Çocukların sosyal ağ kullanımına karşı ebeveynler ne gibi önlemler almalı?

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Çocukların çoğunlukla dışarıda oynadığı ve sadece acıktıklarında eve geldikleri zamanların üzerinden çok geçmedi. Ama internetin hızlı yükselişi her şeyi değiştirdi. Günümüzde gençler dışarı çıkmak yerine günde birkaç saatlerini sosyal ağların sanal gerçekliğinde harcıyorlar.

Sosyal ağların kullanımı gerçekten tehlikeli bir aktivite gibi görünüyor. Yine de, çocuğunuzun bunu kullanmasını yasaklamak, büyük olasılıkla bu sorunu çözmeyecek ve sadece belirlediğiniz kuralların delinmesine yol açacaktır. Ancak endişelenmeyin. Aşağıda, sosyal ağ kullanımını daha güvenli hale getirerek çocuklarınız ve aileniz için yeterli koruma sağlayacak ipuçlarını bulacaksınız

Özet

Bu kılavuzda verilen tavsiyelerin çoğunu hatırlamak istiyorsanız Cyberspace Safety Decalogue (Siber Dünya Güvenliğine Dair On Tavsiye) adlı daha kısa ve basit versiyonu uygulayabilirsiniz:

1. Şüpheli bağlantılardan kaçının

2. İtibarları şüpheli olan web sitelerine asla girmeyin

3. İşletim sistemini ve uygulamaları güncelleyin

4. Uygulamaları sadece resmi web sitelerinden indirin

5. Güvenlik Teknolojisi kullanın

6. Şüpheli formlara kişisel bilgi girmekten kaçının

7. Web tarayıcılarının getirdiği sonuçlar konusunda dikkatli olun

8. Sadece tanıdığınız kişileri kabul edin

9. Şüpheli dosyaları çalıştırmayın

10. Güçlü şifreler kullanın

1. Konuşun

Diyalog, özellikle konu sosyal ağlar olduğunda, çocuklarınızı çevrimiçi ortamda güvende tutmanın en önemli unsurlarından biridir. Çocuklarınızın kararınıza güvenmesini ve tavsiyelerinizi uymasını istiyorsanız, kanalları ve zihninizi sorulara ve tartışmaya açık tutmak çok önemlidir. Siber zorbalık ve bunun önlenmesi buna iyi bir örnektir. Kızınıza veya oğlunuza, bu tür bir davranışla karşılaştıkları takdirde doğrudan onları ilgilendirmese bile (nerede olduğuna bağlı olarak) size, öğretmenine veya eğitmenine hemen haber vermeleri gerektiğini açıkça belirtin. Elinizdeki tek kanıt olduğundan zorbalık mesajını sakın silmeyin.

2. Ebeveyn Kontrol Yazılımı Kullanın

Çocuklarınızın yaşına bağlı olarak ebeveyn kontrol yazılımından ve özelliklerinden yararlanın. ESET Internet Security, engelleyeceğiniz web sitelerinin listesini oluşturmanıza ve ayrıca çocuğunuzun çevrimiçi olarak harcayabileceği zaman ve saat miktarını kısıtlamanıza olanak tanır. Diğer yandan, çocuklar da söz hakkına sahip olmalıdır. Bu nedenle ESET Parental Control for Android, tüm işlerini ve ev ödevlerini beklenenden daha önce bitirdikleri takdirde çocukların belirli bir web sitesini ziyaret etmek veya sosyal ağda geçirdiği süreyi uzatmak için izin istemelerine olanak sağlar.

3.Güvenilir Bir Güvenlik Çözümü Kullanmak

Kötü amaçlı yazılımlar siber dünyadaki en yaygın tehditlerden biri olduğundan, sosyal ağları kullanırken virüslerden kaçınmak için proaktif algılama yeteneklerine sahip bir virüsten korunma yazılımı ve çocuğunuzun cihazlarına güncel bir imza veritabanı kurmak gerekir. İstenmeyen e-postaları engelleme ve güvenlik duvarı araçları da bu riskler karşısında sistem güvenliği optimizasyonunu mümkün kılar. Ayrıca çocuğunuz sosyal ağlarda gezinirken asla bir yönetici hesabı kullanmamalıdır. Güvenlik sorunlarının etkisini en aza indirmek için çocuklarınız için özel bir kullanıcı profili oluşturun.

4. Https Kullanımını Ayarlayın

Çocuğunuzun sosyal ağları kullanırken https protokolü (bunu web sitesinin adını yazdığınız adres çubuğunda görebilirsiniz) ile gezindiğinden emin olun. Bunu yapmak, okunabilir metin bilgilerine karşı gizli saldırılardan kaçınmanıza yardımcı olur. Https protokolü kullanılırken yalnızca çocuğunuzun kullanıcı adı ve şifresi değil, tüm veriler şifrelenir ve herhangi bir kötü amaçlı aktör tarafından okunamaz.

Sosyal ağlara genel Wi-Fi bağlantısından erişirken de bu faydalı ayarları kullanmaları konusunda çocuklarınıza tavsiyelerde bulunun.

5. Güçlü Parolalar Ve İki Faktörlü Doğrulamayı Kullanın

Güvenli bir parolanın nasıl olduğunu çocuklarınız biliyor mu? "parola" veya "12345" gibi tahmin edilmesi kolay seçenekleri kullanmadıklarından emin olun. Ayrıca şifre en az 10 karakter uzunluğunda olmalı, büyük ve küçük harf, sayı ve # veya @ gibi özel bir sembol içermelidir. Parolalarını hiç kimseye, hatta en iyi arkadaşlarına bile vermemelerini hatırlatmayı da unutmayın. Çocuklarınızın Facebook, Twitter veya diğer popüler sosyal ağlara bağlanırken güvenlik ayarlarında sunulan iki faktörlü doğrulamayı kullandığından emin olun. Akıllı telefonlarına tek kullanımlık bir parola gelmesi, saldırganlar için kırması zor olan başka bir güvenlik katmanı ekler.

6. Sosyal Ağlarda Doğru Gizlilik Ayarlarını Kurun

Varsayılan sosyal ağ gizlilik ayarları çocuğunuzun güvenliğini garanti etmez. Bu nedenle ayarları doğru bir şekilde yaparken yeterli zaman ayırmanız ve hangi bilgilerin sızabileceğini kontrol etmeniz önerilir. Ne demek istediğimizi göstermek için örnek olarak Facebook'u kullandık:

Facebook

Çocuğunuzun profilindeki hiçbir profil ayarının istisnasız herkese açık olmadığından emin olun. Tercihen, bilgileri sadece arkadaşlarına, eğer arkadaşları çok fazla ise sadece küçük bir gruba (aile veya yakın arkadaş gibi) erişilebilir hale getirin.

Çocuğunuzun etiketlendiği resim, durum ve diğer içerikleri görebilecek kişileri sınırlayın. Uygulamaların kendi kişisel bilgilerine erişmesini veya duvarlarında gönderim yapmasını engelleyin.

Sadece kişisel olarak tanıdıkları insanlardan gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etmelerini öğretin. Ayrıca siber dünyada yabancılarla konuşmanın veya iletişim kurmanın, gerçek dünyada olduğu kadar tehlikeli olabileceğini belirtin.

Çocuklarınıza Etkinlik günlüğünü kullanarak profillerini nasıl yöneteceklerini, eylemlerini ve onlara bağlı olan diğer kişilerin eylemlerini nasıl gözden geçireceklerini gösterin. Daha detaylı bilgi için blog yazımızı okuyun: http://blog.eset.com/2011/05/25/facebook-privacy

Diğer Sosyal Medya Ortamları

Çocuğunuz Snapchat, Instagram veya YouTube gibi diğer sosyal medya ortamlarını tercih ediyor mu? Özellikle bu ağlar için özel olarak hazırlanmış diğer video kılavuzlarımıza da bakın. Ayrıca listemizde yer alan, çocuklar için daha uygun sosyal ağlardan birini de seçebilirsiniz.

Twitter

Twitter'ın, 140 karakterlik tweet limiti veya kısaltılmış URL'lerin sık kullanımı gibi kendine has özellikleri vardır.Çocuğunuza nasıl güvende kalacağını açıklarken bu farklılıkları da dikkate almanız gerekir.

Sadece tanıdıkları kişileri takip etmek ve şüpheli bağlantılardan kaçınmak gibi şeylere ek olarak, alabilecekleri şüpheli mesajların yasallığını da kontrol etmeleri gerekir. Bunlar kötü amaçlıysa, parçalarını araştırdıklarında büyük olasılıkla birisinin aldatmacayı keşfetmiş ve bunu ağa duyurmuş olduğunu görebilirler.

Ayrıca bilgisayarlarına veya cihazlarına kısa URL adreslerini çözen ve çocuklarınızın üzerine tıklamasına gerek kalmadan orijinal bağlantıyı görmesine izin veren bir tarayıcı eklentisi yükleyin.

SONUÇ

Şüphesiz ki, sosyal ağlar İnternet kullanıcıları için değerli bir kaynaktır. Yine de bu kılavuzun gösterdiği gibi, çocukların kullanırken maruz kalabilecekleri birçok tehdit vardır. Bu nedenle siber suçluları veya diğer kötü amaçlı aktörleri hafife almayın ve hayatınızdaki en değerli insanları korumak için BT araçlarından iyi bir şekilde faydalanın.

Sosyal ağ profillerini düzgün bir şekilde ayarlamalarına yardımcı olmak ve basit ama yararlı öneriler sunmak, onları güvenli tutmak konusunda yapılacak en önemli şey olabilir.