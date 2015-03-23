Çoklu düzenleme desteğiyle dikkat çeken OSX uyumlu PhotoGunLite artık ücretsiz

Max Schlee tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan toplu fotoğraf düzenleme uygulaması PhotoGunLite, kullanıma sunulmasından uzun bir süre sonra ücretsiz yapıldı.

Birden fazla fotoğrafın aynı anda belirlenen formatlara dönüştürülmesine, siyah-beyaz yapılmasına, yeniden isimlendirilmesine ya da döndürülmesine imkan tanıyan PhotoGunLite, jpeg, png, bmp, tıff, xmp ve ppm formatlarına destek veriyor ve siyah ağırlıklı basit arayüzüyle bazı fotoğraf düzenlemeleri (Renk, ışık, kontrast, döndürme, parlaklık vb.) de gerçekleştirebiliyor. Genel olarak büyük zaman kazancı vaat eden uygulama, toplu düzenlemenin sırası değiştirerek en iyi sonuçları da ortaya koyabiliyor.

Daha önce 2$ fiyat etiketiyle satılan PhotoGunLite uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id929217077?mt=12