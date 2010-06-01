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Computex 2010: MSI, Bakır soğutuculu GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition modelini tanıtıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: MSI, Bakır soğutuculu GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition modelini tanıtıyor
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Bugün başlayan Computex 2010 fuarı kapsamında standını ziyaret ettiğimiz MSI, ziyaretçileri çok sayıda yeni model ve teknoloji ile karşılıyor. Firmanın standında dikkatimizi çeken ilk ürün, GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition oldu. Resmi lansmanı Nvidia tarafından dün gerçekleştirilen GeForce GTX 465'in özel tasarımlı bir versiyonu olan ekran kartı, sahip olduğu soğutucu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. GeForce GTX 465 Twin Frozer II Golden Edition için üzerinde duracağımız en önemli nokta, kartın görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere sahip olduğu soğutucusu. Daha önce diğer MSI modellerinde gördüğümüz Twin Frozr II soğutucusunun tamamı Bakır yeni bir versiyonuna sahip olan ekran kartının, GeForce GTX 465'ler arasında benzersiz bir soğutma performansı sunduğu iddia ediliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, teknik özellik bazında, GeForce GTX 465 tabanlı diğer modellerle aynı çizgide yer alıyor yani kart 256-bit bellek veri yolu desteği, 352x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Referans tasarımlı modellerden farklı olarak Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan kart, ayrıca GPU için voltaj arttırma seçeneği de sunuyor. 3DVision, PhysX, CUDA ve SLI desteği sunan, ayrıca üzerinde iki adert DVI ve bir adet Mini HDMI konnektörü bulunan MSI GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Computex 2010: MSI, Bakır soğutuculu GeForce GTX 465 Twin Frozr II Golden Edition modelini tanıtıyor
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Batuist 9 yıl
of of of süper bir kart olmuş gerçekten... ben bunu kayasa koyup sonra kasanın kapağını kapamaya kıyamam...
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Briareos 9 yıl
480 e de gelmiş merak etmeyin; donanimhaber.com/...
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-Oxy.gen- 9 yıl
yemede yanında yat misali göze de çok güzel hitab ediyor :)
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simplethinks 9 yıl
fanlar siyah yerine şeffaf yada mavi olsa daha güzel olacak bütün twin frozer serisinde
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UzmaN345 9 yıl
Bakalım bakır sogutucu nekadar fark yaratıcak merakla bekliyorum inno'nun özel tasarımlı GTX470 22C düşüruyordu ama üç fan ve üç sulot yer kaplıyordu
ve tabiki fiyatı olucak tamamiyle bakırdan oldugu için fiyat baya bir tuzlu olabilir
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alito 9 yıl
msi bu işi iyi yapıyor gerçekten
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CoreXXX 9 yıl
gtx 480 ve 470 çipi oldukca kısıtlı olduğundan 465 lere özel tasarım yapıyor firmalar . halbuki bu soğutucu bi 480 de daha iyi olmazmı
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NemesisR3 9 yıl
çok güzel görünümü var ,altından soğutucu gibi duruyor.
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ALBAY 9 yıl
Şekil olmuş valla.
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FasTBoY 9 yıl

NemesisR3

çok güzel görünümü var ,altından soğutucu gibi duruyor.


Aynen katılıyorum, çok süper olmuş...
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koxp94 9 yıl
soğutucu tek kelimeyle harika
DH anasayfası ve haberleri de bu sayfa gibi olsa güzel olur
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Elektroterm 9 yıl
Çok güzel ama üstteki çıkıntı kartın küçük boyutlu kasalara montaj işini riske atıyor. Kart acaba kaç cm boyunda.
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azk 9 yıl
karzima
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DH Misafiri 9 yıl
le oluyor yahu şu soğutucuya bak
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