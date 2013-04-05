ComScore aleyhine gizliliğin ihlali iddiasıyla dava açıldı





Günümüzde analiz ve araştırma firmaları, farklı bilişim konularında raporlar hazırlarken, genelde hedef kitlenin cihazlarında kendileri tarafından geliştirilmiş farklı yelpazedeki uygulamaları vasıtasıyla bilgi topluyor. Bu raporlar da binlerce dolar seviyesinden diğer müşteri firmalara satılıyor.





Dünyanın en büyük analiz firmalarından olan comScore da masaüstü sistemlerde OSSProxy adını verdiği bir yazılım sayesinde farklı veriler toplayabiliyor. Ancak firmanın başı aleyhine açılan gizliliğin ihlali davasıyla dertte.





2011 yılında OSSProxy kullanan iki kişi, OSSProxy yazılımı ile comScore firmasının sözleşmeye aykırı olarak banka bilgileri, şifreler gibi kişisel verileri topladığı ve sattığı, ayrıca yazılımın internet erişimini yavaşlattığı, güvenlik ayarlarını izinsiz değiştirdiği ve çökmelere sebep olduğu şeklinde şikayette bulunmuştu.





ComScore her ne kadar üçüncü taraf ortaklara sattığı verilerde özel bilgilere yer vermediğini ve şikayetin aslında para koparmak amacıyla bazı aracı firmalar tarafından organize edildiğini belirtse de, hassas bilgileri koruma konusunda ihmali bulunduğu için aleyhinde dava açılmasına karar verildi.





Illionis bölge mahkemesi yargıçları, comScore'un Depolanan İletişim Kanunu, Elektronik Gizli İletişim Kanunu ve Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimal Kanunu'na aykırı hareket ettiğini belirtiyor. Hukuk tarihinde bugüne kadar ki en büyük gizlilik davası olmaya aday davada OSSProxy yazılımını kullanan milyonlarca kişiye kullanıcı başı 1000$'a kadar tazminat ödenmesi sözkonusu. Bu da milyar dolarlarla ifade ediliyor.

http://www.theverge.com/2013/4/4/4185210/comscore-privacy-lawsuit-granted-class-action-status