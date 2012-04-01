Creative, oyunculara yönelik kulaklığı Draco Junior'ı tanıttı

Creative, oyunculara yönelik hazırladığı Draco Junior'ın (HS-430) tanıtımını gerçekleştirerek kulaklık portföyünü daha da genişletiyor.

Firmanın Draco Junior olarak isimlendirdiği 81 gram ağırlığındaki kulaklığa, 30 mm'lik neodymium sürücüler, istendiği takdirde çıkarılabilir mikrofon, 2.5 metre uzunluğunda kablo ve altın kaplamalı 3.5 mm'lik konektör eşlik ediyor. Bu bilgilere ek olarak ses kontrolü yapabildiğiniz kulaklıkta yapay deri kullanılmış.



Creative Draco Junior'ın nisan ayı ortasına doğru 27.99 Euro tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla boy göstermesi bekleniyor.

