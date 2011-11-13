Core i7-3960X Extreme Edition'ın fiyatı resmileşti: 990$

Intel'in Sandy Bridge-E kod adını taşıyan yeni nesil Core i7-3000 işlemci ailesi için geri sayım başladı. Salı günü lanse edilecek işlemci ailesinin en hızlı modeli olan 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition'ın satış fiyatı resmiyet kazandı.

Geçmişten günümüze Extreme Edition serisinin en hızlı üyelerini 999$ seviyesinden sunan Intel, geleneği bozmadı ve 1000 adetlik alımlarda Core i7-3960X Extreme Edition'ın fiyatını 990$ olarak belirledi. 32nm Westmere tasarımını temel alan Core i7-900 serisi ile kıyaslandığında Sandy Bridge mimarisi ve yüksek bellek kapasitesi gibi önemli güncellemelerle gelen Core i7-3000 serisinin en hızlı üyesi olarak Core i7-3960X Extreme Edition 3.3GHz'de çalışlıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor.

6 çekirdekli olan ve Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan Core i7-3960X, hız aşırtma tutkunları ve performans meraklıları için çarpan kilidi açık olarak geliyor . 15MB yerleşik bellek kapasitesi ile donatılan ve 4 kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, Sandy Bridge mimarisinin temel karakteristiklerinden biri olarak AVX ve AES teknolojilerini de destekliyor. LGA2011 formunda hazırlanan dolayısıyla sadece X79 anakartlarla uyumlu olan Core i7-3960X'in önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.