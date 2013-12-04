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Copenhagen Wheel ile herhangi bir bisikleti elektrikli araca dönüştürün

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Copenhagen Wheel ile herhangi bir bisikleti elektrikli araca dönüştürün

Günümüzde elektrikli motorlarla çalışan araçlar enerji sarfiyatı noktasında önemli avantajlar sağlasa da, bu imkandan yararlanmak için mutlaka mevcut aracınızı değiştirmeniz gerekiyor. 

Ancak Superpedestrian girişim tarafından hayata geçirilen Copenhagen Wheel  projesi, normal bir bisiklete entegre edeceğiniz mekanizma ile elektrikli bir bisiklet elde etme imkanı veriyor. Girişim Massasuchets Institute Technology tarafından desteklenirken, Copenhagen Wheel projesi de BM tarafından destekleniyor.

Proje aslında 4 yıl önce başlamıştı. Ancak teknik imkanlar nedeniyle tamamlanması biraz uzun sürdü. Copenhagen Wheel bisikletinizin arka tekerleğine monte ediliyor ve sizi saatte 30Km hızla gideceğiniz noktaya götürebiliyor. 48 voltluk çıkarılabilir bir bataryaya sahip olan cihaz tek şarjda 45Km mesafe kat edebiliyor. 

Cihaz ihtiyaç duyduğunuz anda size harici güç sağlayamayı amaçlayan cihaz bisikletinizden uzaklaştığınız anda kendisini kilitleyebiliyor. Uyumlu mobil uygulama ile de katettiğiniz mesafe ve yaktığınız kalori miktarını görebiliyorsunuz. 

Copenhagen Wheel an itibariyle ön siparişe sunulmuş durumda ve 699$ fiyat etiketine sahip. Siparişlerin sevkiyatına ise bir aksilik olmadığı takdirde gelecek yılın ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor. 

https://www.superpedestrian.com/#register Yorum Yaz
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bgs0 5 yıl en beğenilen
Bizim ülke trafiğinde böyle bisiklet tipi bir ulaşım aracı kullanmak , intihardan başka bir şey değil.

Motorsiklete bile saygı yok , buna mı olacak ?

Ezip geçerler valla
Bizim ülke trafiğinde böyle bisiklet tipi bir ulaşım aracı kullanmak , intihardan başka bir şey değil.Motorsiklete bile saygı yok , buna mı olacak ...
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Yanıtla +9
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hellorihz 5 yıl
Yakında çinde taklidini yaparlar bunun. Mp3 çalabilme ve usbden telefon şarj etme özelliği de olur
. Birde her renkte yanıp sönen led de koyabilirler.

bunu monte edebilme için bisiklet jantı tamir eden yerlere mi gitmek lazım acaba?
Yakında çinde taklidini yaparlar bunun. Mp3 çalabilme ve usbden telefon şarj etme özelliği de olur. Birde her renkte yanıp sönen led de koyabilirle...
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thestell 5 yıl
Zaten o fiyata elektrikli bisiklet var.
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RoNNeZ 5 yıl
bu bisikletin amacı ne
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Video çok açıklayıcı olmuş.
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sendomi 5 yıl
o fiyat nedir kardeşim öyle
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DH Misafiri 5 yıl
flykly çakması
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darknesss45 5 yıl
bu tip urunleri hep boyle pahaliya satarlar zaten :/
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Fx_57,5 5 yıl
elektrikli bisikletler zaten bu fiyata satılmıyormu
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Thomassee 5 yıl
Bosch'un da sanki benzer bir ürünü vardı.
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arel.gr 5 yıl
fiyat gayet uygun !
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bgs0 5 yıl
Bizim ülke trafiğinde böyle bisiklet tipi bir ulaşım aracı kullanmak , intihardan başka bir şey değil.

Motorsiklete bile saygı yok , buna mı olacak ?

Ezip geçerler valla
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sinyorahıskalı 5 yıl
Fiyat biraz daha uygun olursa güzel bir alternatif olur. Alabilirim. 300 dolar gibi falan. Ne de olsa sadece 30 km hız yapabiliyor.
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hellorihz 5 yıl
Yakında çinde taklidini yaparlar bunun. Mp3 çalabilme ve usbden telefon şarj etme özelliği de olur
. Birde her renkte yanıp sönen led de koyabilirler.

bunu monte edebilme için bisiklet jantı tamir eden yerlere mi gitmek lazım acaba?
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