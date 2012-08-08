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Cougar, oyuncuları hedef alan mid-tower kasası Challenger'ı tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,1b
1
16
Kasa
knight
Haber Editörü
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Cougar, oyuncuları hedef alan mid-tower kasası Challenger'ı tanıttı
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Kasa ve güç kaynağı üreticisi Cougar, bilgisayar oyuncularını hedef alan mid-tower formundaki yeni kasası Challenger'ın tanıtımını gerçekleştirdi. 268 mm x 514 mm x 523 mm ebatlara sahip Challenger, farklı tasarımıyla dikkat çekmekte.
Micro ATX / ATX anakartlarla ve ortadaki sabit disk bölmesini çıkardığınız takdirde 410 mm uzunluğa kadar ekran kartlarıyla kullanılabilen Challenger, 3 adet 5.25-inç sürücü, 7 adet 3.5-inç / 2.5-inç sürücü ve 7 adet PCI / PCI-EX genişletme slotu desteği sunuyor. Su soğutma çözümlerine destek veren ve kablo saklama kanallarıyla donatılan kasanın ön yüzünde 200 mm'lik fana, arka yüzünde ise 120 mm'lik fana yer verilmiş. Daha iyi hava sirkülasyonu için ön kısma 2 adet 120 mm / 140 mm fan, üst kısma 2 adet 120 mm /140 mm fan veya 1 adet 180 mm / 200 mm fan, alt kısma 1 adet 120 mm / 140 mm fan, sol panele 1 adet 120 mm / 140 mm fan takabiliyorsunuz. Kasanın sol panelinde ve alt kısmında toz filtreleri unutulmamış.
Challenger'ın üst kısmına baktığımızda ise 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi, ses çıkışı, 2.5-inç / 3.5-inç sabit disk bağlantı yuvası ve alışılmışın dışında bir tasarıma sahip güç tuşu konumlandırılmış. Siyah, turuncu ve beyaz renk alternatifleriyle gelmesi beklenen Cougar Challenger'ın fiyatına dair bilgi ise verilmemiş.
Cougar, oyuncuları hedef alan mid-tower kasası Challenger'ı tanıttı
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Cougar, oyuncuları hedef alan mid-tower kasası Challenger'ı tanıttı
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Cougar, oyuncuları hedef alan mid-tower kasası Challenger'ı tanıttı
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http://www.cougar-world.com/products/pc_case/challenger.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bellair 7 yıl
tasarımcılar kasanınn önünü bitirip istifa etmişler.
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Ahm-@ 7 yıl
Önden bakınca sanki Predatör havası var.Ama kafayı az yana oynatınca yanları üstü bomboş olmuş.
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VicariouS 7 yıl
bedava verseler evimin kapısından içeri almam
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DH Misafiri 7 yıl
Biride çıkıp demiyor ki aga bu nedir?
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LEON-X 7 yıl
Yan kapak tasarımı güzel duruyor, arkası klasik şekilde olmuş, ön taraf ise olmamış ama illa ki alıcısı çıkar
1 Yanıt Yanıtla +1
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Stansflower 7 yıl
Tasarım olarak diğer kasalara hiç benzemiyor, gerçekten çok hoşuma gitti.Özellikle kasanın power tuşu yerleşimine hayran kaldığımı söyleyebilirim.
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Yagami Iori 7 yıl
Cougar ürünleri türkiyede yok yani ben bulamadım cougar ın bir çok kasa ve psusu var ama bu kaliteli ürünler türkiyede bulunmuyor.
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çotanak 28 7 yıl
papatya çicek acmış gördüğümde aklıma ilk gelen buydu
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DH Misafiri  7 yıl
5 dolarlık çin malı kasalara benzemiş
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DH Misafiri 7 yıl
konuyla alakasız sorum olucak cevaplanırsa sevinirim?
-iki fanın birbirine üflemesinin ne gibi bi sakıncası vardır? Örnegin h80 alıp iki fanda(birbirine) radyatöre üflese daha fazla soğutmazmı?
-Yine h80 i baz alırsak Fanlar aynı hızda dönüp dışarı atan egzoz fanı havayı ne kadar dışarı atabilirki?2. fanın o kadar etkili oldugunu düşünmüorum 1.fan
radyatöre üfleyip radyatörden dışarı zaten atıo örnegin ZALMAN CNPS20LQ deki gibi mantıklısı bu deilmidir?
-h100 e gelecek olursak fanları radyatörün üstüne koyalım havayı direk kasanın içine gönderirsek radyatördeki sıcaklıgı kasa içine üfleyip donanımları ısıtmazmı?(2 fan için)
bide anket yapıcam 3 sogutucu arasında kaldım (H100-H80-ZALMAN CNPS20LQ)hangisini tavsiye edersiniz?
3770K yı 4.6 da günlük kullanım için hangisi alınmalı.bilgileriniz için şimdiden tşk ederim.
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King ov Hell 7 yıl
Bir RC-692 olabilecek mi acep ?
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TurkishDrifter 7 yıl
Logo lamborghini çakması olmuş
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