Computex 2014 : Windows tabletler 100$ seviyesine kadar inecek





Computex 2014 fuarında Toshiba'nın 200$ altına kadar inen Windows 8.1 tabletinden sonra Microsoft'un bu yıl ki yol haritası merak edilmeye başlanmıştı. Microsoft merakları gidermekte gecikmedi.





Computex 2014 fuarında açıklama yapan başkan yardımcısı Nick Parker, herkese göre tablet üreteceklerini ve 7-10 inç arasında modellerin bu yıl piyasada olacağını dile getirdi. Geçen yıl 300$ bandına kadar çektikleri Windows tablet fiyat çizgisini bu yıl 100$'a kadar indireceklerini de sözlerine ekledi.





Tablet pazarında Android ve iOS işletim sisteminin mutlak bir hakimiyeti mevcutken, Microsoft'un çok gerilerde kaldığı görülüyor. Son dönemde Microsoft rekabet edebilmek adına hem boyutu küçük hem de maliyeti düşük Windows tabletlerin yolunu açmayı istiyor. Böylece Çinli markalardan Apple'a kadar geniş bir yelpazede rakiplerinin karşısına çıkabilecek.





Ancak maliyeti düşük Windows tabletlere bakıldığında özellikle netbook dönemlerindeki çözünürlüklerin geri geldiğini ve bu konuda tavizlerin verildiğini görüyoruz. Zira Windows 8 ile birlikte tablet çözünürlükleri belli bir standartta devam etmeyi başarmıştı. Yeni strateji ile Windows tabletlerin nasıl bir ilgi oluşturacağını zamanla göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Race-to-the-bottom-Windows-phones-and-tablets-to-reach-a-sub-200-price-point-this-year_id56881