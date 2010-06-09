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Computex 2010: Sapphire, Fusion işlemcileriyle birlikte anakart pazarında yükselmeyi hedefliyor

8 yıl
18,5b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan Sapphire'in, bir süredir anakart pazarı için fırsat kolladığı biliniyor. Bu konuda iddialı olmak için önce DFI ile iş birliğine giden, hemen ardından Jetway ile ortak çalışan Sapphire, AMD'nin Fusion tabanlı işlemcileri ile birlikte çıkışı geçmeyi planlıyor.

EVGA'nın anakart geliştirme ekibinden birkaç mühendisi kadrosuna katan ve PC Partner grubunun üretim gücünü arkasına almayı planlayan firma, önümüzdeki yıl içerisinde lanse edilecek CPU+GPU odaklı Fusion işlemcileri için güçlü anakartlar hazırlamanın planlarını yapıyor.

Kimi kaynaklar, CPU+GPU tasarımlı Fusion işlemcileriyle birlikte özellikle giriş seviyesindeki ekran kartı satışlarında düşüş tahmin ederken, sadece ekran kartı odaklı çalışan firmaların anakart üretimine kaymak isteyeceği düşünülüyor. İşte onlardan biri olan Sapphire'in, farklı olarak bu operasyonunu büyüterek, orta-uzun vadede sektör devi isimlerle rekabete tutuşmak istediği de belirtiliyor.


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Sadece Sürücü 8 yıl
Sapphire kendi üretmiyor bunu. Jetway HA-08 bu anakart aslında.
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mehmetgirgin 8 yıl
hiç safir anakart duymamıştım
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kasimgok 8 yıl
sapphire davudun dedigi gibi amd ler için ideal bir kart ama yinede hala fazla kullanici olmadığından dolayi piyasada tam yer edinemedi ama sunu söyleyim geleceğin kartlarindan biri olabilme yolunda epeyce yol kaydediyor ben amd işlemcilerde sapphirden hic bir aksilik görmedim bir teknik servis elemani olarak. müsteriye sapphire dedidignde o ne diyor ama kullandiginda oldukca memnun kaliyor. piyasada asus,biostar,gigabyte in cok olmasi bu tür markalarin önünde bir engel bence.
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qpcole 8 yıl
Bende am2+ olan versiyonu var.Kesinlikle arkadaşın dediği gibi yazılım bios desteğini baya güçlendirmesi gerek.Ayrıca Sata girişlerini anakarta dik değilde paralel konumlandırırsa fena olmaz :D
Ben anakartı towarscke abimin tavsiyesi üzerine almıştım :D f/p olarak zamanında baya iyi bi tavsiyede bulunmuştu sağolsun :D
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DavutGENC 8 yıl
arkadaşlar uyumluluk harika gercekten
amd kullanıcıları için güzel
bende amd ciyim.
Biostar Yada Sapphire
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yc#1 8 yıl
Pazarda iyi bir yer edinmek istiyorlarsa yazılım/BIOS desteğini lider markalar kadar iyi yapmak zorundalar.
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Towarscke 8 yıl
@ReDComrade
anakartlarin aldiklari "Editorun secimi" odullerine bakmani oneriyorum..
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ReDComrade 8 yıl
sapphire anakartların tasarımını beğenemedim gitti ...
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