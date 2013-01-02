Creative Tactic3D Rage "Oyuncu Kulaklığı" video inceleme

Creative Türkiye Merhabalar, Tactic Rage Wireless, Şubat ayı başında ülkemizde satışa sunulacaktır. İlginize teşekkür ederiz... Creative Türkiye
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50mm sürücü kullandığı için inanılmaz bir derin bass performansı var. Önceden roccat kave 5.1 kullanıyordum ama arızalanıp iadeden sonra yerine satın alacak model bulamadım.
Razer tiamat 7.1 alacaktım o da 600tl fiyatıyla tuzlu geldi ve ben de idarelik birşey olsun diye aldım ama gerçekten f/p olarak iyi ürünler. Sigma modelinin kendi yapısı oldukça kaliteli
ama kablosu ince oradan eksi puan verebilirim. Rage modeli kablosuz olduğu için bu eksiği de olmayacaktır tabi. Ben sigmayı creative x-fi titanium ile kullanıyorum bu arada,
kendi ses kartı kalitelimidir bilemeyeceğim. Bass performansı oldukça yüksek, kave'den daha sağlam basları var ama gerçek 5.1 headsetler gibi titreşim özelliği yok tabi.
Tactic Rage Wireless, Şubat ayı başında ülkemizde satışa sunulacaktır.
İlginize teşekkür ederiz...
Creative Türkiye
fiyatı hakkında bilgi verirmisiniz?
Burada yayımladığınız videolar pc deki chrome tarayıcımda görüntülenemiyor. Bunun temel nedeni ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.
İlk olarak durum buysa neden bu kulaklığı inceleme tercihinde bulunulduğunu sormak istiyorum.
Bu video inceleme sonunda bu kulaklığı almaya karar versem alamayacağıma göre, bu video incelemelerin de amacı insanlara tercih yaparken yardım etmek olduğuna göre...
Eğer piyasada bulunabilirlik donanım incelemesi için bir kıstas değilse de neden başka markaların ürünleri de incelenmiyor?
Benim Donanımhaber editörlerinden ricam piyasada bulunan diğer bazı kulaklıkların incelemelerini yapmaları.
Mesela bir Corsair Vengeance 1500 incelemesi yapılabilir.
Video incelemelerde daha çok çeşitlilik gözetilmeli.
he video yu izledim mi ?
-hayır
yorumlara bakaraktan yürüttüğüm tahmin kadarıyla bu kulaklıkta SteelSeries'in şu son zamanda çıkardığı ' FROST ' un aynısı..
bkz:https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544047_395840327162852_778787626_n.jpg
Buda Steelseries siberia ailesinden ve sadece led aytınlatma konulmuş. Bunlar birazda satış psikolojisi desek yeridir. Eğer özetlemek gerekirse dediğim gibi bir gamer arkadaşımız kulaklık düşünüyorsa, logitech g35 i mutlaka incelemeli..