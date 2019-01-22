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Çinli akıllı telefon üreticileri 5G fiyat artışına karar verdi: 4G cihazlardan 74 dolar fazla olacak

5G bağlantı destekli akıllı telefonlar üretilirken ek masraflar oluşacağı biliniyordu. Çinli üreticiler “4G+500” formülüyle bu artışı 74 dolar seviyesinde tutmayı amaçlıyor.
3 ay
3,2b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Çinli akıllı telefon üreticileri 5G fiyat artışına karar verdi: 4G cihazlardan 74 dolar fazla olacak
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2019 yılında en çok konuşacağımız teknoloji hiç şüphesiz 5G olacak. Haliyle 5G bağlantı destekli akıllı telefon haberleri de artmaya başladı. 5G bağlantı teknolojisine sahip bu cihazlar üretilirken ek masraflar ortaya çıkıyor. Çinli üreticiler de bu masrafların telefon başına sebep olacağı fiyat artışı konusunda anlaşma yaptılar.
Ayrıca Bkz. "Android Q, operatörlere SIM kilidi konusunda yardım edecek"

4G+500 formülü uygulanacak

Bu anlaşma ile birlikte 5G destekli bir akıllı telefonun, 4G cihazlara kıyasla 74 dolar daha fazla üretim masrafı oluşturması planlanıyor. 4G+500 formülü olarak adlandırılan bu anlaşmadaki 500 sayısı Çin Yuanı cinsinden masrafı gösteriyor. Bu da 74 dolar artışa denk geliyor. Bu miktarın yaklaşık 50 dolarının 5G uyumlu modem ve yonga seti için harcanması bekleniyor. Kalan kısım ise anten ve donanım çözümleri için kullanılacak. 5G akıllı telefonlar için oluşacak ek masrafın 100 dolar olması bekleniyordu ama görünen o ki Çinli üreticiler daha düşük fiyat artışı belirleyebilmişler.

Çinli akıllı telefon üreticileri 5G fiyat artışına karar verdi: 4G cihazlardan 74 dolar fazla olacak
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Modem tedarikçileri de yapacakları kâr miktarında artış bekliyorlar. Qualcomm, Samsung, HiSilicon (Huawei), Intel ve MediaTek firmları 5G modemleri hakkında açıklama yaptılar. Yani rekabetin hayli yüksek olması bekleniyor. Bu da 5G modem fiyatlarının hızla düşmesine yardımcı olabilir.


https://www.gsmarena.com/chinese_makers_settle_on_5g_prices_74_more_than_4g_phones-news-35167.php Yorum Yaz
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Jon SNOW 37 3 ay en beğenilen
Ulan cinin copleri
Millet samsung iphone pahali diye sizi aliyor
Siz fiyat arttirin da gorun ne olacagini
Miet ustune bir miktar daha koyar samsung vs alir
Verilerim Cin devletine gidecegine Googleye gitsin
Ulan cinin copleriMillet samsung iphone pahali diye sizi aliyorSiz fiyat arttirin da gorun ne olacaginiMiet ustune bir miktar daha koyar samsung ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
gs09gs09 3 ay
Ben daha cinli tel almam :) 2 dir Mi aliyorum fiyatlari baya artti bi anlami kalmadi yani 300 500 daha veririm üstüne samsung htc felan alirim
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Eric Cartman. 3 ay
Herifler 5G'ye geçiyor, valla bana da 3G yetiyor. Sağolsun bizdeki operatörler, kota olayına alıştırdığı için bizi, sanki 4.5G açarsam çok internet harcarım gibime geliyor.
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fuckulteli 3 ay
3G li model yapıp, çok daha ucuz model gelmez miii
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Jon SNOW 37 3 ay en beğenilen
Ulan cinin copleri
Millet samsung iphone pahali diye sizi aliyor
Siz fiyat arttirin da gorun ne olacagini
Miet ustune bir miktar daha koyar samsung vs alir
Verilerim Cin devletine gidecegine Googleye gitsin
2 Yanıt Yanıtla +6
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The Red Devil 3 ay Jon SNOW 37
Yahu hepsi zam yapacak yazıyor işte en sonunda yazının ne saçma bir yorum. Hatta haberde beklenenden daha az artış yapabilmiş çinliler yazıyor ne bekliyorsun hayrına mı versin sana iphone samsung alma diye hocam.
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sis651 3 ay Jon SNOW 37
Çin'in çöpleri fiyatları arttırırken diğerleri de ucuza satmayacak tabii ki 5G olayını. Bizim ülkemizde kafadan bir 1000 TL fark olur zaten ama diğer yerlerde de pahalı olacaktr hani.
Bir de Google'ın sevmediğim huyu, verileri topluyor toplamasına ama sonra sormadan verileri kullandığı servisi değiştirip ortalığı karıştırıyor. Bkz. Panoramio.
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elektrontan 3 ay
Xiaomi CEO'su 750 dolar üzeri saçmalık demişti. 4G+500 anlamam ben.
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Darkad 3 ay
Türkiye'de 74 Dolar 1000₺ demek. Yani 5Gli telefonlar en az 1000 lira daha pahalı olacak gelirse eğer
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Cute Hentai 3 ay
Onlara göre küçük bir artış, bizim gibi ortadoğu ülkeleri için güzel bir...;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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