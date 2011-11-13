Core i7-3960X Extreme Edition'ın fiyatı resmileşti: 990$

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in Sandy Bridge-E kod adını taşıyan yeni nesil Core i7-3000 işlemci ailesi için geri sayım başladı. Salı günü lanse edilecek işlemci ailesinin en hızlı modeli olan 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition'ın satış fiyatı resmiyet kazandı.
Geçmişten günümüze Extreme Edition serisinin en hızlı üyelerini 999$ seviyesinden sunan Intel, geleneği bozmadı ve 1000 adetlik alımlarda Core i7-3960X Extreme Edition'ın fiyatını 990$ olarak belirledi. 32nm Westmere tasarımını temel alan Core i7-900 serisi ile kıyaslandığında Sandy Bridge mimarisi ve yüksek bellek kapasitesi gibi önemli güncellemelerle gelen Core i7-3000 serisinin en hızlı üyesi olarak Core i7-3960X Extreme Edition 3.3GHz'de çalışlıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor.
6 çekirdekli olan ve Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan Core i7-3960X, hız aşırtma tutkunları ve performans meraklıları için çarpan kilidi açık olarak geliyor . 15MB yerleşik bellek kapasitesi ile donatılan ve 4 kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, Sandy Bridge mimarisinin temel karakteristiklerinden biri olarak AVX ve AES teknolojilerini de destekliyor. LGA2011 formunda hazırlanan dolayısıyla sadece X79 anakartlarla uyumlu olan Core i7-3960X'in önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
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anandtech.com/...
teknobiyotik.com/...
ülkemizde 2.5 milyarı veren alıyor,parası olanda var olmayanda,sonuçda intelde her kesime ayrı hitap ediyor,alt kesimde var üst kesimde dolayısı ile intelin en üst işlemciside ona göre fiyatlandırılacakdı oda oldu,şaşırmamak lazım ama hakkınıda yemeyelim çok sağlam bir işlemci..
peki niçin?
Araştır.Oku.Öğren ne için.
Senin gibi düşünenlere hitap eden bir işlemci değil zaten.Bu işlemciye o kadar para verip alan kişi oturup oyun oynayıp internete girmiyecek.İş için kullanacak program yazıcak,tasarım yapacak vb..Amd fiyat/performansta inteli geçer ama performansta intel önde.Bu işlemciyi alan adam işin sadece performans kısmında para onun için mühim değil.Ne kadar performanslı o kadar hızlı.Ne demişler "Vakit,nakittir."
tahminim sb-e ler ilk i7 ler olacak yani fiyatları yüksek
ivy bridge de sandy bridge 2xxx mimarisi cpuları gibi f/p olmaya aday olacak
ivy bridge ile birlikte bize sandy bridge mimarisinden uygun fiyatlı(22nm) 6 çekirdekli cpu lar satışa sunulacak
öyle bi yazmışsın ki gören de sadece extreme serisi pahalı sanır.intel eskiden beri bütün işlemcilerini değerinden fazlasına satıyor.az önce akakçe.com' dan bi bakayım dedim.intelin core i5 650 çift çekirdek işlemcisi için fiyat aralığı 338-448 tl arası.benim eleştirdiğim nokta bu.sadece yeni teknolojiyi değil eskisini de kazık fiyattan satabiliyor.ama hala da savunanların olması ilginç.
yukarıda arkadaşların dediği gibi ihtiyacınız yoksa size yarayan bir işlemci değil. işiniz gereği ihtiyaç duyuyorsanız, pahalı olması sizi ilgilendirmiyorsa ya da sadece performans arıyorum gerisi umurumda değil diyorsanız size göre bir işlemci. bu tip extreme ürünlerin altına off çok pahalı buna bu para verilir mi vs tarzı şeyler yazmak gereksiz. bu ürünler en uç noktada ürünlerdir tabiki pahalı olacaktır, hiçbir extreme serisi ucuz olup orta seviye ürün gibi satılmaz. o yüzden bırakalım bu nefret dolu yorumları ya da gereksiz eleştirileri, çok gereksiz bu tür yorumlar.
Nitekim mükemmel bir CPU.
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