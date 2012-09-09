Contour+2 aksiyon kamerası satışa sunuluyor

Aksiyon kamera segmentine olan ilgi her gün artarak devam ederken, yeni oyuncular da segmentte iddialı olmak adına bu yarışa katılıyor.





Aksiyon kameraları ve aksesuarları ile dikkat çeken Contour, aksiyon kamera serisinin devamı olan Contour+2'yi resmi olarak tanıttı.





Contour+2'de bulunan entegre GPS modülü çekilen videonun hız ve mesafe bilgilerini verebiliyor. Bluetooth yardımıyla mobil cihazlara bağlanabilen kameranın çekim özelliğini başlatabilmek veya çekim öncesi ön izleme yapabilmek mümkün. Dilerseniz klasik kızaklı butonu ile cihazı açabilir veya video çekimine başlayabilirsiniz.





1080p/30fps, 960p/30fps, 720p/60fps hızlarında video kaydı sunan Contour+2, 480p çözünürlükte ise 120 kare/saniye hızıyla kaliteli yavaş çekimler yapabilmeyi mümkün kılıyor. 32GB'a kadar microSD kartları destekleyen kameranın içerisinde 4GB'lık bir kart da hediye ediliyor.





5MP sensörü ile belirli aralıklarla fotoğraf çekimi de yapılabiliyor. HDMI çıkışı ile bilgisayarınızda canlı olarak çekimleri seyredebiliyorsunuz.





Cihazın kutu içeriğinde 60 metreye kadar suya dayanıklı bir kılıf da bulunuyor. Model 400$ fiyat etiketiyle ilerleyen haftalarda satışa sunulacak.