip olan uzak doğu ülkesi 2020 yılına kadar toplam gücünü 250GW'ye çıkarmış olacak. Rüzgar enerjisi dışında diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmaya devam eden Çin aynı zamanda nükleer enerji tesislerine de büyük önem veriyor.
http://cleantechnica.com/2016/05/11/installed-wind-power-china-set-triple-2030-reports-globaldata/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almanya nükleer enerji santrallerini kapatma derdinde değil. sadece birilerinin gazını alıyor.
elektrik her zaman ihtiyaç.hemde giderek daha fazla tüketilen ihtiyaç.sadece sanayi devriminde mi elektrik lazım oldu?kusura bakma ama baya saçmalamışsın
Almanya butun nukleer santralleri kapatma derdinde. Tabii ya, Alman Hans aptal. Ne anlar teknolojiden. Green Peace'lilerde ahmak zaten. Aralarinda bir tane okumus insan yok. Hepsi kahveden toplama nukleer kaka diyen okuzler. Okuzuz biz, adimizi zor yaziyoruz. Ne kadar oduyorlar merak ediyorum. Ayliklar iyi mi?
Doğru. son yıllarda Tr de yapılan
çalışmalar umut verici.
Nükleer santral rüzgar enerjisinden kat be kat daha fazla enerji üretir. Nükleer şart. Tüm gelişmiş ülkelerde nükleer var onlar yapınca doğru biz yapınca yanlış. Green peace ciler gibi olma
TeraWatt gücünde lazer silahları var mıdır acaba? Bir de onu yansıtacak uyduları? Ve de hedefin buharlaştığını onaylayacak kameraları? Gece tüm çinliler uyurken kullanırlar işte kullanılmayan kısmını.
Command & conquer generals oyununda bir tane örneği var. Oynayan bilir.
Saniyede 400 ton suyu buharlaştırabilir veya saniyede bin ton demiri eritir. Hiçbirşey dayanmaz. Ayna? Kızılötesi-morötesi hatta radyodalgası da kullanırlar gene geçirirler elektromagnetik dalgayı.
Command & conquer generals oyununda bundan korunmanın bir yolu yok fakat jiplere dinamitli adamları koyup enerji kaynaklarına gönderince daha o silahı çalışmadan bozmuş oluyordunuz yani enerji kaynaklarını korumak önemli.