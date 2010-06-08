Computex 2010: Acer yeni eKitap okuyucusu LumiRead L600'ü tanıttı

Bağımsız araştırma kuruluşlarının sonuçlarına göre, 2010'un ilk çeyreğinde dizüstü bilgisayar pazarının en büyük oyuncusu olmayı başaran Acer, tablet bilgisayarlar ve elektronik kitap okuyucuları için son hazırlıklarını yapıyor. Anavatanı Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında, LumiRead L600 isimli elektronik kitap okuyucusunu sergileyen firma, Amazon Kindle başta olmak üzere piyasadaki elektronik kitap okuyucularına meydan okumayı hedefliyor.

Acer LumiRead L600, Freescale tarafından geliştirilen, ARM tabanlı i.MX357 platformunu kullanıyor. 532MHz hızında çalışan işlemcinin güç verdiği eKitap okuyucusu, 128MB kapasiteli DDR 133MHz sistem belleğine ve 2GB eMMC flash bellek kapasitesine sahip. 6-inç büyüklüğünde ve 800 x 600 piksel çözünürlüğünde elektrofoteric ekran kullanan LumiReader L600, WiF, 3G, barkot tarayıcısı gibi özelliklere de sahip.

118 x 209.5 x 10.3mm boyutlarında ve 285 gram (3G'siz model 250 gram) ağırlığında olan cihazda, Linux tabanlı işletim sistemine yer verildiğini görüyoruz. Elektronik kitap okuyucusu gibi özel ürün segmentlerinde tek başına cihaz ile başarılı elde edilemeyeceğini belirten Acer, çeşitli yazılım servisleri ve kitap abonelikleri gibi ekstra hizmetler için çalışma içerisinde olduğunu, önde gelen hizmet sağlayıcıları ile olası iş ortaklıklarını görüştüğünü de özellikle belirtiyor.

Yılın ikinci yarısında satışa sunulması beklenen LumiReader L600’ün nihai satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.