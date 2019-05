Çocukların sosyal ağ kullanımına karşı ebeveynler ne gibi önlemler almalı?

Aktivistler: Gmail'in "kendini imha et" özelliği devlet kayıtlarını yok etmek için kullanılacak

Netflix’in distopik yeni dizisi The Rain’den özel bir video paylaşıldı

LG G7 ThinQ vs Galaxy S9 Plus karşılaştırması

1 yıl

Battlefield 1'in "They Shall Not Pass" DLC paketi kısa bir süreliğine ücretsiz