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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli telefon üreticisi Apanda, Android 3.0 işletim sistemli telefon hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinli telefon üreticisi Apanda, Android 3.0 işletim sistemli telefon hazırlıyor
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Çin merkezli cep telefonu üreticisi Apanda, Android tabanlı ikinci telefonuyla iddialı olacak gibi görünüyor. A60 adını verdiği Android telefonunu bir süre önce Shenzhen'de satışa sunan firma, hazırlıkları devam eden A70 modeliyle Android 3.0 işletim sistemine sahip ilk modellerden birine imza atacak gibi görünüyor. Firma tarafından yapılan açıklamada piyasaya çıkacak sürümü Android 3.0 işletim sistemine sahip olacak telefon, 1GHz'de çalışan ARM tabanlı işlemciden güç alacak. 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve tasarım olarak HTC EVO 4G ile büyük benzerlikler taşıyan A70'de, 1GB RAM ve 1GB ROM bellek olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Ne zaman çıkacağı ve hangi fiyat seviyesinden lanse edileceği henüz açıklanmasa da Android 3.0 için en iyimser tarihin Ekim ayı olduğu düşünülürse, A70 için birkaç ay daha beklenecke gibi görünüyor.

Çinli telefon üreticisi Apanda, Android 3.0 işletim sistemli telefon hazırlıyor
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vipergts 9 yıl
batarya sorununu kesinlikle halledemezler en fazla 1 gün gider
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