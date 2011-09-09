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Club 3D'den yeni ekran kartı; GeForce GTX 560 Ti Green Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Club 3D, bugün yaptığı bir açıklama ile GeForce GTX 560 Ti Green Edition modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF114 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartının, geliştirilen tasarım özellikleri sayesinde referans tasarımlı GTX 560 Ti modellerine oranla %10 daha fazla enerji verimliliği sunduğu belirtiliyor.
Çift slot tasarımlı CoolStream soğutucusu ile donatılan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x CUDA çekirdeğine sahip. Grafik işlem birimi 822MHz'de, paralel işlem birimleri 1645MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan ekran kartı aynı zamanda çoklu GPU kurulumları için SLI desteği de sunuyor.
Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine yer verilen ekran kartının bu ayın sonuna doğru pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.  

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tobepeople 8 yıl
bunu son elektrik zamlarına nispeten koymuşlardır kesin ehue yüzde 10 zam geldi lan ordan kazancanız oğlum :)
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NecroCyber-777 8 yıl
kırpılmadan daha az güc cekiyorsa o kart gayet başarıldır ve pcbsi kısa ise daha başarılıdır öyle eşşek kadar karta gerek hatta hiç gerek yok bence...:)
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Dovahkiin 8 yıl
Neden ölü doğmuş olsun ki? Bunlar GTS250 yeşil versiyonlar gibi kırpılmış değil. Aynı performans %10 daha tasarruflu, gayet başarılı bir model.
Hem boyu da baya kısaldığına göre maliyeti ve fiyatı da daha düşüktür diye tahmin ediyorum.
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Gerginix 8 yıl Dovahkiin
Riqimaru

Neden ölü doğmuş olsun ki? Bunlar GTS250 yeşil versiyonlar gibi kırpılmış değil. Aynı performans %10 daha tasarruflu, gayet başarılı bir model.
Hem boyu da baya kısaldığına göre maliyeti ve fiyatı da daha düşüktür diye tahmin ediyorum.


İşte ben de onu diyecektim... Herkes ne kadar güç tükettiğine bakmadan hız peşinde para saçarken, başında yeşil bandana, gözünde yuvarlak çerçeve lennon gözlük altında ispanyol paça pantolon ile gelen kırpılmış bir kart kime hitap edecek diye... Kart %10 tasarruf ile 22W daha düşük güç tüketirken performans aynı ise ve fiyatı da hemen hemen aynı hatta daha ucuzsa bu kart diğer kartların satılşarını da serinletmeli...

Bu arada çevreci geçinen hiçbir teknolojik ürün fakire hitap etmez. Çevrecilik zenginin işidir. Düşük güç tüketen cihazların daha düşük maliyeti olduğuna fakat elektrikten tasarruf edecekler bundan kar sağlamalıyız politikasına kurban gittiğini düşünüyorum.
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Nopasstr 8 yıl
OverClocK1ng
Sevgili arkadaşım. Saat hızları nVidianın standart hızları ile aynı ama adamlar daha iyi tasarım yaparak kartın %10 daha az güç tüketmesini sağlamışlar. Bu gerçekten iyi bir şey. 500 Watt PSU da 50 Watt a denk gelir. Yani bu kart için nVidia 500 Watt tavsiye ediyordu ama bazı 500 Watt güç kaynağım var ama sınırdayım diyen kullanıcılar için çok iyi kart olacaktır. Çünkü 500 yerine %10 daha az yani 450 Watt ile de çalışıyorsa 500 Watt PSU su olan arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler.Bence güzel bir şey yapmışlar. Takdir ettim..

500 watt enerji harcayan kartı bul getir üstüne ev araba yapıcam arkadaşım :) Ekran kartının % 10u toplam sistemin değil
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HoLY.oNE 8 yıl
dikkatinizi cekerim 6950 performansi veren kartin boyu giris kartlar kadar.enerji tuketimide azaltilmis.cok basarili olmus.
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Persheid1903 8 yıl
Yakışıklı kartmış
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veto1214 8 yıl

HoLY.oNE

dikkatinizi cekerim 6950 performansi veren kartin boyu giris kartlar kadar.enerji tuketimide azaltilmis.cok basarili olmus.


harbi Benim 4350den Daha kısa
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Firienholt 8 yıl HoLY.oNE
HoLY.oNE

dikkatinizi cekerim 6950 performansi veren kartin boyu giris kartlar kadar.enerji tuketimide azaltilmis.cok basarili olmus.


O PCB kısalığı harbiden ne öyle? Eğer zart zurt diyip fiyat yükseltmezlerse GTX 560 Ti modelleri arasında iyi bir tercih olur
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heatblast 8 yıl
16-17W daha az harcayacakmış demek
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OverClocK1ng 8 yıl
veto1214
saçma aynı performansta ise normal 560ileGuzel Ferariye tup taktırmak olmuş bu

Sevgili arkadaşım. Saat hızları nVidia'nın standart hızları ile aynı ama adamlar daha iyi tasarım yaparak kartın %10 daha az güç tüketmesini sağlamışlar. Bu gerçekten iyi bir şey. 500 Watt PSU da 50 Watt a denk gelir. Yani bu kart için nVidia 500 Watt tavsiye ediyordu ama bazı "500 Watt güç kaynağım var ama sınırdayım" diyen kullanıcılar için çok iyi kart olacaktır. Çünkü 500 yerine %10 daha az yani 450 Watt ile de çalışıyorsa 500 Watt PSU su olan arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler.
Bence güzel bir şey yapmışlar. Takdir ettim..
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RapscallioN 8 yıl
Hocam %10 tüm sistemin güç tüketimi ile alakalı değil tabi ki
Sadece kartın
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basturk9027 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

veto1214
saçma aynı performansta ise normal 560ileGuzel Ferariye tup taktırmak olmuş bu


Sevgili arkadaşım. Saat hızları nVidia'nın standart hızları ile aynı ama adamlar daha iyi tasarım yaparak kartın %10 daha az güç tüketmesini sağlamışlar. Bu gerçekten iyi bir şey. 500 Watt PSU da 50 Watt a denk gelir. Yani bu kart için nVidia 500 Watt tavsiye ediyordu ama bazı "500 Watt güç kaynağım var ama sınırdayım" diyen kullanıcılar için çok iyi kart olacaktır. Çünkü 500 yerine %10 daha az yani 450 Watt ile de çalışıyorsa 500 Watt PSU su olan arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler.

Bence güzel bir şey yapmışlar. Takdir ettim..


ilginç bi matematik ...

ziira kart 220w cekiyor maximumda buda karımızın 22w civarı olduğunu gösterir
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DH Misafiri 8 yıl
%30-40 arası olsaydı bence iyi bir satış yapabilirdi, bana göre ölü doğmuş bir kart daha piyasa.
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vengefulghoul 8 yıl
çok şirin
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veto1214 8 yıl
saçma aynı performansta ise normal 560ileGuzel Ferariye tup taktırmak olmuş bu
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