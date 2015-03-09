Cook : 700 milyon iPhone, 25 milyon Apple TV satıldı





Apple Watch ve 12 inçlik yeni MacBook modelinin lansmanının yapıldığı bahar etkinliğinde geleneksel olduğu üzere firma ürünlerine ait bazı önemli satış başarılarını da basın ile paylaştı.

Tüm Cook tarafından verilen bilgiye göre bugüne kadar iPhone ailesi toplamda 700 milyon sattı ve dünyada en çok satan akıllı telefon oldu. Sadece son çeyrekte 74.5 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirildi.

Firmanın set üstü televizyon kutusu olan Apple TV ise bugüne kadar toplamda 25 milyon satış rakamına ulaştı. Bir hobi olarak hayatına başlayan Apple TV şimdi kendisini ispatlamış bir eğlence merkezi haline geldi. Bu rakamın şerefine Apple'ın iki önemli duyurusu oldu.

Bunlardan ilki ABD'nin önde gelen kablolu ve uydu yayını şirketi HBO'nun HBO Now adlı abonelik tabanlı içerik kanalının Apple TV platformuna eklenmesi oldu. Game of Thrones dizisinden de hatırlayacağımız HBO, yeni kanalı için aylık 14.99$ abonelik bedeli istiyor.

12 Nisan'daki Game of Thrones yeni sezon prömiyerine kadar kanal yayına hazır hale gelecek. HBO ayrıca tüm Apple cihazlarına bu hizmeti getireceğini belirtiyor. Hizmet yayına başladığında abone olanlar ilk bir ay ücret ödemeyecek. Ancak bu platform henüz ülkemizde bulunmuyor.

İkinci müjde ise Apple TV'nin fiyatında oldu. Daha önce 99$ fiyat etiketine sahip olan Apple TV artık 69$ olarak satılacak. Bu iki önemli müjde ile birlikte Apple TV satışlarında artış yaşanması bekleniyor.







