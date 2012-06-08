Computex 2012 : ASUS, Padfone için monitör dockunu tanıttı

Geçtiğimiz ay Tayvan'da piyasaya sürülen ve Avrupa çıkışı merakla beklenen ASUS'un hibrid modeli PadFone için Computex 2012 fuarında bir de monitör docku tanıtıldı.





Padfone modeli ile normalde bir tablet docku ve bir de klavye docku kullanılabiliyor ve model bir netbook'a dönüşüyor. Yeni tanıtılan dock ile PadFone artık bir masaüstü platformuna da dönüşebilecek.





24 inçlik ekrana sahip monitörün kaide kısmında PadFone için bir bağlantı docku bulunuyor. Monitör üzerinde ise HDMI, VGA, DVI çıkışları ve USB 3.0 girişi bulunuyor. Monitör bağımsız olarak PC'ye de bağlanabiliyor.





Dokunmatik olmayan ekran Full HD çözünürlüğe sahip. Kontrol ise kablosuz klavye ve fare ile sağlanıyor. İşletim sistemi ise telefondaki Android 4.0 sürümü.





Dock ilk olarak ABD'de pazara çıkacak ve fiyatının 900$ olacağı tahmin ediliyor. Global satışı hakkında herhangi bir bilgi yok.