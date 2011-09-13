Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Comscore: Avrupa'da Symbian akıllı telefon lideri, Android ise iOS'u geçti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,3b
1
23
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Son günlerde analiz firmalarının akıllı telefon ve tablet kullanımı hakkındaki raporları gündeme damgasını vuruyor. IDC'den sonra ComScore firması da Avrupa pazarına yönelik hazırladığı son çalışmasını yayınladı.

2011 Mayıs-Haziran-Temmuz ayı itibariyle yapılan çalışmada Google Android platformunun Apple iOS platformunu geçerek akıllı telefon işletim sistemleri sıralamasında iki numaraya yükseldiği açıklandı. Avrupa pazarında ise Symbian'a olan kuvvetli talep onu listebaşında tutuyor. Avrupa'da satılan her üç akıllı telefonun birisinde onun imzası bulunuyor.

Symbian Avrupa pazarının yüzde 37.8'ini elinde bulunduruyor. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16.1 düşüş var. Android ise yüzde 22.3 pazar payının sahibi. Artış ise yüzde 16.2 oldu. Apple yüzde 20.3 sınırında. Artış puanı yüzde 1.3. RIM yüzde 9.4, Microsoft yüzde 6.7 seviyesinde.

Avrupa'da satılan 19.7 milyon Android akıllı telefonun 6.3 milyonu İngiltere'de, 4.5 milyonu Fransa'da, 4 milyonu ise Almanya'da müşteri buldu.

HTC markası Android akıllı telefonlar arasındaki en popüler marka. Pazar payı yüzde 34.6 iken bu payın yüzde 50'si İngiltere'ye ait. Samsung yüzde 31.7 ile Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da ağırlığını sürdürüyor. Sony Ericsson ise yüzde 15.1 ile üçüncü. LG dördüncü, Motorola ise beşinci sırada bulunuyor.

Avrupa'da Symbian işletim sistemine halen güçlü bir talep var. Nokia'nın Finlandiya kaynaklı bir firma olmasının bunda katkısı büyük. Android ise hızlı yükselişini sürdürüyor. Apple dengeli bir seyir izliyor. RIM firmasının gelecekte ne olacağı belirsiz. Microsoft ise yeni Nokia telefonları ile Symbian'nın yerini alabilir.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
androıdden başkası yalan beyler. Su an heryerde androıd kullanılıyor. Dünyanın en büyük telefon şirketleri androıde destek veriyorlar. LG SAMSUNG MOTOROLA SONY ERICSON HTC ...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
izomer 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

androıdden başkası yalan beyler. Su an heryerde androıd kullanılıyor. Dünyanın en büyük telefon şirketleri androıde destek veriyorlar. LG SAMSUNG MOTOROLA SONY ERICSON HTC ...


bak burda hatalısın,

dediğin o firmaların toplamı İOS u geçemiyor hatta apple için ürün üretmekte


sana küçük bir şirket sırrı ;

eğer ki ! android olmasa idi ( bir çok gereksiz sürümü var ama neyse ) SE / MOTOROLA / SAMSUNG / LG batıyordu


motorola yok olmuştu zaten , LG artık yazılım yönünde gerilemiş + ilgisiz , SE ne yapacağını bilmiyordu , SAMSUNG yine ekran ve para gücü ile bir çok model çıkarmaya devam ederdi o kadar



yatıp kalkıp android denen ve cihaz satmalarına sebep olan gelişmeye dua etsinler bu dünya devleri

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
Pardus Linux
OvernightSensation
Pardus Linux Symbian %16.1 kayba uğramış bir sene içerisinde bu kadar büyük hızla erimeye devam ederse Nokiaya önümüzdeki bir kaç yıl içinde elveda diyebiliriz.iOS sadece %1.3 artış sağlamış pekte büyük bir başarı sayılmaz.Android ise inanılmaz bir rekor kırmış tamı tamına %16.3 yükselmiş yani tamda Symbianın kaybettiği kadar yani Symbian bu hızla erirse Android kabında durmaz taşar
, buda tahminen 2-3 yıl içinde Androidin pazarın %60 yada %70ine sahip olması demek...
android şuan ki alternatifler içinde en iyisi ama sadece şuanda (bende android kullanıyorum) gelecek de ise Meego destek görürse meego,QNX Zaten görecek QNX Harikulade sistemdir(android uygulamarının %90nın çalıştırabiliyor.) yani gelecek yarış windows mobile 8 ile windows mobile ,Qnx,Android,Gelirse Meego bu sistemler arasında olacaktır.
Bir firmanın tekelinde olmadığı sürece her işletim sistemine destek veririm şahsen, özelliklede Linux tabanlı ve/ya açık kaynaklı ise.Android olsun MeGoo olsun WebOS olsun QNX olsun eğer iOS yada WP gibi tekel altında olmayacaksa hiç bir sorun yok.Zaten Android malesef donanımı kullanma yönünde Dalvikten gelen bir sıkıntı var bu ancak doğrudan sistem üzerinde çalışan işletim sistemleriyle halledilebilir özgür bir işletim sistemi olduğu ve destek gördüğü sürece en büyüğün kim olduğunun hiç bir önemi yok.Yeterki bizlere yara sağlasın...

orası öyle şayet şuan android var olanların içinde en iyisi diyebilirim. Ama asıl beklediklerim güzel destekli meego ve qnx sistemleridir onlar gelsin tadından yenmez full performans full stabilite :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
artcraft35
Pardus LinuxSymbian %16.1 kayba uğramış bir sene içerisinde bu kadar büyük hızla erimeye devam ederse Nokiaya önümüzdeki bir kaç yıl içinde elveda diyebiliriz.iOS sadece %1.3 artış sağlamış pekte büyük bir başarı sayılmaz.Android ise inanılmaz bir rekor kırmış tamı tamına %16.3 yükselmiş yani tamda Symbianın kaybettiği kadar yani Symbian bu hızla erirse Android kabında durmaz taşar
, buda tahminen 2-3 yıl içinde Androidin pazarın %60 yada %70ine sahip olması demek...
apple tek başına pazarın 5 te 1 ini almış android ise 4-5 büyük üretici firmayla 5te 1i ni azcık geçebilmiş bence bu pekte büyük bir başarı sayılmaz.nokianın hala 3te 1ine hakim olduğunu görmek çok enteresan geldi

sebebi ucuz symbianlı cihazı çok android de ucuz android li telefonları adam gibi yeni çıkarmaya başladı 2 3 sene geçsin nokia symbian ile bişe yapamaz yaparsa microsoft framework çalışması windows mobile 8 ile yapar onu da bekleyip göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 8 yıl
Pardus Linux
Symbian %16.1 kayba uğramış bir sene içerisinde bu kadar büyük hızla erimeye devam ederse Nokiaya önümüzdeki bir kaç yıl içinde elveda diyebiliriz.iOS sadece %1.3 artış sağlamış pekte büyük bir başarı sayılmaz.Android ise inanılmaz bir rekor kırmış tamı tamına %16.3 yükselmiş yani tamda Symbianın kaybettiği kadar yani Symbian bu hızla erirse Android kabında durmaz taşar
, buda tahminen 2-3 yıl içinde Androidin pazarın %60 yada %70ine sahip olması demek...

apple tek başına pazarın 5 te 1 ini almış android ise 4-5 büyük üretici firmayla 5te 1i ni azcık geçebilmiş bence bu pekte büyük bir başarı sayılmaz.nokianın hala 3te 1ine hakim olduğunu görmek çok enteresan geldi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
Pardus Linux
Symbian %16.1 kayba uğramış bir sene içerisinde bu kadar büyük hızla erimeye devam ederse Nokiaya önümüzdeki bir kaç yıl içinde elveda diyebiliriz.iOS sadece %1.3 artış sağlamış pekte büyük bir başarı sayılmaz.Android ise inanılmaz bir rekor kırmış tamı tamına %16.3 yükselmiş yani tamda Symbianın kaybettiği kadar yani Symbian bu hızla erirse Android kabında durmaz taşar
, buda tahminen 2-3 yıl içinde Androidin pazarın %60 yada %70ine sahip olması demek...

android şuan ki alternatifler içinde en iyisi ama sadece şuanda (bende android kullanıyorum) gelecek de ise Meego destek görürse meego,QNX Zaten görecek QNX Harikulade sistemdir(android uygulamarının %90'nın çalıştırabiliyor.) yani gelecek yarış windows mobile 8 ile windows mobile ,Qnx,Android,Gelirse Meego bu sistemler arasında olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

Pardus Linux

Symbian %16.1 kayba uğramış bir sene içerisinde bu kadar büyük hızla erimeye devam ederse Nokiaya önümüzdeki bir kaç yıl içinde elveda diyebiliriz.iOS sadece %1.3 artış sağlamış pekte büyük bir başarı sayılmaz.Android ise inanılmaz bir rekor kırmış tamı tamına %16.3 yükselmiş yani tamda Symbianın kaybettiği kadar yani Symbian bu hızla erirse Android kabında durmaz taşar
, buda tahminen 2-3 yıl içinde Androidin pazarın %60 yada %70ine sahip olması demek...


android şuan ki alternatifler içinde en iyisi ama sadece şuanda (bende android kullanıyorum) gelecek de ise Meego destek görürse meego,QNX Zaten görecek QNX Harikulade sistemdir(android uygulamarının %90'nın çalıştırabiliyor.) yani gelecek yarış windows mobile 8 ile windows mobile ,Qnx,Android,Gelirse Meego bu sistemler arasında olacaktır.


Bir firmanın tekelinde olmadığı sürece her işletim sistemine destek veririm şahsen, özelliklede Linux tabanlı ve/ya açık kaynaklı ise.Android olsun MeGoo olsun WebOS olsun QNX olsun eğer iOS yada WP gibi tekel altında olmayacaksa hiç bir sorun yok.Zaten Android malesef donanımı kullanma yönünde Dalvik'ten gelen bir sıkıntı var bu ancak doğrudan sistem üzerinde çalışan işletim sistemleriyle halledilebilir özgür bir işletim sistemi olduğu ve destek gördüğü sürece en büyüğün kim olduğunun hiç bir önemi yok.Yeterki bizlere yara sağlasın...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 8 yıl
Symbian %16.1 kayba uğramış bir sene içerisinde bu kadar büyük hızla erimeye devam ederse Nokia'ya önümüzdeki bir kaç yıl içinde elveda diyebiliriz.iOS sadece %1.3 artış sağlamış pekte büyük bir başarı sayılmaz.Android ise inanılmaz bir rekor kırmış tamı tamına %16.3 yükselmiş yani tamda Symbian'ın kaybettiği kadar yani Symbian bu hızla erirse Android kabında durmaz taşar
, buda tahminen 2-3 yıl içinde Android'in pazarın %60 yada %70'ine sahip olması demek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
Symbianın fonksiyonluğu çok olması bence bunda bir etken.Belle den sonra hız da eklenecek pil performansı olsun çoğu iletim sisteminden iyi.Şu marketde elden geçerse ne ala...Symbianı kötülüyenler başta tarayıcı olmak üzere gerek donnaım yetersizliği gerek yazılım tarafindaki aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkmış kötü önyargılarla eleleştiriyorlar.Haksızd sayılmazlar.Nokia n73 gibi kasıntı bir cihaz kullanan birinin symbianı kötülemesi gayet normal.Ama aslen böyle değil.O donanım ancak bu kadar hız sunabilirdi.
Tabi birde symbianın dokunmatiklere uyarlanma aşamasında da aksaklıklar oldu.Sonuç olarak gerek güvenlik gerek se deneyim açısından symbian hala 1 numara :)
Şimdi eksi basacaklar antisymbiancılar ama olsun.Symbian kullanıyorum ve mutluyum :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 8 yıl
Yanlışlık var ama symbian akıllı değil gerizekalı katagorisinde olmalıydı :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
askereplatonik 5 yıl Nightmare70
Nightmare70

Yanlışlık var ama symbian akıllı değil gerizekalı katagorisinde olmalıydı :D


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 8 yıl
biz bide aptallar birliğine girmeye çalışıyoruz =) biz avrupadan çookk ilerdeyiz valla herkesde galaxy2 ler iphone lar falan var bnce onlar bize girsin kaliteleri artsın bak ttnet bize nası giriyo örnek alsınlar :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 8 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

biz bide aptallar birliğine girmeye çalışıyoruz =) biz avrupadan çookk ilerdeyiz valla herkesde galaxy2 ler iphone lar falan var bnce onlar bize girsin kaliteleri artsın bak ttnet bize nası giriyo örnek alsınlar :)


girdiklerii doğru ama neyse o konulara girmeyelim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 8 yıl
Pardon Symbian'lı akıllı telefon mu? İçlerinde en iyisi N8'e benziyor ama onda bile neler yaşandı :D Nese ülkemiz'de ki genel kanı da hep nokia'dan yana, sanırım 5800 gibi modellerde bu klasmana giriyor ondan bu kadar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5284 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, ios ve
2 etiket daha Windows Phone android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik 8 yıl AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı 8 yıl Nokia X3-02 Video İnceleme 8 yıl Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim