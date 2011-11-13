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Core i7-3960X Extreme Edition'ın fiyatı resmileşti: 990$

7 yıl
27,5b
1
79
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Sandy Bridge-E kod adını taşıyan yeni nesil Core i7-3000 işlemci ailesi için geri sayım başladı. Salı günü lanse edilecek işlemci ailesinin en hızlı modeli olan 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition'ın satış fiyatı resmiyet kazandı.
Geçmişten günümüze Extreme Edition serisinin en hızlı üyelerini 999$ seviyesinden sunan Intel, geleneği bozmadı ve 1000 adetlik alımlarda Core i7-3960X Extreme Edition'ın fiyatını 990$ olarak belirledi. 32nm Westmere tasarımını temel alan Core i7-900 serisi ile kıyaslandığında Sandy Bridge mimarisi ve yüksek bellek kapasitesi gibi önemli güncellemelerle gelen Core i7-3000 serisinin en hızlı üyesi olarak Core i7-3960X Extreme Edition 3.3GHz'de çalışlıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 
6 çekirdekli olan ve Hyper-Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek desteği sunan Core i7-3960X, hız aşırtma tutkunları ve performans meraklıları için çarpan kilidi açık olarak geliyor . 15MB yerleşik bellek kapasitesi ile donatılan ve 4 kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, Sandy Bridge mimarisinin temel karakteristiklerinden biri olarak AVX ve AES teknolojilerini de destekliyor. LGA2011 formunda hazırlanan dolayısıyla sadece X79 anakartlarla uyumlu olan Core i7-3960X'in önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. 

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jumaru_444 7 yıl en beğenilen
iyi ki amd var da bu fiyata full sistem toplanabiliyor.yok daha performanslıymış da yok benchlerde uçuyormuş da. ..isterse tarhana çorbası yapıp ayaklarımı ovalasın yine de bi işlemciye bu kadar para vermem.
iyi ki amd var da bu fiyata full sistem toplanabiliyor.yok daha performanslıymış da yok benchlerde uçuyormuş da. ..isterse tarhana çorbası yapıp ayaklarımı oval...
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3 Yanıt Yanıtla +47
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cagataykoroglu 7 yıl
bu işlemcinin ne kadar oalcağını hepimiz biliyorduk. neden şaşırmış numarası yapıyorsunuz?
2 Yanıt Yanıtla +12
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Firaristt 7 yıl
Ahh AMD ahh yaktın bizi. BD diye bekledik o kadar. saat hızı var ama performans yok...Sonra intel pahallı olunca da pahallı deniyor. İntel'in o segmentte rakibi mi var da fiyat kırsın? İhtiyacı olan zaten alacak, zaten parayı verecek. Rakip çıkana kadar kazık fiyattan devam...Sonra o ünlü %50 indirimleri görürüz gibime geliyor...Biliyorum sırf böyle dedim diye belki onlarca eksi basacaklar var ama bir düşünün intel i7 950'de AMD'den rakip çıkana kadar neden fiyat düşürmedi de rakip çıkınca düşürdü? Demekki alan var demekki belli bir performansı isteyen, ihtiyaç duyan var ve onun için parayı verecek nasıl olsa. 500$'dan satsa da satacak 990$'dan satsa da satacak. 2tane yerine 1tane satacak belki ama aynı karı elde edecek...Rakip çıkarsa AMD'den bir fiyat indirimi yine satacak ve yine kar edecek. maksat mümkün olan en yüksek kar oranını elde etmek... Evdeki 2masaüstü pc'nin 1tanesinde intel diğerinde AMD var. Ve AMD'yi severim fln ama BD'deki hayal kırıklığından sonra işler biraz değişti. O özelliklerle intel'i geçip fark atması lazımkeni daha bir kaç yer haricinde hep geride kalıyor...İntel'de tekel olmaya devam ediyor yüksek performans segmentinde...Dolayısıyla istediği gibi at koşturuyor...
Ahh AMD ahh yaktın bizi. BD diye bekledik o kadar. saat hızı var ama performans yok...Sonra intel pahallı olunca da pahallı deniyor. İntel'in o segmentte rakib...
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aliosman2323 7 yıl
satış politikasını kes asıl amaç yüksek fiyatla yüksek kar elde etmek değil, i7 2600k nın fiyat performansını i7-3960x le kıyaslandığında çok cazip gösterip ki ole zaten i7 2600k cinebench 11.5 sonuç 4.8ghz ile 9.1puan i7-3960x ise 10.5 puan satışları canlandırmak asıl hedef 1155 leri sattırmak haberiniz olsun.
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aliosman2323 7 yıl
Anandtech i7 2600k & i7-3960X kıyaslaması

anandtech.com/...
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X-FI 7 yıl
AAPPOOv!!!
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ykanat 7 yıl
şu an satışta 1127 dolar + kdv
teknobiyotik.com/...
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DARTH_BLACK 7 yıl
EE için bilindik bir fiyat,zaten hangi EE işlemcisi ucuz çıktıki buda ucuz olsun?
ülkemizde 2.5 milyarı veren alıyor,parası olanda var olmayanda,sonuçda intelde her kesime ayrı hitap ediyor,alt kesimde var üst kesimde dolayısı ile intelin en üst işlemciside ona göre fiyatlandırılacakdı oda oldu,şaşırmamak lazım ama hakkınıda yemeyelim çok sağlam bir işlemci..
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serkan17tevez 7 yıl
knnkpln
Hala bu işlemciyi oyun için sananlar var ya

peki niçin?
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knnkpln 7 yıl serkan17tevez
serkan17tevez

knnkpln



Hala bu işlemciyi oyun için sananlar var ya




peki niçin?

Araştır.Oku.Öğren ne için.
1 Yanıt Yanıtla +1
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captaincato 7 yıl
Herzamanki gibi kendine yeteni alıcaksın evet yüksek performansı ucuza alabilmen için karşısında o ayarda ürün yapabilecek rakip gerekiyor ve malesef yok keşke bir işlemci firması daha olsa intel aldı başını gidiyor cpu fiyatlarıda aynı oranda uçuyor amd adam gibi işlemci çıkarana kadarda intel direk 4 ghz işlemci çıkarmaz gerek yok çünkü....
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knnkpln 7 yıl
jumaru_444
iyi ki amd var da bu fiyata full sistem toplanabiliyor.yok daha performanslıymış da yok benchlerde uçuyormuş da. ..isterse tarhana çorbası yapıp ayaklarımı ovalasın yine de bi işlemciye bu kadar para vermem.

Senin gibi düşünenlere hitap eden bir işlemci değil zaten.Bu işlemciye o kadar para verip alan kişi oturup oyun oynayıp internete girmiyecek.İş için kullanacak program yazıcak,tasarım yapacak vb..Amd fiyat/performansta inteli geçer ama performansta intel önde.Bu işlemciyi alan adam işin sadece performans kısmında para onun için mühim değil.Ne kadar performanslı o kadar hızlı.Ne demişler "Vakit,nakittir."
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-erna- 7 yıl
sb-e ler pahalı olacak ki 6 çekirdekli model bu 3960x
tahminim sb-e ler ilk i7 ler olacak yani fiyatları yüksek
ivy bridge de sandy bridge 2xxx mimarisi cpuları gibi f/p olmaya aday olacak
ivy bridge ile birlikte bize sandy bridge mimarisinden uygun fiyatlı(22nm) 6 çekirdekli cpu lar satışa sunulacak
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jumaru_444 7 yıl

knnkpln
jumaru_444
iyi ki amd var da bu fiyata full sistem toplanabiliyor.yok daha performanslıymış da yok benchlerde uçuyormuş da. ..isterse tarhana çorbası yapıp ayaklarımı ovalasın yine de bi işlemciye bu kadar para vermem.

Senin gibi düşünenlere hitap eden bir işlemci değil zaten.Bu işlemciye o kadar para verip alan kişi oturup oyun oynayıp internete girmiyecek.İş için kullanacak program yazıcak,tasarım yapacak vb..Amd fiyat/performansta inteli geçer ama performansta intel önde.Bu işlemciyi alan adam işin sadece performans kısmında para onun için mühim değil.Ne kadar performanslı o kadar hızlı.Ne demişler "Vakit,nakittir."

öyle bi yazmışsın ki gören de sadece extreme serisi pahalı sanır.intel eskiden beri bütün işlemcilerini değerinden fazlasına satıyor.az önce akakçe.com' dan bi bakayım dedim.intelin core i5 650 çift çekirdek işlemcisi için fiyat aralığı 338-448 tl arası.benim eleştirdiğim nokta bu.sadece yeni teknolojiyi değil eskisini de kazık fiyattan satabiliyor.ama hala da savunanların olması ilginç.
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baremo_85 7 yıl
Teknolojiyi 6-8 ay geriden takip edin, bakın hem bişi kaybetmeyip hem %60 daha uygun'a alıosunuz :)Daha doğrusu kazık yemiosunuz :)
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ra1dz 7 yıl
her malın bir alıcısı var,bu da istisna olmayacaktır
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kudretx 7 yıl
intel yine rekorlari kirdi performans esittir 1000 dolar,herzamanki gibi....
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Tobias 7 yıl
çok feci sabırsızlanıyorum bu işlemci ile kuracağım sistem için. ingilterede kuracağım bu sistemi alacağım yer ile aylar öncesinde konuştuk anlaştık tek beklemem gereken işlemcinin piyasaya sürülmesi şuan için. her bir parçası (anakart ram ve işlemci soğutucu hariç) kafamda hazır durumda. Şuanda kullandığım i7 2600k + gtx 590 sli sistemimi eşime verip 3960x + newegg.com/... EVGA GeForce GTX 580 (Fermi) Hydro Copper x3 way sli tabanlı bir sistem kuracağım.
yukarıda arkadaşların dediği gibi ihtiyacınız yoksa size yarayan bir işlemci değil. işiniz gereği ihtiyaç duyuyorsanız, pahalı olması sizi ilgilendirmiyorsa ya da sadece performans arıyorum gerisi umurumda değil diyorsanız size göre bir işlemci. bu tip extreme ürünlerin altına off çok pahalı buna bu para verilir mi vs tarzı şeyler yazmak gereksiz. bu ürünler en uç noktada ürünlerdir tabiki pahalı olacaktır, hiçbir extreme serisi ucuz olup orta seviye ürün gibi satılmaz. o yüzden bırakalım bu nefret dolu yorumları ya da gereksiz eleştirileri, çok gereksiz bu tür yorumlar.
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BecHo-minaTor 7 yıl
İyi de bu işlemci laboratuar işlemleri, büyük render işleri vs. yapacaklar ve en iyisi bende demek için. Diyelim ki 500$ oldu ve aldınız. İşlemcinin hakkını veremedikten sonra yine aynı kapıya çıkacak ve yine kötüleyeceksiniz. Evet fiyat yüksek ama zaten benim için üretilmemiş bir işlemci.

Nitekim mükemmel bir CPU.
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atmaca88 7 yıl
Video edit yapanlara veya insaat mühendisleri gibi kisilere birebir ama siradan oyun veya photoshop için bu kadar para gereksiz onun için huso' arkadasin dedigi gibi tartismalari anlamakta bende zorlaniyorum! Kullanacagin amaca bagli degil mi?
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