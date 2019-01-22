Çinli akıllı telefon üreticileri 5G fiyat artışına karar verdi: 4G cihazlardan 74 dolar fazla olacak

2019 yılında en çok konuşacağımız teknoloji hiç şüphesiz 5G olacak. Haliyle 5G bağlantı destekli akıllı telefon haberleri de artmaya başladı. 5G bağlantı teknolojisine sahip bu cihazlar üretilirken ek masraflar ortaya çıkıyor. Çinli üreticiler de bu masrafların telefon başına sebep olacağı fiyat artışı konusunda anlaşma yaptılar.

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4G+500 formülü uygulanacak

Bu anlaşma ile birlikte 5G destekli bir akıllı telefonun, 4G cihazlara kıyasla 74 dolar daha fazla üretim masrafı oluşturması planlanıyor. 4G+500 formülü olarak adlandırılan bu anlaşmadaki 500 sayısı Çin Yuanı cinsinden masrafı gösteriyor. Bu da 74 dolar artışa denk geliyor. Bu miktarın yaklaşık 50 dolarının 5G uyumlu modem ve yonga seti için harcanması bekleniyor. Kalan kısım ise anten ve donanım çözümleri için kullanılacak. 5G akıllı telefonlar için oluşacak ek masrafın 100 dolar olması bekleniyordu ama görünen o ki Çinli üreticiler daha düşük fiyat artışı belirleyebilmişler.

Modem tedarikçileri de yapacakları kâr miktarında artış bekliyorlar. Qualcomm, Samsung, HiSilicon (Huawei), Intel ve MediaTek firmları 5G modemleri hakkında açıklama yaptılar. Yani rekabetin hayli yüksek olması bekleniyor. Bu da 5G modem fiyatlarının hızla düşmesine yardımcı olabilir.

https://www.gsmarena.com/chinese_makers_settle_on_5g_prices_74_more_than_4g_phones-news-35167.php