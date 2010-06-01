Computex 2010: MSI, Bakır soğutuculu GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition modelini tanıtıyor

Bugün başlayan Computex 2010 fuarı kapsamında standını ziyaret ettiğimiz MSI, ziyaretçileri çok sayıda yeni model ve teknoloji ile karşılıyor. Firmanın standında dikkatimizi çeken ilk ürün, GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition oldu. Resmi lansmanı Nvidia tarafından dün gerçekleştirilen GeForce GTX 465'in özel tasarımlı bir versiyonu olan ekran kartı, sahip olduğu soğutucu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. GeForce GTX 465 Twin Frozer II Golden Edition için üzerinde duracağımız en önemli nokta, kartın görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere sahip olduğu soğutucusu. Daha önce diğer MSI modellerinde gördüğümüz Twin Frozr II soğutucusunun tamamı Bakır yeni bir versiyonuna sahip olan ekran kartının, GeForce GTX 465'ler arasında benzersiz bir soğutma performansı sunduğu iddia ediliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, teknik özellik bazında, GeForce GTX 465 tabanlı diğer modellerle aynı çizgide yer alıyor yani kart 256-bit bellek veri yolu desteği, 352x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Referans tasarımlı modellerden farklı olarak Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan kart, ayrıca GPU için voltaj arttırma seçeneği de sunuyor. 3DVision, PhysX, CUDA ve SLI desteği sunan, ayrıca üzerinde iki adert DVI ve bir adet Mini HDMI konnektörü bulunan MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.