Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Creative Tactic3D Rage "Oyuncu Kulaklığı" video inceleme

6 yıl
43,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Creative'in özelleştirilebilir LED aydınlatma sistemi ile oyunculara özelleştirme imkanı sunduğu, yurt dışında fiyat/performans başarımıyla öne çıkan kulaklık modeli Tactic3D Rage, test masamızda. 
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GhostCedric 5 yıl
bana bir tane lazım o kulaklıktan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShameLess00 5 yıl
Bu kulaklığın kablosuz versiyonu şu an 140 TL . Kablosuz versiyonunun bi sıkıntısı mı var acaba çok ucuz değil mi ? Almayı planlıyorum yardım eder misiniz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caferacer 5 yıl
bunun kablosuzunu aldığımızda kendi ses kartımızdan ses alamayacakmıyız yani? çok net soruyorum şimdi..benim 2+1 edifier ses sistemim var asus xonar d2x ses kartım var...Bu kartın kablosuzunu aldım diyelim...ses kartına bağlayabilecekmiyim..yoksa sadece usb bağlantısımı olacak...sadece usb bağlantısı yapıldıgında her defasında biosa girip ses kartımımı disable edicem nasıl olcek beyler bi el atın :)) herkese iyi forumlar...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 6 yıl
Ben bu kulaklığı almak istiyorum USB kesinlikle kullanmıcam; iyi bir model ses kartım var ve o jack ile hem ses girişini hemde mikrofon girişini kullanabilirmiyim...
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alioreh 6 yıl
pardon bu kulaklığın başka versiyonuymuş ince ve düz (kağıt gibi) kablosu var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Piyasaya adam gibi bir model gelene kadar idareten kullanmalık bunun "sigma" modelini aldım ve ses kalitesinden gayet memnun kaldım. Bu modellerinde
50mm sürücü kullandığı için inanılmaz bir derin bass performansı var. Önceden roccat kave 5.1 kullanıyordum ama arızalanıp iadeden sonra yerine satın alacak model bulamadım.
Razer tiamat 7.1 alacaktım o da 600tl fiyatıyla tuzlu geldi ve ben de idarelik birşey olsun diye aldım ama gerçekten f/p olarak iyi ürünler. Sigma modelinin kendi yapısı oldukça kaliteli
ama kablosu ince oradan eksi puan verebilirim. Rage modeli kablosuz olduğu için bu eksiği de olmayacaktır tabi. Ben sigmayı creative x-fi titanium ile kullanıyorum bu arada,
kendi ses kartı kalitelimidir bilemeyeceğim. Bass performansı oldukça yüksek, kave'den daha sağlam basları var ama gerçek 5.1 headsetler gibi titreşim özelliği yok tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alioreh 6 yıl
bende vardı bu kulaklıktan dolanmış sandalyeye geri çektiğimde kulaklık kablosu koptu
(mikrofon kablosu sağlam takılı değildi, ama ses kablosu koptu ben bunu nasıl hayata döndürebilirim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creative Türkiye 6 yıl
Merhabalar,
Tactic Rage Wireless, Şubat ayı başında ülkemizde satışa sunulacaktır.
İlginize teşekkür ederiz...
Creative Türkiye
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BUZZYY 6 yıl Creative Türkiye
Creative Türkiye

Merhabalar,



Tactic Rage Wireless, Şubat ayı başında ülkemizde satışa sunulacaktır.





İlginize teşekkür ederiz...





Creative Türkiye



fiyatı hakkında bilgi verirmisiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Merhaba
Burada yayımladığınız videolar pc deki chrome tarayıcımda görüntülenemiyor. Bunun temel nedeni ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 6 yıl
yahu gözünüzü seveyim şu videolarınızdaki ses olayına bir çare bulun cok kötü arkadan sürekli bir hışırtı geliyor birde banyo efekti vermişsiniz izlemeden kapattım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
urazs 6 yıl
Şöyle bir yorum yapılıyor 10.29 da "yaptığımız araştırmalarda Türkiye de satan bir yer bulamadık"...
İlk olarak durum buysa neden bu kulaklığı inceleme tercihinde bulunulduğunu sormak istiyorum.
Bu video inceleme sonunda bu kulaklığı almaya karar versem alamayacağıma göre, bu video incelemelerin de amacı insanlara tercih yaparken yardım etmek olduğuna göre...
Eğer piyasada bulunabilirlik donanım incelemesi için bir kıstas değilse de neden başka markaların ürünleri de incelenmiyor?
Benim Donanımhaber editörlerinden ricam piyasada bulunan diğer bazı kulaklıkların incelemelerini yapmaları.
Mesela bir Corsair Vengeance 1500 incelemesi yapılabilir.
Video incelemelerde daha çok çeşitlilik gözetilmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Frankenstein.pb 6 yıl
:) Eğer söz konusu bir gamer kulaklık ise Ben logitech g35 diyorum başka birşey demiyorum. Gerek Sanal 7.1 ses desteği,gerek ses yalıtımı. Bizzat kendim kullanıyorum. Eğer Lan game ortamlarında boy gösterecek bir gamersanız bu istatislikleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
he video yu izledim mi ?
-hayır
yorumlara bakaraktan yürüttüğüm tahmin kadarıyla bu kulaklıkta SteelSeries'in şu son zamanda çıkardığı ' FROST ' un aynısı..
bkz:https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544047_395840327162852_778787626_n.jpg
Buda Steelseries siberia ailesinden ve sadece led aytınlatma konulmuş. Bunlar birazda satış psikolojisi desek yeridir. Eğer özetlemek gerekirse dediğim gibi bir gamer arkadaşımız kulaklık düşünüyorsa, logitech g35 i mutlaka incelemeli..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
14:12
Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu
10,3b izlenme · 1 yıl
49:47
4495 uydu ile uzaydan internet | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,4b izlenme · 1 yıl
09:53
Sony h.ear on 2 NC | Aktif gürültü engellemeli kablosuz kulaklık ilk izlenim
8,4b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
06:54
E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi?
21,7b izlenme · 11 ay
09:33
ASUS'dan F/P odaklı oyuncu kulaklığı | ASUS Cerberus v2 inceleme
10,2b izlenme · 1 yıl
03:47
Canlı Yayın Sihirbazı | Elgato CamLink inceleme
9,1b izlenme · 1 yıl
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
9b izlenme · 1 yıl
01:20
8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme
6,4b izlenme · 11 ay
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 8 ay
58:31
PintiPanda için süper sistem topladık | Yayın özeti
13,3b izlenme · 1 yıl
14:25
Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor
14,7b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
430 izlenme · 5 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
848 izlenme · 5 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim