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Çin’li bir biyoteknoloji şirketi, evcil hayvan klonlama işini ticari hale getirmeye hazırlanıyor

Pekin merkezli Sinogene Biyoteknoloji Şirketi, Huang Yu adlı hayvanseverin hastalık sonucu kaybettiği kedisi Sarımsağı başarıyla klonladı. Şirket, şimdi klonlama işini ticari hale getirmeye çalışıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çin’li bir biyoteknoloji şirketi, evcil hayvan klonlama işini ticari hale getirmeye hazırlanıyor
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Bir hayvan severseniz ve evinizi paylaştığınız dostunuzun “gitme” vakti gelip çattığında yaşanan üzüntüyü tarif etmek için bazen kelimeler yetersiz kalabiliyor. Çin’de yaşayan Huang Yu adlı hayvansever de British Shorthair ırkı kedisi idrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybettiğinde çok üzülmüş.

Yu, “Sarımsak” ismini verdiği ve kendisi için çok özel kedisini tekrar hayatının bir parçası yapmak için ise klonlatmaya karar vermiş. Kendisinin bu konuda imdadına Pekin merkezli Sinogene Biyoteknoloji Şirketi yetişmiş. 2018 yılının Ağustos ayında denemelere başlayan ve Sarımsağın klonu için kediden hücre alan şirket, üretilen embriyoyu taşıyıcı bir anneye yerleştirmiş. 66 gün süren gebelik süreci sonrası ise Çin’in ilk klonlanmış kedisi 21 Temmuz’da dünyaya gelmiş. Şirketin söz konusu başarılı hamlesi ülkede bulunan hayvanseverlerin dikkatini çekmiş olacak ki Sinogene, hayvan klonları için randevu vermeye bile başlamış.

Normal bir kedinin yaşam süresine sahip olacağı düşünülen Sarımsağın şu an için eski Sarımsakla tek ortak yönü ise görünüşü. Kedinin hal ve tavırları haliyle ilk Sarımsağa göre tamamen farklı. Bu da Yu’nun kedi ile tekrar bir bağ kurması anlamına geliyor. Ancak Sinogene’nin bahsi geçen durum için bir çözüm üretmek için çalıştığı ifade ediliyor.

Bir sonraki aşama, hatıraların kopyalanması 

Şirket insan-makine arayüzü teknolojileri ve yapay zekâ programları kullanarak kaynak hayvanların hatıralarını depolamaya ve bunları hayvanların klonlanmış hallerine aktarmaya çalışıyor. Sinogene eğer bu “küçük” pürüzü de giderebilirse hayvan sahipleri yakın gelecekte, eski hayvanlarının duygusal ve fiziksel kopyalarıyla tekrar bir arada olabilecekler.

Sinogene’i bu yönde bir araştırmaya ve yatırıma iten neden olarak ise Çin’deki yaklaşık 73 milyon evcil hayvan sahibi gösteriliyor. Şirket yakında başlayacağı faaliyetleri kapsamında kedi klonu için yaklaşık 36 bin, köpek klonu için ise 54 bin dolar talep ediyor.



https://interestingengineering.com/beijing-biotech-company-makes-consumer-cat-cloning-a-real-thing Yorum Yaz
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