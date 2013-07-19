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Corel AfterShot Pro, 37 yeni fotoğraf makinesi desteği ile güncellendi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tasarım dünyasının Adobe ile beraber önemli isimlerinden Corel, AfterShot Pro isimli fotoğraf düzenleme uygulamasını 37 yeni fotoğraf makinesi desteği ile güncellendi.
Yeni 1.0.2.7 güncellemesi ile aşağıda yer alan fotoğraf makinelerine ve bu makinelerin RAW formatındaki fotoğraf dosyalarına destek vermeye başlayan Corel AfterShot Pro, sunduğu özellikler ile Adobe'nin Lightroom isimli yazılımının karşısına konumlandırılıyor.
  • Canon 100D/SL1, 1D X, 650D/T4i, 6D, 700D/T5i, EOS M
  • Leica X2
  • Nikon 1 J2, 1 J3, 1 S1, 1 V2, D5200, D600, D7100
  • Olympus E-PL5, E-PM2
  • Panasonic G5, G6, GF3, GF5, GF6, GH3, LX7, FZ200
  • Pentax K-30, K-5 II, K-5 IIs
  • Ricoh GR
  • Sony A37, A58, A99, NEX 3N, NEX-5R, NEX-6, NEX-7, NEX-F3, RX100 
Corel'in resmi sitesi üzerinden 99$ fiyat etiketiyle satın alınabilen AfterShot Pro (Windows, Mac, Linux) uygulamasının 30 günlük deneme sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4670071 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Metabolism 5 yıl
Denerm bi. ipadte isime yarar heralde
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yukuberk 5 yıl
Yeni Sony makinelere destek gelmiş
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