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Computex 2010: Acer yeni eKitap okuyucusu LumiRead L600'ü tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
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9
E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bağımsız araştırma kuruluşlarının sonuçlarına göre, 2010'un ilk çeyreğinde dizüstü bilgisayar pazarının en büyük oyuncusu olmayı başaran Acer, tablet bilgisayarlar ve elektronik kitap okuyucuları için son hazırlıklarını yapıyor. Anavatanı Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında, LumiRead L600 isimli elektronik kitap okuyucusunu sergileyen firma, Amazon Kindle başta olmak üzere piyasadaki elektronik kitap okuyucularına meydan okumayı hedefliyor.

Acer LumiRead L600, Freescale tarafından geliştirilen, ARM tabanlı i.MX357 platformunu kullanıyor. 532MHz hızında çalışan işlemcinin güç verdiği eKitap okuyucusu, 128MB kapasiteli DDR 133MHz sistem belleğine ve 2GB eMMC flash bellek kapasitesine sahip. 6-inç büyüklüğünde ve 800 x 600 piksel çözünürlüğünde elektrofoteric ekran kullanan LumiReader L600, WiF, 3G, barkot tarayıcısı gibi özelliklere de sahip.

118 x 209.5 x 10.3mm boyutlarında ve 285 gram (3G'siz model 250 gram) ağırlığında olan cihazda, Linux tabanlı işletim sistemine yer verildiğini görüyoruz. Elektronik kitap okuyucusu gibi özel ürün segmentlerinde tek başına cihaz ile başarılı elde edilemeyeceğini belirten Acer, çeşitli yazılım servisleri ve kitap abonelikleri gibi ekstra hizmetler için çalışma içerisinde olduğunu, önde gelen hizmet sağlayıcıları ile olası iş ortaklıklarını görüştüğünü de özellikle belirtiyor.

Yılın ikinci yarısında satışa sunulması beklenen LumiReader L600’ün nihai satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Neyıh 9 yıl
fiyatı kim bilir ne kadardır!!
öğrenci insanız, türkiyede bu ürünün fiyatı uçar :I
dokunmatik akran nerede, kötü oldu bu :(:(
sony PRS-600 | Reader Touch Edition™ ' :):):)
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hardtracker 9 yıl
surekli mobil yasayanlar ve tabiki kitap okuyan insanlar icin gayet guzel urunler bunlar.
kitap okumayan insanlarin dogal olarak ilgisini cekmeyecek ve cazip gelmeyecektir.
sony nin urunlerini halen kullaniyorum.
normal bir kitabin yerini hicbir zaman tutmaz tabiki ama amac zaten heryerde her zaman okuyabilmek olunca mecburen bazi seylerden fedakarlik oluyor.
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Emre Kocakaya 9 yıl
Tablet pc'ler çıktı artık pek rağbet görmez bunlar gibi geliyor bana.
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Batuist 9 yıl
bence bu gibi cihazlar çocuklara kitap okumayı sevdirebilir.. bunun için çalışmak lazım.. çocuğunuz varsa ve kitap okumayı sevmiyorsa birde bunu denemekte fayda olacaktır...
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Highminded 9 yıl
E-reader'ların fiyatları şu anda oldukça yüksek seyrediyor. Ekranlarına renk desteği gelmediği ve e-kitap sayısı artmadığı sürece şimdilik bu cihazlar onca verilip alınmaya değecekmiş gibi gözükmüyorlar.
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sahafiec 9 yıl
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almila1299 9 yıl
yok abi ben kitabımı alırım okurum ne PC'de ne PSP'de ne e-bookreader da okuyamıyorum kitap. 3-5 bin e-kitap var PC'de okuyamıyorum. Kitapda kalmadı burda ülkeye dönüm klasik kitap alır okurum sizin olsun okuyucularınız.
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ogameci 9 yıl
Biz normal kitap okumuyoruz ki

e kitap okuyalım
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