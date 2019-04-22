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Çin yeni otonom amfibi aracını duyurdu

Çin ordusu insansız silahlı hava aracı ve gemilerin yanına bir de insansız amfibi ekledi. Marine Lizard taktik ve sızma operasyonlarında insansız saldırı için kullanılacak.
4 hf.
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Otonom teknolojilerindeki son gelişmeler artık savaşların insansız araçlar arasında yaşanacağını gösteriyor. Çin hem karada hem de denizde gidebilen yeni saldırı aracı Marine Lizard’ı duyurdu.

Marine Lizard nedir?

Marine Lizard bir amfibi araç yani hem suda hem de karada gidebiliyor. Su üzerinde 50 knot hıza ulaşan amfibi karaya çıktığında ise paletlerin üzerine oturarak saate 20 km hızla gidebiliyor. Radar ve elektro-optik sistemleri sayesinde yolunu kendisi bulabiliyor, engellerden kaçınabiliyor. Aracın dünyada ilk olduğu ifade ediliyor.

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Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki araç hava ve deniz araçlarına karşı füzelerle donatılmış. Ayrıca bir çift ağır makineli silah da yer alıyor. Askeri amaçlar için üretilen Marine Lizard oldukça donanımlı bir yapıya sahip.

Marine Lizard aracı, ordunun taktik ve sızma operasyonları için geliştirdiği üçlü çatışma kombinasyonuna dahil olacak. Bu kombinasyonda silahlı İHA ve insansız gemiler bulunuyor. 8 Nisan itibariyle fabrikadan çıkan Marine Lizard yakın zamanda tatbikatlara başlayacak.

 

https://www.slashgear.com/china-reveals-marine-lizard-amphibious-autonomous-landing-vehicle-20574215/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 hf.
Normalde Amfibik uçaklar havada hızlı, denizde yavaş gider.
Bu ise karada yavaş ama suda çok hızlı gidiyor.
Baktım da 50 knot hız, 92 km hız falan yapıyor.
Deniz için çok iyi bir hız bu...
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