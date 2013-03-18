



Türkiye'nin bilişim sektöründe ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya dönük teknik servis elemanı yetiştirmek ve mesleğe kazandırmak amacıyla yıllardır ders notları, sunumlar, laboratuvar cihazları ve eğitim setleri gibi binlerce ücretsiz altyapı kaynağı sağlayan Çizgi-Tagem platformu mahkeme kararıyla kapatılıyor.





Özellikle bilişim teknolojileri öğretmenlerine karşılıksız kaynak sağlayan ve özel sanal sınıflarında 1000'e yakın bilişim öğretmenine eğitim veren Çizgi-Tagem, Milli Eğitim Bakanlığının Fatih Projesi kapsamında oluşturmuş olduğu EBA(Eğitim Bilişim Ağı) platformunda da e-içerik bölümüne tüm eğitimlerini hibe etmekteydi.





Çizgi-Tagem, tamamen ücretsiz olarak e-içerik ve eğitim sunmakta ise de İstanbul Sulh Ceza mahkemesinde görülen davaya ilişkin MEB başmüfettişi tarafından bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda; eğitim sonunda verilen sertifikalar için ücret istenmesi nedeniyle kuruluşun gerçek dışı beyanda bulunduğunun anlaşıldığı, kuruluşun müdürü Niyazi SARAL'ın bakanlıktan izin almadan eğitim faaliyeti sürdürdüğü ve Çizgi-Tagem'in kaçak kurs olduğu kanaatine varıldığı dile getirildi.





Ücretsiz bilişim eğitimi sunan Çizgi-Tagem'in kapanmasının eğitimlerden ücretsiz şekilde yararlanabilen kesimin ve dolayısıyla ülkenin bilişim geleceğinin önüne taş koymak anlamına geldiğini ifade eden Niyazi SARAL, http://imza.la/cizgi-tagem-kapatilmasin adresinde de bir imza kampanyası başlattı.