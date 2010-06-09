Computex 2010: Sapphire, Fusion işlemcileriyle birlikte anakart pazarında yükselmeyi hedefliyor

Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan Sapphire'in, bir süredir anakart pazarı için fırsat kolladığı biliniyor. Bu konuda iddialı olmak için önce DFI ile iş birliğine giden, hemen ardından Jetway ile ortak çalışan Sapphire, AMD'nin Fusion tabanlı işlemcileri ile birlikte çıkışı geçmeyi planlıyor.

EVGA'nın anakart geliştirme ekibinden birkaç mühendisi kadrosuna katan ve PC Partner grubunun üretim gücünü arkasına almayı planlayan firma, önümüzdeki yıl içerisinde lanse edilecek CPU+GPU odaklı Fusion işlemcileri için güçlü anakartlar hazırlamanın planlarını yapıyor.

Kimi kaynaklar, CPU+GPU tasarımlı Fusion işlemcileriyle birlikte özellikle giriş seviyesindeki ekran kartı satışlarında düşüş tahmin ederken, sadece ekran kartı odaklı çalışan firmaların anakart üretimine kaymak isteyeceği düşünülüyor. İşte onlardan biri olan Sapphire'in, farklı olarak bu operasyonunu büyüterek, orta-uzun vadede sektör devi isimlerle rekabete tutuşmak istediği de belirtiliyor.