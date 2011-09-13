Comscore: Avrupa'da Symbian akıllı telefon lideri, Android ise iOS'u geçti

Son günlerde analiz firmalarının akıllı telefon ve tablet kullanımı hakkındaki raporları gündeme damgasını vuruyor. IDC'den sonra ComScore firması da Avrupa pazarına yönelik hazırladığı son çalışmasını yayınladı.





2011 Mayıs-Haziran-Temmuz ayı itibariyle yapılan çalışmada Google Android platformunun Apple iOS platformunu geçerek akıllı telefon işletim sistemleri sıralamasında iki numaraya yükseldiği açıklandı. Avrupa pazarında ise Symbian'a olan kuvvetli talep onu listebaşında tutuyor. Avrupa'da satılan her üç akıllı telefonun birisinde onun imzası bulunuyor.





Symbian Avrupa pazarının yüzde 37.8'ini elinde bulunduruyor. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16.1 düşüş var. Android ise yüzde 22.3 pazar payının sahibi. Artış ise yüzde 16.2 oldu. Apple yüzde 20.3 sınırında. Artış puanı yüzde 1.3. RIM yüzde 9.4, Microsoft yüzde 6.7 seviyesinde.





Avrupa'da satılan 19.7 milyon Android akıllı telefonun 6.3 milyonu İngiltere'de, 4.5 milyonu Fransa'da, 4 milyonu ise Almanya'da müşteri buldu.





HTC markası Android akıllı telefonlar arasındaki en popüler marka. Pazar payı yüzde 34.6 iken bu payın yüzde 50'si İngiltere'ye ait. Samsung yüzde 31.7 ile Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da ağırlığını sürdürüyor. Sony Ericsson ise yüzde 15.1 ile üçüncü. LG dördüncü, Motorola ise beşinci sırada bulunuyor.





Avrupa'da Symbian işletim sistemine halen güçlü bir talep var. Nokia'nın Finlandiya kaynaklı bir firma olmasının bunda katkısı büyük. Android ise hızlı yükselişini sürdürüyor. Apple dengeli bir seyir izliyor. RIM firmasının gelecekte ne olacağı belirsiz. Microsoft ise yeni Nokia telefonları ile Symbian'nın yerini alabilir.