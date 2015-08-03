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Cortana için Bluetooth düğmesi geliştirildi

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cortana için Bluetooth düğmesi geliştirildi

Microsoft'un çiçeği burnunda dijital asistanı Cortana, Windows 10 ile birlikte geniş kitlelere hitap etme imkanı buldu. Windows Phone 8.1 ile ilk kez merhaba diyen platform, artık Windows 10 çatısı altındaki tüm cihazlarda yerini alacak. Kullanıcının sistem üzerinde Cortana ile iletişim kurmasını kolaylaştırmak isteyen girişimciler de harakete geçti. 

Satechi tarafından geliştirilen Bluetooth tabanlı Cortana butonu bilgisayar veya akıllı telefonlar ile bağlantı kurduktan sonra belirli bir mesafeden Cortana asistanını başlatmanızı sağlıyor. Bunun için cihaz üzerindeki butona basmanız yeterli. Sonrasında kullanıcı Cortana üzerinden bilgisayara veya mobil cihaza çeşitli komutlar verebiliyor ve fonksiyonlar çalıştırabiliyor. 

Normalde herhangi bir butona basmadan sesli komut ile Cortana asistanı harekete geçirilebiliyor. Ancak sistem sürekli dinleme konumunda olduğu için batarya tüketimine olumsuz etkisi bulunuyor. Bluetooth Cortana butonu ile bu özelliği iptal ederek kullanım sürelerini artırabiliyorsunuz. Satechi yeni butonu için 23$ talep ediyor. Satışlara ise ay sonunda başlanacak. Görünen o ki Cortana dijital asistanının yayılması ile birlikte bu tarz tetikleyici ürünlere daha çok rastlayacağız.  

http://www.satechi.net/index.php/blogs/Satechi-Cortana-BT-Button/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
böyle şeyler gelişsin güzel gelişmeler birde tr olsa şu asistanlar çok iyi olacak....
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Cortana mortana siri vs.. boş işler , 3-5 kez kullanılıp tarihin tozlu raflarına gider. Yapay zeka gelmeden bu tarz şeyler oyuncaktan öteye gitmez.
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