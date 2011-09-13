Comscore: Avrupa'da Symbian akıllı telefon lideri, Android ise iOS'u geçti

Haber Editörü
Son günlerde analiz firmalarının akıllı telefon ve tablet kullanımı hakkındaki raporları gündeme damgasını vuruyor. IDC'den sonra ComScore firması da Avrupa pazarına yönelik hazırladığı son çalışmasını yayınladı.
2011 Mayıs-Haziran-Temmuz ayı itibariyle yapılan çalışmada Google Android platformunun Apple iOS platformunu geçerek akıllı telefon işletim sistemleri sıralamasında iki numaraya yükseldiği açıklandı. Avrupa pazarında ise Symbian'a olan kuvvetli talep onu listebaşında tutuyor. Avrupa'da satılan her üç akıllı telefonun birisinde onun imzası bulunuyor.
Symbian Avrupa pazarının yüzde 37.8'ini elinde bulunduruyor. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16.1 düşüş var. Android ise yüzde 22.3 pazar payının sahibi. Artış ise yüzde 16.2 oldu. Apple yüzde 20.3 sınırında. Artış puanı yüzde 1.3. RIM yüzde 9.4, Microsoft yüzde 6.7 seviyesinde.
Avrupa'da satılan 19.7 milyon Android akıllı telefonun 6.3 milyonu İngiltere'de, 4.5 milyonu Fransa'da, 4 milyonu ise Almanya'da müşteri buldu.
HTC markası Android akıllı telefonlar arasındaki en popüler marka. Pazar payı yüzde 34.6 iken bu payın yüzde 50'si İngiltere'ye ait. Samsung yüzde 31.7 ile Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da ağırlığını sürdürüyor. Sony Ericsson ise yüzde 15.1 ile üçüncü. LG dördüncü, Motorola ise beşinci sırada bulunuyor.
Avrupa'da Symbian işletim sistemine halen güçlü bir talep var. Nokia'nın Finlandiya kaynaklı bir firma olmasının bunda katkısı büyük. Android ise hızlı yükselişini sürdürüyor. Apple dengeli bir seyir izliyor. RIM firmasının gelecekte ne olacağı belirsiz. Microsoft ise yeni Nokia telefonları ile Symbian'nın yerini alabilir.
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bak burda hatalısın,
dediğin o firmaların toplamı İOS u geçemiyor hatta apple için ürün üretmekte
sana küçük bir şirket sırrı ;
eğer ki ! android olmasa idi ( bir çok gereksiz sürümü var ama neyse ) SE / MOTOROLA / SAMSUNG / LG batıyordu
motorola yok olmuştu zaten , LG artık yazılım yönünde gerilemiş + ilgisiz , SE ne yapacağını bilmiyordu , SAMSUNG yine ekran ve para gücü ile bir çok model çıkarmaya devam ederdi o kadar
yatıp kalkıp android denen ve cihaz satmalarına sebep olan gelişmeye dua etsinler bu dünya devleri
orası öyle şayet şuan android var olanların içinde en iyisi diyebilirim. Ama asıl beklediklerim güzel destekli meego ve qnx sistemleridir onlar gelsin tadından yenmez full performans full stabilite :)
sebebi ucuz symbianlı cihazı çok android de ucuz android li telefonları adam gibi yeni çıkarmaya başladı 2 3 sene geçsin nokia symbian ile bişe yapamaz yaparsa microsoft framework çalışması windows mobile 8 ile yapar onu da bekleyip göreceğiz.
apple tek başına pazarın 5 te 1 ini almış android ise 4-5 büyük üretici firmayla 5te 1i ni azcık geçebilmiş bence bu pekte büyük bir başarı sayılmaz.nokianın hala 3te 1ine hakim olduğunu görmek çok enteresan geldi
android şuan ki alternatifler içinde en iyisi ama sadece şuanda (bende android kullanıyorum) gelecek de ise Meego destek görürse meego,QNX Zaten görecek QNX Harikulade sistemdir(android uygulamarının %90'nın çalıştırabiliyor.) yani gelecek yarış windows mobile 8 ile windows mobile ,Qnx,Android,Gelirse Meego bu sistemler arasında olacaktır.
Bir firmanın tekelinde olmadığı sürece her işletim sistemine destek veririm şahsen, özelliklede Linux tabanlı ve/ya açık kaynaklı ise.Android olsun MeGoo olsun WebOS olsun QNX olsun eğer iOS yada WP gibi tekel altında olmayacaksa hiç bir sorun yok.Zaten Android malesef donanımı kullanma yönünde Dalvik'ten gelen bir sıkıntı var bu ancak doğrudan sistem üzerinde çalışan işletim sistemleriyle halledilebilir özgür bir işletim sistemi olduğu ve destek gördüğü sürece en büyüğün kim olduğunun hiç bir önemi yok.Yeterki bizlere yara sağlasın...
Tabi birde symbianın dokunmatiklere uyarlanma aşamasında da aksaklıklar oldu.Sonuç olarak gerek güvenlik gerek se deneyim açısından symbian hala 1 numara :)
Şimdi eksi basacaklar antisymbiancılar ama olsun.Symbian kullanıyorum ve mutluyum :)
girdiklerii doğru ama neyse o konulara girmeyelim