Creative'den kablosuz hoparlör dünyasına yeni üye: Sound BlasterAxx AXX 200

Ses sitemi, ses kartı ya da kulaklık denildiği zaman aklan gelen ilk firmalardan Creative, kablosuz kullanım yapısıyla hazırladığı Sound BlasterAxx AXX 200 hoparlör modelini duyurdu.

Mobil cihazların artış gösterdiği günümüzde ürün gamını bu alana yönelik olarak Sound BlasterAxx AXX 200 ile genişleten Creative, tercih ettiği çok çekirdekli SB-Axx1 ses işlemcisi ve dik konumda yerleştirilen iki adet stereo sürücü ile telekonferans ve müzik keyfi açısından üst seviye ses kalitesi vaat ediyor. Fazla yer kaplamayan gövdesinin üst bölümünde dokunmatik kontrol tuşları yer alan ve bu sayede kolayca ses açma kapamay ile çağrı cevaplama gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlayabilen Sound BlasterAxx AXX 200, aynı zamanda ön tarafından da farklı işlevler için fiziksel tuşlar taşıyor. Akıllı cihazlar ile NFC ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden bağlantı kuran hoparlör, microSD hafıza kartı yuvası üzerinden de müzik çalabiliyor, dört adet mikrofonu ile 360 derece ses kaydı yapabiliyor ve ilginç olarak eğlence amaçlı kişilerin sesini olduğunda çok daha farklı tonlara çevirebiliyor. 5200 mAh dahili bataryası ile 15 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabildiği belirtilen Creative Sound BlasterAxx AXX 200, USB 2.0 portu üzerinden de akıllı telefonları şarj edebiliyor.

Windows, OSX, Android ve iOS işletim sistemli bilgisayarlar ve akıllı telefonlar ile tam uyumlu çalışan Creative Sound BlasterAxx AXX 200 kablosuz hoparlör modeli, Amerika merkezli olarak 150$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Cihazın yeteneklerini aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://us.creative.com/p/sound-blaster/sound-blasteraxx-axx-200