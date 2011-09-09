Club 3D'den yeni ekran kartı; GeForce GTX 560 Ti Green Edition

Ekran kartı üreticisi Club 3D, bugün yaptığı bir açıklama ile GeForce GTX 560 Ti Green Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF114 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartının, geliştirilen tasarım özellikleri sayesinde referans tasarımlı GTX 560 Ti modellerine oranla %10 daha fazla enerji verimliliği sunduğu belirtiliyor.

Çift slot tasarımlı CoolStream soğutucusu ile donatılan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x CUDA çekirdeğine sahip. Grafik işlem birimi 822MHz'de, paralel işlem birimleri 1645MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan ekran kartı aynı zamanda çoklu GPU kurulumları için SLI desteği de sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine yer verilen ekran kartının bu ayın sonuna doğru pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.