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Çizgi-Tagem platformu mahkeme kararıyla kapatılıyor

6 yıl
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50
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Çizgi-Tagem platformu mahkeme kararıyla kapatılıyor

Türkiye'nin bilişim sektöründe ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya dönük teknik servis elemanı yetiştirmek ve mesleğe kazandırmak amacıyla yıllardır ders notları, sunumlar, laboratuvar cihazları ve eğitim setleri gibi binlerce ücretsiz altyapı kaynağı sağlayan Çizgi-Tagem platformu mahkeme kararıyla kapatılıyor.

Özellikle bilişim teknolojileri öğretmenlerine karşılıksız kaynak sağlayan ve özel sanal sınıflarında 1000'e yakın bilişim öğretmenine eğitim veren Çizgi-Tagem, Milli Eğitim Bakanlığının Fatih Projesi kapsamında oluşturmuş olduğu EBA(Eğitim Bilişim Ağı) platformunda da e-içerik bölümüne tüm eğitimlerini hibe etmekteydi.

Çizgi-Tagem, tamamen ücretsiz olarak e-içerik ve eğitim sunmakta ise de İstanbul Sulh Ceza mahkemesinde görülen davaya ilişkin MEB başmüfettişi tarafından bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda; eğitim sonunda verilen sertifikalar için ücret istenmesi nedeniyle kuruluşun gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşıldığı, kuruluşun müdürü Niyazi SARAL'ın bakanlıktan izin almadan eğitim faaliyeti sürdürdüğü ve Çizgi-Tagem'in kaçak kurs olduğu kanaatine varıldığı dile getirildi. 

Ücretsiz bilişim eğitimi sunan Çizgi-Tagem'in kapanmasının eğitimlerden ücretsiz şekilde yararlanabilen kesimin ve dolayısıyla ülkenin bilişim geleceğinin önüne taş koymak anlamına geldiğini ifade eden Niyazi SARAL, http://imza.la/cizgi-tagem-kapatilmasin adresinde de bir imza kampanyası başlattı.

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Hobar 6 yıl en beğenilen
Kim bilir hangi yancı yiyicinin tekerine çomak soktular da böyle oldu.
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righteous@ 6 yıl
daha bunlar iyi günler, baksanıza bugünün haberlerine,eski genelkurmay başkanına ağırlaştırılmış müebbet isteniyor, apoya da özgürlük nidaları atılıyor bu günlerde..

ee bu millete az bile durmak yok
daha bunlar iyi günler, baksanıza bugünün haberlerine,eski genelkurmay başkanına ağırlaştırılmış müebbet isteniyor, apoya da özgürlük nidaları atılıyor bu günl...
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onbeskarakterli 6 yıl
Yazık. Bilişim sektöründe eğitim veren diğer firmalar fahiş fiyatlar isterken bu hizmeti bedavaya veren, sadece sertifika için ücret isteyen (eminim diğerleri de sertifika için ücret istiyorlardır) eğitim programı "sahte kurs" adı altında kapatılıyor. Nesi sahte bunun? Verdikleri eğitim ortada. Daha bu olay mahkemeye yeni taşınmışken Teknoseyir'de bununla ilgili bir program yapılmış ve durum gayet güzel açıklanmıştı. Bu işi mahkemeye taşıyanların yanına kar kalmaz diyordum ama sanırım bu ülke hakkında hiçbir zaman yanılmamışım...
Yazık. Bilişim sektöründe eğitim veren diğer firmalar fahiş fiyatlar isterken bu hizmeti bedavaya veren, sadece sertifika için ücret isteyen (eminim diğerleri d...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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black_flood 6 yıl
az önce maillerimi kontrol ederken gördüm kapanma haberini gerçekten üzücü bir durum. bilişim teknoloji bakanlığı kuruldu bu tarz işler ile alakadar olunsun diye ancak sadece tüm kurumları ve faydalı kişileri kamçılayıp kendi çizdikleri yolda gitmeye zorluyorlar gitmezlerse yıldırma yıldırmada çözüm olmuyorsa hukuk hukukta yetmiyorsa sicilimiz vatan hainidir yazan kırmızı damgayı gözlerini kırpmadan adli sicil evraklarımıza basıp ortada bırakıyorlar zaten bu damgayı yiyen ölsün daha iyidir mantığı ile.
eskiden hani herkes vatan haini düşmanıydı hani din kardeşiydik şuanda ne din kaldı nede kardeşlik.
gerçek vatan hainleri kimler gördük ama halen şak şakçıyız şu dakka seçim olsa yine şak şakçılar ve yine büyük iş adamlarının tepeden gelen baskıları nedeni ile yine AKP gelir.
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Niyazi Saral 6 yıl
Merhaba,

İlginize teşekkürler. İçerik konusunda merak etmeyin tüm videolar, PDf dokümanlar ve görsel eğitimler düzgün formatlarda internet ortamına upload edilecek ve en az 2 yıl daha erişebiliyor olacaksınız. Acele etmeye gerek yok. Bu aşırı merak; hani bizim insanlarımızın elden gittiğinde değerini fark etme alışkanlığı sistemi çökertti zaten. 30.000 üzerinde visit ile 126MBit/sec dedicated hattımızı bile zorladı.

Saygılar,

Niyazi SARAL
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DH Misafiri 6 yıl
Gençlere tavsiye ediyordum sonununda bu güzelliğinde içine ettiler.Daha ne diyeyim bilemiyorum,tüm gençlerin ÇİZGİ TAGEM'e sahip çıkması gerek ama çoğunun bu hizmetten haberi bile yok.FACE BOK'u biliyorlar!Tepkisiz ilgisiz bir toplum olduk kaldık.Allah sonumuzu hayır etsin diyeceğim de Yaradan iyiye,doğruya,güzele,değerlerine vede bilgiye sahip çıkmayanlara neden hayırlar versin ki...İçim sıkıldı...
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KaleyDeskop 6 yıl
teknoseyir.com/... kapatılış sonrası röportaj
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alibotan 6 yıl
bu ülkede insanlara parasiz artik birsey birakmiyacaklar!! bilgiye ücretsiz ulasma hakkim var buna kimse engel olamaz!!! edepsizler!!
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Niyazi Saral 6 yıl
Merhaba,
Öncelikle ilgi gösteren, teşekkür eder, dua ile karşılık veren tüm dostlarıma, arkadaşlara ve tanıdıklara minnettar olduğumu söylemek isterim. 1-2 noktada yanlış anlama olmasın.
1. Mahkeme karar ile kapanmıyoruz. Kapanma benim kararımdır. Detaylar için: niyazisaral.net/...
2. Bahi geçen imza kampanyası çok sevdiği ve saydığım bilişim öğretmenlerinin fikridir. Saygı duyarım ama kanımca çok etkin olamazlar.
3. Tüm içeriği internet YouTube ve benzeri sitelere upload edeceğiz, merak etmeyin. DVD'Ler ile satın alan herkes istediği gibi bunları kopyalar, dağıtır, verir. Eğitime verilen her türlü katkı sonunda topluma döner.
Saygılar.
Niyazi Saral
1 Yanıt Yanıtla +3
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hikmetg 6 yıl Niyazi Saral
Niyazi Saral

Merhaba,

Öncelikle ilgi gösteren, teşekkür eder, dua ile karşılık veren tüm dostlarıma, arkadaşlara ve tanıdıklara minnettar olduğumu söylemek isterim. 1-2 noktada yanlış anlama olmasın.

1. Mahkeme karar ile kapanmıyoruz. Kapanma benim kararımdır. Detaylar için: niyazisaral.net/...

2. Bahi geçen imza kampanyası çok sevdiği ve saydığım bilişim öğretmenlerinin fikridir. Saygı duyarım ama kanımca çok etkin olamazlar.

3. Tüm içeriği internet YouTube ve benzeri sitelere upload edeceğiz, merak etmeyin. DVD'Ler ile satın alan herkes istediği gibi bunları kopyalar, dağıtır, verir. Eğitime verilen her türlü katkı sonunda topluma döner.

Saygılar.
Niyazi Saral

Niyazi Bey Size canımız feda.

Bu sektöre verdiğiniz hizmetler saymakla bitmez. Hepimizin elinden tuttunuz. Allah sizden razı olsun.

Sizi çok seviyoruz. Bu sektörde en çok saygı duyduğum kişilerin başında geliyorsunuz.
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DH Misafiri 6 yıl
bilişim zaten bu ülkede facebook foto yükle indir vs.. gibi işleri bildikleri iddia eden kimseler yüzünden değersizleşti. bu işin gerçek nedeni nedir anlayamadım ama.internet sitesi üstünden yapılan bir eğitim portalıydı hem de ücretsiz. Burda sorun nerde kapanmasıyla ilgili.Para?
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Niyazi Saral 6 yıl
Merhaba,
Öncelikle ilgi gösteren, teşekkür eder, dua ile karşılık veren tüm dostlarıma, arkadaşlara ve tanıdıklara minnettar olduğumu söylemek isterim. 1-2 noktada yanlış anlama olmasın.
1. Mahkeme karar ile kapanmıyoruz. Kapanma benim kararımdır. Detaylar için: niyazisaral.net/...
2. Bahi geçen imza kampanyası çok sevdiği ve saydığım bilişim öğretmenlerinin fikridir. Saygı duyarım ama kanımca çok etkin olamazlar.
3. Tüm içeriği internet YouTube ve benzeri sitelere upload edeceğiz, merak etmeyin. DVD'Ler ile satın alan herkes istediği gibi bunları kopyalar, dağıtır, verir. Eğitime verilen her türlü katkı sonunda topluma döner.
Saygılar.
Niyazi Saral
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berkkarabacak 6 yıl
Çok yazık çok,bu site benim için çok önemliydi ama zerra kadar şaşmadım bu bakanlardan başka bişey beklenmez zaten.Yan tarafda kğçğk bi boşluk oraya cami dikmeliyiz hemen
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OverClocK1ng 6 yıl
Söylenecek çok şey var ama. Bir şey demiyorum. Daha iyi günlerimiz...
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programmer_onur 6 yıl
Türkiye'de HERŞEY ters orantılı işliyor. Bu da mevcut düzenin doğal bir sonucu. Yazık.
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interwap 6 yıl
Bikirkişi : ...eğitim sonunda verilen sertifikalar için ücret istenmesi nedeniyle kuruluşun gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşıldığı...
Niyazi SARAL : 220bin kişi sistemden eğitim aldı ve bir kişiye dahi tarafımızdan sertifika verilmedi. Biz sertifika vermiyoruz. TAGEM sitesinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun kendi yetkilendirdiği sertifika kurumuna link verdiğim için benim yaptığım bilirkişice rapor edilmiş.

Bikirkişi : ...Çizgi-TAGEM'in kaçak kurs olduğu kanaatine varıldığ...
Niyazi SARAL : Uzaktan eğitim kurumu için tanımlanmış bir standart yok. Eğitim kurumu için yangın merdivenleri, tuvaletlerin yeriyle ilgili izinlerin alınması gerekli. Ben uzaktan eğitim veriyorum. Bunların fiziksel olarak sağlanma imkanı yok.
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