Cooler Master oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli HAF 932 Advanced'ı duyurdu

Cooler Master oyuncular için hazırladığı yeni kasa mnodeli HAF 932 Advanced'ı kullanıcıların beğenisine sundu. HAF 932 modelinin güncellenmiş versiyonu olan full tower formundaki yeni kasa, ilk modelden farklı olarka gri yerine siyha boyanmış iç tasarıma ve USB 3.0 bağlantısına sahip. 243 x 560 x 564 mm boyutlarında ve 13.4 Kg ağırlığında olan kasa, geniş iç hacmi sayesinde modern ekran kartlarının tamamına ev sahipliği yapabiliyor. Orjinal model aynı giriş-çıkış paneline sahip olan HAF 932 Advanced üzerinde dört adet USB 2.0, IEEE 1394, eSATA, mikrofon, ses, ve ön paneldeki altı adet 5.25-inç sürücü yuvasından herhangi birisiyle kullanılabilen çift USB 3.0 portu aparata sahip.

Çıkartılabilir sabit disk rafı, titreşim önleyici yanaklara, alet gerektirmeyen optik sürücü kurulumuna ve su soğutma sistemleri için hortum yuvalarına sahip olan kasa, toplamda dört adet kasa fanı ile geliyor. Ön kısımda Kırmızı renkli LED aydınlatmaya sahip 230mm çapında, üst kısmında ve yan panelinde LED aydınlatması bulunmayan 230mm çapında fanlara ve arka kısmında ise 140mm çapında fana sahip olan Cooler Master HAF 932 Advanced, yurt dışında 160 dolar olan etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.