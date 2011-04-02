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Cooler Master oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli HAF 932 Advanced'ı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
48b
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35
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master oyuncular için hazırladığı yeni kasa mnodeli HAF 932 Advanced'ı kullanıcıların beğenisine sundu. HAF 932 modelinin güncellenmiş versiyonu olan full tower formundaki yeni kasa, ilk modelden farklı olarka gri yerine siyha boyanmış iç tasarıma ve USB 3.0 bağlantısına sahip. 243 x 560 x 564 mm boyutlarında ve 13.4 Kg ağırlığında olan kasa, geniş iç hacmi sayesinde modern ekran kartlarının tamamına ev sahipliği yapabiliyor. Orjinal model aynı giriş-çıkış paneline sahip olan HAF 932 Advanced üzerinde dört adet USB 2.0, IEEE 1394, eSATA, mikrofon, ses, ve ön paneldeki altı adet 5.25-inç sürücü yuvasından herhangi birisiyle kullanılabilen çift USB 3.0 portu aparata sahip.

Çıkartılabilir sabit disk rafı, titreşim önleyici yanaklara, alet gerektirmeyen optik sürücü kurulumuna ve su soğutma sistemleri için hortum yuvalarına sahip olan kasa, toplamda dört adet kasa fanı ile geliyor. Ön kısımda Kırmızı renkli LED aydınlatmaya sahip 230mm çapında, üst kısmında ve yan panelinde LED aydınlatması bulunmayan 230mm çapında fanlara ve arka kısmında ise 140mm çapında fana sahip olan Cooler Master HAF 932 Advanced, yurt dışında 160 dolar olan etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.


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dreamblue35 8 yıl
haf942' nin üzerine rekabete girebilecek hala bir kasa yok
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saintroyo 8 yıl

dreamblue35

haf942' nin üzerine rekabete girebilecek hala bir kasa yok



ben advanced ı tercih ederim haf x e.. tercih meselesi sonuçta...
(lian li silverstone ve zalman kasaları fiyat tan dolayı işin içine sokmuyoruz tabii ki)
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SlaYeR45 8 yıl
Süper kasaymış :D
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saintroyo 8 yıl
bir de bu var arkadaşlar black edition.

legitreviews.com/...
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theyapici 8 yıl
942 kullanıcısı olarak söylüyorum cm bu işi iyi yapıyor
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vdtkc 8 yıl
Aerocool X-predator'un tipi CM dan dahamı iyi, zevk konusu ama CM bu işi gayet iyi yapıyor.
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Wabbajack 8 yıl
Tip yok bu kasada kaliteli malzeme tamamda birazda göze hitab etmeli ve bu kasa bence tamamen su sogutmaya yönelik. f/p olarak Aerocool X-predator derim.
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m.gokmen 8 yıl
HAF-X TEK GEÇERİM KASA DEYİNCE............!
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vdtkc 8 yıl
Biz gibi Haf serisi kullananlar bu orjinal USB3 aparatını nasıl temin edeceğiz.
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saintroyo 8 yıl
güzel... seçenekler artıyor.
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daysleeperxp 8 yıl
Cooler Master hatasını anladı ve iç gözüküyorsa içinin de güzel olması gerektiğine karar verdi. Aerocool'dan sonra işi zor ama.
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stevan 8 yıl
Kasa çok güzel ve çok kullanışlı
ama nedir bu pahalılık yurt dışında 160 dolar
dolar düşüyo sürekli ve ne hikmetse bizde yükseliyo
birde üstüne kdv + tl çevirince 3 kat daha fazla bir fiyatla kazık yiyoruz
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miracorhan 8 yıl
yeni favori kasalardan olacak
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