Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Coen Kardeşler, Dark Web'deki yasadışı pazar ile ilgili film yazıyor

Her türlü yasadışı ürün ve hizmetin satıldığı Silk Road'un kuruluş hikayesi film oluyor. Dark Web adını taşıyacak filmin senaryosunu Coen Kardeşler kaleme alacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,7b
1
8
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fargo, The Big Lebowski ve No Country For Old Men gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve Hollywood'un en saygın yönetmenleri arasında yer alan Coen Kardeşler (Joel & Ethan Coen), şimdi de internetin karanlık yüzüne el atıyor. İkili, bir süredir hazırlık aşamasında olan Dark Web filminin senaryosunu kaleme alacak.
İçeriği standart arama motorları tarafından indekslenmeyen deep web'in küçük bir parçasını oluşturan dark web; genellikle yasa dışı içeriklerin paylaşımı ve yasa dışı ürünlerin satılması için kullanılıyor. Coen Kardeşler'in kaleme alacağı Dark Web filmi ise, bu karanlık ağın en bilindik pazarlarından biri olan Silk Road'un kuruluşuna odaklanacak.
Kendisini bir idealist ve anarşist olarak nitelendiren Ross William Ulbricht tarafından kurulan Silk Road; uyuşturucudan makineli silahlara, çalıntı mallardan kiralık katillere her şeyin bulunabildiği illegal bir online pazardı. Coen Kardeşler'in, Silk Road'un tüm dünyada duyulmasını sağlayan Wired makalesinden yola çıkarak yazacağı Dark Web filminde, Ulbricht'in genç bir idealisten ölümcül bir suç patronuna nasıl dönüştüğü anlatılacak.

http://www.hollywoodreporter.com/news/coen-brothers-write-silk-road-938311?utm_source=twitter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
yahu bizim ülkede facebook üzerinden reklamla pompalı satıyorlar, 350 tl verip silah alabiliyorsun, darkweb vs hikaye çok küçük azınlık bu imkanlara erişebiliyor yine amerika abartılı bi film yapacak gibi
yahu bizim ülkede facebook üzerinden reklamla pompalı satıyorlar, 350 tl verip silah alabiliyorsun, darkweb vs hikaye çok küçük azınlık bu imkanlara erişebiliyo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kulak Misafiri 3 yıl
John Wick ve The Equalizer filmlerindeki suikastçilerin nasıl haberleştiğini öğreneceğiz demek ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dodge 3 yıl
Coen Kardeşler kendilerini kanıtlamış yönetmenler.Gelecek filmin konusu ilgi çekici.Güzel bir şeyler gelir mutlaka.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 3 yıl
Deep Web şu sıralar internette gördüğü her şeye inanan insanlar tarafından 'abi uzaylıların kanıtı varmış' gibi geyikler ile olduça popüler fakat köle olarak kadınların satıldığı, suikastçı kiralayabildiğiniz karanlık bir yer. Tabi ki bizim gibi insanlar değil o işler ile uğraşan kişiler bu işlere bulaşıyor daha doğrusu bulaşabiliyor ve sınırı olmadığı, bilinmediği için 'abi bunlarda yapılıyormuş' deyince hayır yapılmıyor diyebileceğimiz bir durum değil. O yüzden oldukça karanlık ve internetin ulaştığı boyutların ne kadar korkutucuğu oldunu düşündüren bir film ortaya çıkabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
tam tvde izlemelik film çıkar. kesinlikle sinemaya gidip izleyeceğimi düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
yahu bizim ülkede facebook üzerinden reklamla pompalı satıyorlar, 350 tl verip silah alabiliyorsun, darkweb vs hikaye çok küçük azınlık bu imkanlara erişebiliyor yine amerika abartılı bi film yapacak gibi
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hcmanx 3 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop

yahu bizim ülkede facebook üzerinden reklamla pompalı satıyorlar, 350 tl verip silah alabiliyorsun, darkweb vs hikaye çok küçük azınlık bu imkanlara erişebiliyor yine amerika abartılı bi film yapacak gibi

Giremeyen varmı ki?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 3 yıl
Kanka deepweb var ya kanka ona girmek suçmuş. Hass girdim kanka. Kaç kaç olum polisler gelir şimdi.(Bir türkiye klasiği)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 serisi tanıtıldı: İlk kez 14nm süreci 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni fragman ve poster 3 yıl 10 şehirde daha yeni elektronik kimliklere geçiş yapılıyor 3 yıl Audi'nin tamamen elektrikli araç serisi 'e-tron' adını kullanacak 3 yıl Yeni Snapdragon yonga setleri ile çift kamera yaygınlaşacak 3 yıl Apple'ın otomobil projesi rafa kalktı yerini otonom sürüş platformu alıyor 3 yıl Huawei Honor 8 ön inceleme videosu "Çift kamerasıyla iddialı" 3 yıl Havalimanlarına Galaxy Note 7 değişim noktaları kuruldu [Güncellendi] 3 yıl Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili 3 yıl Evga'nın yayınladığı Bios güncellemesi nasıl yapılır? 3 yıl Google Flights ile uçak biletinizi artık daha ucuza satın alabileceksiniz 3 yıl Popüler mobil uygulamalar futbol takımı olsaydı nasıl görünürdü? 3 yıl Facebook Messenger internet paketinizi artık daha az tüketecek 3 yıl Off-road temalı Asphalt Extreme’i ilk siz oynayın, bonus kazanın 3 yıl BTK, global internet yönetminde görev almaya başladı 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 serisi agresif bir fiyata sahip 3 yıl Evga söz verdiği güncellemeyi yayınladı 3 yıl Razer, ses teknolojileri şirketi THX’i satın aldı 3 yıl Dünyanın ilk 5G modemi Qualcomm’dan geliyor 3 yıl Üstü açık BMW i8 Spyder 2018 yılında geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Coen Kardeşler, Dark Web'deki yasadışı pazar ile ilgili film yazıyor Sonraki Netflix’e bu yıl bitmeden çevrim dışı izleme özelliği gelebilir 3 yıl Gök Sarayı ilk misafirlerini ağırlıyor: Çin'in altıncı insanlı uzay görevi başladı (Video) 3 yıl Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak 3 yıl Oukitel’den ikinci 10 000mAh bataryalı telefon geliyor 3 yıl Valve, Steam üzerinden 10K 360 derece videoya hazırlanıyor 3 yıl Sony PS VR yüzbinlerce satıyor 3 yıl Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor 3 yıl Çerçevesiz telefonlara doğru: Nubia Z11 incelemesi 3 yıl Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi 3 yıl Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli 3 yıl Oakley’den akıllı gözlük 3 yıl Tesla ve Panasonic PowerWall sistemlerinde ortak çalışacak 3 yıl Samsung 10nm sürecine başlıyor 3 yıl Micron bellek kullanan Evga kartlara güncelleme 3 yıl Apple Watch Nike+ Edition çok yakında satışta 3 yıl Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir 3 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binene 556 bin lira para, 10 yıl hapis cezası 3 yıl Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici 3 yıl Almanya'dan Tesla'ya "Autopilot" uyarısı 3 yıl Galaxy S7'ye bir tutam Galaxy Note 7 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim