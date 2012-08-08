Cougar, oyuncuları hedef alan mid-tower kasası Challenger'ı tanıttı

Kasa ve güç kaynağı üreticisi Cougar, bilgisayar oyuncularını hedef alan mid-tower formundaki yeni kasası Challenger'ın tanıtımını gerçekleştirdi. 268 mm x 514 mm x 523 mm ebatlara sahip Challenger, farklı tasarımıyla dikkat çekmekte.



Micro ATX / ATX anakartlarla ve ortadaki sabit disk bölmesini çıkardığınız takdirde 410 mm uzunluğa kadar ekran kartlarıyla kullanılabilen Challenger, 3 adet 5.25-inç sürücü, 7 adet 3.5-inç / 2.5-inç sürücü ve 7 adet PCI / PCI-EX genişletme slotu desteği sunuyor. Su soğutma çözümlerine destek veren ve kablo saklama kanallarıyla donatılan kasanın ön yüzünde 200 mm'lik fana, arka yüzünde ise 120 mm'lik fana yer verilmiş. Daha iyi hava sirkülasyonu için ön kısma 2 adet 120 mm / 140 mm fan, üst kısma 2 adet 120 mm /140 mm fan veya 1 adet 180 mm / 200 mm fan, alt kısma 1 adet 120 mm / 140 mm fan, sol panele 1 adet 120 mm / 140 mm fan takabiliyorsunuz. Kasanın sol panelinde ve alt kısmında toz filtreleri unutulmamış.



Challenger'ın üst kısmına baktığımızda ise 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi, ses çıkışı, 2.5-inç / 3.5-inç sabit disk bağlantı yuvası ve alışılmışın dışında bir tasarıma sahip güç tuşu konumlandırılmış. Siyah, turuncu ve beyaz renk alternatifleriyle gelmesi beklenen Cougar Challenger'ın fiyatına dair bilgi ise verilmemiş.



http://www.cougar-world.com/products/pc_case/challenger.html