Corona Virüsü Çiçek Sektörünü Vurabilir

Yukarıda sıralamış olduğumuz 2 maddeden dolayı, başlık da yazmış olduğum gibi çiçek sektörü son derece kötü bir biçimde etkilenebilir. bu olumsuzlukları gözardı etmeden yerli üretim olan çiçekleri müşterilerimize tavsiye etmemiz gereklidir.

Ürünlerimizi sergilediğimiz online satış vitrinlerinde ülkemize ithal ve virüsün yaşayabileceği ortamlarda gelen çiçek ve bitki türlerini gerekirse tamamen kaldırarak yada arka plana atarak satışını kısmen yada tamamen engellememiz gerekmektedir. Yada müşterimizin bilgisi dahilinde yerli ürün ile benzeri olacak şekilde değiştirmeye izin almamız gereklidir.

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Son yıllarda gittikçe popüler olan ve hızlı bir büyüme gırafiği gösteren, onlinepazarı da virüs' den etkilenebilir. Çiçek sektöründe hizmet veren binlerce kişi, işlerin durması ile büyük çaresizlik içerisinde kalabilir. Bunun nedenlerini sıralayacak olursak,1. Yurt dışından Hollanda, İtalya, Kenya, Ekvador gibi ülkelerden her hafta düzenli olarak gelen ithal kesme ve saksı çiçek türleri. Bu yapılan ithalatlarda genellikle çiçekler soğutuculu tır lar ile gelmekte olup, +5 derece virüsün ideal yaşayacağı sıcaklıktır. Böylelikle Avrupa'da hızla yayılan corona virüsü ülkemize çiçek ve bitki sayesinde girmiş olur.2 . Örneğin, internet üzerinde satılan çiçek, saksı bitkisi ve diğer yan malzemeleriveren bir çiçek sever aslında sevdiklerine iyilik yapacağına hiç istemediği bir kötülüğü yapmış olabilir.Yalova, Adana ve Antalya gibi çiçek üretiminin fazla olduğu illerde, İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında Avrupa ve Kenya'dan ülkemize gelen çiçekleri aratmayacak kalitede çiçekler ülkemizde üretilmektedir. Yerli üretimi destekleyerek hem çiçek üreticisine can vermiş oluruz hemde ekonomimize çiçekçiler olarak faydamız olur. Aksi takdirde çiçek sektörü insanları mutlu edeceği yerde, üzüntüye boğan bir iş olabilir.