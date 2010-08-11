Club3D fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modellerini duyurdu

Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli donanım üreticisi Club3D, fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modellerini tanıttı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 kodlu grafik yongasına sahip olan 768MB ve 1GB GDDR5 bellekli ekran kartları, 750MHz GPU ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışıyorlar. Modeine göre 192-bit ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartları, SLI ve 3DVision Surround desteği de sunuyorlar.

GeForce GTX 400 serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi DirectX 11 ile birlike PhysX, CUDA ve PureVideo HD teknolojilerine de sahip olan yeni modeller, görüntü aktarımı için çft DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyorlar. Avrupa'da fiyat listelerine giren yeni kartlardan 192-bit olan model 209 Avro, 256-bit olan model ise 215 Avro'dan sunuluyor.