Club 3D'den yeni ekran kartı; GeForce GTX 560 Ti Green Edition

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartı üreticisi Club 3D, bugün yaptığı bir açıklama ile GeForce GTX 560 Ti Green Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF114 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartının, geliştirilen tasarım özellikleri sayesinde referans tasarımlı GTX 560 Ti modellerine oranla %10 daha fazla enerji verimliliği sunduğu belirtiliyor.
Çift slot tasarımlı CoolStream soğutucusu ile donatılan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x CUDA çekirdeğine sahip. Grafik işlem birimi 822MHz'de, paralel işlem birimleri 1645MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan ekran kartı aynı zamanda çoklu GPU kurulumları için SLI desteği de sunuyor.
Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine yer verilen ekran kartının bu ayın sonuna doğru pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.
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Hem boyu da baya kısaldığına göre maliyeti ve fiyatı da daha düşüktür diye tahmin ediyorum.
İşte ben de onu diyecektim... Herkes ne kadar güç tükettiğine bakmadan hız peşinde para saçarken, başında yeşil bandana, gözünde yuvarlak çerçeve lennon gözlük altında ispanyol paça pantolon ile gelen kırpılmış bir kart kime hitap edecek diye... Kart %10 tasarruf ile 22W daha düşük güç tüketirken performans aynı ise ve fiyatı da hemen hemen aynı hatta daha ucuzsa bu kart diğer kartların satılşarını da serinletmeli...
Bu arada çevreci geçinen hiçbir teknolojik ürün fakire hitap etmez. Çevrecilik zenginin işidir. Düşük güç tüketen cihazların daha düşük maliyeti olduğuna fakat elektrikten tasarruf edecekler bundan kar sağlamalıyız politikasına kurban gittiğini düşünüyorum.
500 watt enerji harcayan kartı bul getir üstüne ev araba yapıcam arkadaşım :) Ekran kartının % 10u toplam sistemin değil
harbi Benim 4350den Daha kısa
O PCB kısalığı harbiden ne öyle? Eğer zart zurt diyip fiyat yükseltmezlerse GTX 560 Ti modelleri arasında iyi bir tercih olur
Sevgili arkadaşım. Saat hızları nVidia'nın standart hızları ile aynı ama adamlar daha iyi tasarım yaparak kartın %10 daha az güç tüketmesini sağlamışlar. Bu gerçekten iyi bir şey. 500 Watt PSU da 50 Watt a denk gelir. Yani bu kart için nVidia 500 Watt tavsiye ediyordu ama bazı "500 Watt güç kaynağım var ama sınırdayım" diyen kullanıcılar için çok iyi kart olacaktır. Çünkü 500 yerine %10 daha az yani 450 Watt ile de çalışıyorsa 500 Watt PSU su olan arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler.
Bence güzel bir şey yapmışlar. Takdir ettim..
ilginç bi matematik ...
ziira kart 220w cekiyor maximumda buda karımızın 22w civarı olduğunu gösterir