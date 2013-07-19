Corel AfterShot Pro, 37 yeni fotoğraf makinesi desteği ile güncellendi

Tasarım dünyasının Adobe ile beraber önemli isimlerinden Corel, AfterShot Pro isimli fotoğraf düzenleme uygulamasını 37 yeni fotoğraf makinesi desteği ile güncellendi.

Yeni 1.0.2.7 güncellemesi ile aşağıda yer alan fotoğraf makinelerine ve bu makinelerin RAW formatındaki fotoğraf dosyalarına destek vermeye başlayan Corel AfterShot Pro, sunduğu özellikler ile Adobe'nin Lightroom isimli yazılımının karşısına konumlandırılıyor.

Canon 100D/SL1, 1D X, 650D/T4i, 6D, 700D/T5i, EOS M

Leica X2

Nikon 1 J2, 1 J3, 1 S1, 1 V2, D5200, D600, D7100

Olympus E-PL5, E-PM2

Panasonic G5, G6, GF3, GF5, GF6, GH3, LX7, FZ200

Pentax K-30, K-5 II, K-5 IIs

Ricoh GR

Sony A37, A58, A99, NEX 3N, NEX-5R, NEX-6, NEX-7, NEX-F3, RX100 Corel'in resmi sitesi üzerinden 99$ fiyat etiketiyle satın alınabilen AfterShot Pro (Windows, Mac, Linux) uygulamasının 30 günlük deneme sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz. (PB)

http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4670071