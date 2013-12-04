Copenhagen Wheel ile herhangi bir bisikleti elektrikli araca dönüştürün





Günümüzde elektrikli motorlarla çalışan araçlar enerji sarfiyatı noktasında önemli avantajlar sağlasa da, bu imkandan yararlanmak için mutlaka mevcut aracınızı değiştirmeniz gerekiyor.





Ancak Superpedestrian girişim tarafından hayata geçirilen Copenhagen Wheel projesi, normal bir bisiklete entegre edeceğiniz mekanizma ile elektrikli bir bisiklet elde etme imkanı veriyor. Girişim Massasuchets Institute Technology tarafından desteklenirken, Copenhagen Wheel projesi de BM tarafından destekleniyor.





Proje aslında 4 yıl önce başlamıştı. Ancak teknik imkanlar nedeniyle tamamlanması biraz uzun sürdü. Copenhagen Wheel bisikletinizin arka tekerleğine monte ediliyor ve sizi saatte 30Km hızla gideceğiniz noktaya götürebiliyor. 48 voltluk çıkarılabilir bir bataryaya sahip olan cihaz tek şarjda 45Km mesafe kat edebiliyor.





Cihaz ihtiyaç duyduğunuz anda size harici güç sağlayamayı amaçlayan cihaz bisikletinizden uzaklaştığınız anda kendisini kilitleyebiliyor. Uyumlu mobil uygulama ile de katettiğiniz mesafe ve yaktığınız kalori miktarını görebiliyorsunuz.





Copenhagen Wheel an itibariyle ön siparişe sunulmuş durumda ve 699$ fiyat etiketine sahip. Siparişlerin sevkiyatına ise bir aksilik olmadığı takdirde gelecek yılın ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor.

https://www.superpedestrian.com/#register