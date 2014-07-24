Çin'de internet kullanıcı sayısı 632 milyona yükseldi





Nüfusu 1.5 milyara doğru giden Çin sayı bakımından rekor seviyede kullanıcı portföyüne sahip. En çok mobil abone, en çok internet kullanıcısı, en büyük akıllı telefon pazarı gibi pek çok ünvana bu sayede erişmeyi başardı.





Verilen son bilgilere göre Çin'deki internet kullanıcı sayısı 632 milyon kişiye ulaşmış durumda. Yılın ilk altı ayında 14.4 milyon yeni kullanıcı katılırken, geçen yıla göre yüzde 2.3 artış yaşandı. Ancak buna rağmen son sekiz yılın en düşük yükselişi gerçekleşti.





İnternet kullanıcılarının yüzde 83'ü yani 527 milyonu mobil cihazlar üzerinden internete erşirken, 512 milyonu ise PC üzerinden internete erişiyor. Bu bakımdan hem mobil hem de PC üzerinden internete erişen kişi sayısı oldukça fazla.





Bununla birlikte kırsal kesimde internet erişiminin olmaması sebebiyle ülkenin internet benimseme oranı yüzde 49.6'da kaldı. Bu oran ABD'de yüzde 87 civarında.





En büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de yılın ilk çeyreğinde 100 milyon cihaz sevkiyatı yapıldı. 2018 yılında 600 milyon akıllı telefon satılması bekleniyor. Akıllı telefon satışında yükseliş yaşandıkça internet kullanıcı sayısının da paralel olarak artış göstermesi bekleniyor.

http://www.idigitaltimes.com/articles/23911/20140721/china-internet-population-grows-632-million-mobile.htm?fs=69b92