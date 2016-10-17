Coen Kardeşler, Dark Web'deki yasadışı pazar ile ilgili film yazıyor

Fargo, The Big Lebowski ve No Country For Old Men gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve Hollywood'un en saygın yönetmenleri arasında yer alan Coen Kardeşler (Joel & Ethan Coen), şimdi de internetin karanlık yüzüne el atıyor. İkili, bir süredir hazırlık aşamasında olan Dark Web filminin senaryosunu kaleme alacak.

İçeriği standart arama motorları tarafından indekslenmeyen deep web'in küçük bir parçasını oluşturan dark web; genellikle yasa dışı içeriklerin paylaşımı ve yasa dışı ürünlerin satılması için kullanılıyor. Coen Kardeşler'in kaleme alacağı Dark Web filmi ise, bu karanlık ağın en bilindik pazarlarından biri olan Silk Road'un kuruluşuna odaklanacak.

Kendisini bir idealist ve anarşist olarak nitelendiren Ross William Ulbricht tarafından kurulan Silk Road; uyuşturucudan makineli silahlara, çalıntı mallardan kiralık katillere her şeyin bulunabildiği illegal bir online pazardı. Coen Kardeşler'in, Silk Road'un tüm dünyada duyulmasını sağlayan Wired makalesinden yola çıkarak yazacağı Dark Web filminde, Ulbricht'in genç bir idealisten ölümcül bir suç patronuna nasıl dönüştüğü anlatılacak.

http://www.hollywoodreporter.com/news/coen-brothers-write-silk-road-938311?utm_source=twitter