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Creative, oyunculara yönelik kulaklığı Draco Junior'ı tanıttı

7 yıl
14,6b
1
21
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Creative, oyunculara yönelik kulaklığı Draco Junior'ı tanıttı
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Creative, oyunculara yönelik hazırladığı Draco Junior'ın (HS-430) tanıtımını gerçekleştirerek kulaklık portföyünü daha da genişletiyor.
Firmanın Draco Junior olarak isimlendirdiği 81 gram ağırlığındaki kulaklığa, 30 mm'lik neodymium sürücüler, istendiği takdirde çıkarılabilir mikrofon, 2.5 metre uzunluğunda kablo ve altın kaplamalı 3.5 mm'lik konektör eşlik ediyor. Bu bilgilere ek olarak ses kontrolü yapabildiğiniz kulaklıkta yapay deri kullanılmış.
Creative Draco Junior'ın nisan ayı ortasına doğru 27.99 Euro tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla boy göstermesi bekleniyor.
Creative, oyunculara yönelik kulaklığı Draco Junior'ı tanıttı
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Guest-E7308EAF1 6 yıl
acayip biseye benziyor
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dreamblue35 6 yıl
türliyede HS-420modeli sadece satşta aralarında renkten başka bir fark yok herhalde
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neilsonqt 6 yıl
Anfisi bozuldu yapan yok. Kısaca al kullan bozul at destek arama. Ona göre alın derim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
kulaklıgı taksaydı arkadasda bızde inansaydık
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majesthion 7 yıl
Amma takıldınız kulaklık takma olayına ha adam laptop u tek elle kullanıyor güya oyun oynuyor tek elle adam asmaca oynar anca :D.
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OZKNaln 7 yıl
kulaklıgı keske taksaymıs
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AsosyalBilgisayar 7 yıl
guzel alinabilir piyasada 100lira altinda tak cikar mikrofonlu hafif bisiler yok gamer kulaklik icinde kafamdan 200+ vermek gerekir en aizndan bu disardada takilir
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E_Aydin35 7 yıl
Yapay deri? Etkileyici görünüm ve performans..
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Lazeran 7 yıl
o laptop ne ole
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yenerbalcı 7 yıl Lazeran
Lazeran

o laptop ne ole

süper havalandırması var
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ulex 7 yıl
1ses1
Creative al ama destek bekleme sakın. Kullan at. 7+1 ses sistemim vardı zamanında bunu digital bağlantı yapabilemem çin dts adaptörü almak gerikiyor ama ürünü piyasadan kaldırıyorlar. Anfisi bozuldu yapan yok. Kısaca al kullan bozul at destek arama. Ona göre alın derim.

Kullan atsa bile sağlam ürün yapıyorlar. Benim 5.1 sistemim T5900 u 8 sene önce almıştım hala taş gibi çalışıyor. Götürmediğim yer kalmadı. Kullanabilmekle alakalı olabilir.
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1ses1 7 yıl
Creative al ama destek bekleme sakın. Kullan at. 7+1 ses sistemim vardı zamanında bunu digital bağlantı yapabilemem çin dts adaptörü almak gerikiyor ama ürünü piyasadan kaldırıyorlar. Anfisi bozuldu yapan yok. Kısaca al kullan bozul at destek arama. Ona göre alın derim.
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dinidar 7 yıl
estetik olarak güzel ama nedense kafa arkasına gelen kulaklıklara soğuk bakıyorum rahatsız edici
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oledudi 7 yıl
İş görür
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