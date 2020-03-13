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    Corona Virüsü Çiçek Sektörünü Vurabilir

    Son yıllarda gittikçe popüler olan ve hızlı bir büyüme gırafiği gösteren, online çiçek pazarı da virüs' den etkilenebilir. Çiçek sektöründe hizmet veren binlerce kişi, işlerin durması ile büyük....
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    Son yıllarda gittikçe popüler olan ve hızlı bir büyüme gırafiği gösteren, online çiçek pazarı da virüs' den etkilenebilir. Çiçek sektöründe hizmet veren binlerce kişi, işlerin durması ile büyük çaresizlik içerisinde kalabilir. Bunun nedenlerini sıralayacak olursak,

    1. Yurt dışından Hollanda, İtalya, Kenya, Ekvador gibi ülkelerden her hafta düzenli olarak gelen ithal kesme ve saksı çiçek türleri. Bu yapılan  ithalatlarda genellikle çiçekler soğutuculu tır lar ile gelmekte olup, +5 derece virüsün ideal yaşayacağı sıcaklıktır. Böylelikle Avrupa'da hızla  yayılan corona virüsü ülkemize çiçek ve bitki sayesinde girmiş olur.

    2 . Örneğin, internet üzerinde satılan çiçek, saksı bitkisi ve diğer yan malzemeleri İstanbul çiçek siparişi veren bir çiçek sever aslında sevdiklerine iyilik yapacağına hiç istemediği bir kötülüğü yapmış olabilir.

    Yukarıda sıralamış olduğumuz 2 maddeden dolayı, başlık da yazmış olduğum gibi çiçek sektörü son derece kötü bir biçimde etkilenebilir. bu olumsuzlukları gözardı etmeden yerli üretim olan çiçekleri müşterilerimize tavsiye etmemiz gereklidir.
    Ürünlerimizi sergilediğimiz online satış  vitrinlerinde ülkemize ithal ve virüsün yaşayabileceği ortamlarda gelen çiçek ve bitki türlerini gerekirse tamamen kaldırarak yada arka plana atarak satışını kısmen yada tamamen engellememiz gerekmektedir. Yada müşterimizin bilgisi dahilinde yerli ürün ile benzeri olacak şekilde değiştirmeye izin almamız gereklidir.
    Yalova, Adana ve Antalya gibi çiçek üretiminin fazla olduğu illerde, İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında Avrupa ve Kenya'dan ülkemize gelen çiçekleri  aratmayacak kalitede çiçekler ülkemizde üretilmektedir. Yerli üretimi destekleyerek hem çiçek üreticisine can vermiş oluruz hemde ekonomimize  çiçekçiler olarak faydamız olur. Aksi takdirde çiçek sektörü insanları mutlu edeceği yerde, üzüntüye boğan bir iş olabilir.


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