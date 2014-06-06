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Computex 2014 : Windows tabletler 100$ seviyesine kadar inecek

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : Windows tabletler 100$ seviyesine kadar inecek

Computex 2014 fuarında Toshiba'nın 200$ altına kadar inen Windows 8.1 tabletinden sonra Microsoft'un bu yıl ki yol haritası merak edilmeye başlanmıştı. Microsoft merakları gidermekte gecikmedi.

Computex 2014 fuarında açıklama yapan başkan yardımcısı Nick Parker, herkese göre tablet üreteceklerini ve 7-10 inç arasında modellerin bu yıl piyasada olacağını dile getirdi. Geçen yıl 300$ bandına kadar çektikleri Windows tablet fiyat çizgisini bu yıl 100$'a kadar indireceklerini de sözlerine ekledi.

Tablet pazarında Android ve iOS işletim sisteminin mutlak bir hakimiyeti mevcutken, Microsoft'un çok gerilerde kaldığı görülüyor. Son dönemde Microsoft rekabet edebilmek adına hem boyutu küçük hem de maliyeti düşük Windows tabletlerin yolunu açmayı istiyor. Böylece Çinli markalardan Apple'a kadar geniş bir yelpazede rakiplerinin karşısına çıkabilecek. 

Ancak maliyeti düşük Windows tabletlere bakıldığında özellikle netbook dönemlerindeki çözünürlüklerin geri geldiğini ve bu konuda tavizlerin verildiğini görüyoruz. Zira Windows 8 ile birlikte tablet çözünürlükleri belli bir standartta devam etmeyi başarmıştı. Yeni strateji ile Windows tabletlerin nasıl bir ilgi oluşturacağını zamanla göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Race-to-the-bottom-Windows-phones-and-tablets-to-reach-a-sub-200-price-point-this-year_id56881 Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl en beğenilen Psydia
Psydia
windows un kendisi 100 dolardan satılmaya devam edecek ama... donanımı bedavaya mı getirecekler


10 inç altında Windows lisansı bedava
Psydiawindows un kendisi 100 dolardan satılmaya devam edecek ama... donanımı bedavaya mı getirecekler10 inç altınd...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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alprkrkmz 4 yıl Psydia
Psydia

yani 10 inç altındaki windows aslında windows değil başka bir şey

Hayır arkadaşım. Windows lisansı ücretsiz olacak. Windows Phone Lisansı ücretsiz oldu. Aynı zamanda Windows RT ve Windows 8.1 lisansı 9 in altı cihazlar için ücretsiz.

Sallamadan önce azıcık araştırın.
Psydiayani 10 inç altındaki windows aslında windows değil başka bir şeyHayır arkadaşım. Windows lisansı ücretsiz olacak...
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stradivardi 4 yıl
Önemli olan 100 dolara gelmesi değil kalitesi Android li onlarda farklı model var 100 dolar altında Hiçbiride tablet olarak nitelendirilemez gözümde Oyuncak gibi Ultra kalitesiz ürünler Öyle olacaksa olmasın daha iyi Verilen paraya yazık oluyor sonra
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qultekin 4 yıl
Daha dü?ük fiyatly modeller de var ama özellik ve fiyat açysyndan en iyisi bu bence 100 dolarlyk tablet lerden

aliexpress.com/...

Biraz daha iyisi derseniz... kesinlikle bu

aliexpress.com/...
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mkyb 4 yıl
Tablette iPad'den başkası yalan.
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CoreXXX 4 yıl
çok güzel haber.iş için android pro tablet aldık makrolu excelleri açamıyor. ne işe yaradıki pro olması
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dreamblue35 4 yıl
yalnız psikolojik sınır denilen bir şey var! 99,9 $ tenzih ederim
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einhander 4 yıl
androıd tablet yerıne wın tablet kullanmayı yıgelerım
nasıl olsa hıc yabancı olmadıgım platform masaustu pc kullanıyormus hıssı uyandırıcak bende :)
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gokhanakdeniz 4 yıl
250 lira civarında gelse ne iyi olur
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alp0007 4 yıl
Alırım
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Infinitum 4 yıl
Windows 8 olursa müthiş olur.
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OldGamers86 4 yıl
Yeniliğe açık olmak lazım. :)
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catlion 4 yıl
win 8.1 olarak satılırsa android alınacağına bu alınır
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Sanki Bana Pele 4 yıl
Fiyat söylendiği gibi düşerse eğer ne Android'in ne iOS'un şansı yok normal şartlarda. Ama malum popülerlik sevdasından dolayı insanlar yine yüzüne bile bakmayacak.
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bkaakco 4 yıl
Dizüstü W8'i olan adam niye bunu alsın ki? Şahsen ben almam.
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