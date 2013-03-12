Cinetics, CineVise isimli yeni kamera aparatını duyurdu













Ürettiği fotoğraf ve video aksesuarları ile bilinen Cinetics firması, CineVise kamera aparatını duyurdu.

Cinetics tarafından üretilen ve CineVise ismine sahip olan yeni aparat, Gorrilla Pod ve Joby Ballhead X üzerine kurulmuş bir sistem. Gorilla Pod'un esnek ayakları ucuna takılan üç adet alüminyum kıskaçtan ve makineyi tutan Joby X kafa modelinden oluşan sistem, fotoğraf makinelerinin ya da video kameraların standart üçayak yuvaları üzerinde istenilen her türlü yere asılmasına ve sabitlenmesine olanak verebiliyor.

Toplamda 5kg ağırlık taşıyabilen sistem, kendi kendine bağlanabilen yapısı ile ağaç gövdesi gibi yerlerde de rahatça durarak, kullanıcılara büyük bir kullanım esnekliği ve farklı açılarda fotoğraflar/videolar çekebilme olanağı sağlayabiliyor.

Bazı durumlarda gerçekten çok faydalı olabilecek bir ürün olan Cinetics CineVise, Gorrilla Pod, Joby Ballhead X ve kıskaçlar ile set halinde 295$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://store.cinetics.com/cinevise-system/

http://store.cinetics.com/cinevise-system/