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Cook : 700 milyon iPhone, 25 milyon Apple TV satıldı

4 yıl
2,2b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Cook : 700 milyon iPhone, 25 milyon Apple TV satıldı

Apple Watch ve 12 inçlik yeni MacBook modelinin lansmanının yapıldığı bahar etkinliğinde geleneksel olduğu üzere firma ürünlerine ait bazı önemli satış başarılarını da basın ile paylaştı.
Tüm Cook tarafından verilen bilgiye göre bugüne kadar iPhone ailesi toplamda 700 milyon sattı ve dünyada en çok satan akıllı telefon oldu. Sadece son çeyrekte 74.5 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirildi.
Firmanın set üstü televizyon kutusu olan Apple TV ise bugüne kadar toplamda 25 milyon satış rakamına ulaştı. Bir hobi olarak hayatına başlayan Apple TV şimdi kendisini ispatlamış bir eğlence merkezi haline geldi. Bu rakamın şerefine Apple'ın iki önemli duyurusu oldu.
Bunlardan ilki ABD'nin önde gelen kablolu ve uydu yayını şirketi HBO'nun HBO Now adlı abonelik tabanlı içerik kanalının Apple TV platformuna eklenmesi oldu. Game of Thrones dizisinden de hatırlayacağımız HBO, yeni kanalı için aylık 14.99$ abonelik bedeli istiyor.
12 Nisan'daki Game of Thrones yeni sezon prömiyerine kadar kanal yayına hazır hale gelecek. HBO ayrıca tüm Apple cihazlarına bu hizmeti getireceğini belirtiyor. Hizmet yayına başladığında abone olanlar ilk bir ay ücret ödemeyecek. Ancak bu platform henüz ülkemizde bulunmuyor.
İkinci müjde ise Apple TV'nin fiyatında oldu. Daha önce 99$ fiyat etiketine sahip olan Apple TV artık 69$ olarak satılacak. Bu iki önemli müjde ile birlikte Apple TV satışlarında artış yaşanması bekleniyor.



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doctor_bey 4 yıl
Yalan yok, Apple Tv gerçekten güzel ürün, ülkemizdeki net hızları da iyi olsa güzel okur, tam hakkını verirdik ürünün ama değil işte...
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Uskudarlii 4 yıl
Aaaz: 700 milyon iphone, 25 milyon apple tv satıldı
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scorpion.s 4 yıl
Adamlar sonuna kadar hak ediyor.
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say 4 yıl
Türkiye fiyatında indirime gidilecekmi?
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ulabuneya 4 yıl
Bu Apple tv denilen ucubeyi alan varmı


250 değil isterse 100 liraya satsınlar yinede almam. Zaten tutulmadığı için ucuza satıyorlar , Apple tutulan bir urunu ucuza satmaz.
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Extreme Victory 4 yıl ulabuneya
25 milyon kişi aldığına göre pekte ucube sayılmaz, kullanmadığın belli, ayrıca tutmadığı için değil, 4K formatının yaygınlaşmasından sebep yeni nesili çıkartacak dolayısıyla stok eritimine katkı amaçlı fiyat indirimi yapıldığı çok açık.
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efsane2bin6 4 yıl
Adamlar aşmış demek bile yeterli gelmiyor. Birde fiyatlar her üründe 500₺ düşse demek ki piyasayı silip süpürecekler.
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Recharged 4 yıl
Ülkemizde daha çok içerik olursa yakın zamanda bende edinmeyi düşünüyorum.
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CozgurY 4 yıl
tamamdır artık bir tek görüntü aktarımı ve itunes kullanımı için eve bir tane apple tv alırım güzelde bir aksesuar olur :)
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umut_baris 4 yıl
Yarısı ikinci elde. (Apple TV)
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Batuist 4 yıl
Apple TVnin yeni versiyonu geliyor anlaşılan önce stokları eritmek adına fiyat indirilmiş. şimdi yeni bir model lanse edilseydi kimse almazdı akıllıca bir hareket.. bir süre sonrada yeni nesil artık bugünün donanımına sahip bir apple tv lanse edilir. o zamana kadar beklemek gerekir.
Haberde en çok satılan telefon oldu şeklinde yazılmış ama yanlış.. telefon ailesi olması gerekiyordu. sonuçta tek bir telefonla yapmadı bu satışı. bir çok farklı nesilleri üretildi. editör heyecandan fırsat bilip bilinç altına girmeyi amaçlamış gibi.. en iyi telefon algısı üzerine oturan bir algı yaratmanın anlamı yok. sonuçta 2g modelinden bu yana bir çok modeli üretildi. Yazarken oluşturduğumuz cümlelerin anlamına bir daha geri dönüp bakarsak ve objektif olursak daha iyi olur.
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suvari25 4 yıl
Apple indirdi mi bindirdi mi belli değil. 279 lira idi. 249 lira olmuş. 30 dolar indirim kur farkından 30 lira olarak yansıdı.
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General. 4 yıl
Adamlar Kuruşuna kadar hak ediyor. Helal olsun.
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