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Creative'den kablosuz hoparlör dünyasına yeni üye: Sound BlasterAxx AXX 200

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Creative'den kablosuz hoparlör dünyasına yeni üye: Sound BlasterAxx AXX 200
Ses sitemi, ses kartı ya da kulaklık denildiği zaman aklan gelen ilk firmalardan Creative, kablosuz kullanım yapısıyla hazırladığı Sound BlasterAxx AXX 200 hoparlör modelini duyurdu.
Mobil cihazların artış gösterdiği günümüzde ürün gamını bu alana yönelik olarak Sound BlasterAxx AXX 200 ile genişleten Creative, tercih ettiği çok çekirdekli SB-Axx1 ses işlemcisi ve dik konumda yerleştirilen iki adet stereo sürücü ile telekonferans ve müzik keyfi açısından üst seviye ses kalitesi vaat ediyor. Fazla yer kaplamayan gövdesinin üst bölümünde dokunmatik kontrol tuşları yer alan ve bu sayede kolayca ses açma kapamay ile çağrı cevaplama gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlayabilen Sound BlasterAxx AXX 200, aynı zamanda ön tarafından da farklı işlevler için fiziksel tuşlar taşıyor. Akıllı cihazlar ile NFC ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden bağlantı kuran hoparlör, microSD hafıza kartı yuvası üzerinden de müzik çalabiliyor, dört adet mikrofonu ile 360 derece ses kaydı yapabiliyor ve ilginç olarak eğlence amaçlı kişilerin sesini olduğunda çok daha farklı tonlara çevirebiliyor. 5200 mAh dahili bataryası ile 15 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabildiği belirtilen Creative Sound BlasterAxx AXX 200, USB 2.0 portu üzerinden de akıllı telefonları şarj edebiliyor.
Windows, OSX, Android ve iOS işletim sistemli bilgisayarlar ve akıllı telefonlar ile tam uyumlu çalışan Creative Sound BlasterAxx AXX 200 kablosuz hoparlör modeli, Amerika merkezli olarak 150$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Cihazın yeteneklerini aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Creative'den kablosuz hoparlör dünyasına yeni üye: Sound BlasterAxx AXX 200

http://us.creative.com/p/sound-blaster/sound-blasteraxx-axx-200 Yorum Yaz
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şoşo 4 yıl
By dre. BeatBox kullanan varmı ?
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clocky 4 yıl şoşo
şoşo

By dre. BeatBox kullanan varmı ?

Hem portable hemde normal beatbox ürünlerini kullandım beach party filan vermeyi düşünürüm diyorsanız beatbox uygundur ilk 3 hafta sonra arkadaşıma sattım sesi çok yüksek olduğundan ve taşınılabilir değildi bu sefer portable modelini aldım ondan daha memnundum hem çok taşınılabilir hemde ses kaliteside beatbox gibi eşsizdi. Herhangi detaylı sorunuz olursa sorabilirsiniz.
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TaymekHoldem 4 yıl
bu ürünü satın alacağım yakın zamanda bi inceleme yaparım artık :)
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deadric 5 yıl
Vakti zamanında uzaktan kumandalı cd sürücüsünden ne çekmiştim be.
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OverClocK1ng 5 yıl
Creative mi kaldı. Eskiden her bilgisayarda harici bir ses kartı olurdu ve o da genellikle Creative olurdu.
Sonra onboard ses kartları çok gelişti vs. derken şimdi ses kartı alan çok az kişi var. Zaten onda da Creative'in salak sürücü sorunları yüzünden Asus Xonar gibi modellere yöneliyorlar.
Canım Aureal3D yi öldüren Creative şimdi kendi sürünüyor. Anca kulaklık vs. gibi şeylerle idare etmeye çalışıyor. Eskiden Creative neydi be. Herkes bir Cambridge Soundworks DDT3500 ses sistemine sahip olmayı hayal ederdi.
Şimdi hoparlörde Logitech , ses kartında Asus var...
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BARIŞ55 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Creative mi kaldı. Eskiden her bilgisayarda harici bir ses kartı olurdu ve o da genellikle Creative olurdu.

Sonra onboard ses kartları çok gelişti vs. derken şimdi ses kartı alan çok az kişi var. Zaten onda da Creative'in salak sürücü sorunları yüzünden Asus Xonar gibi modellere yöneliyorlar.

Canım Aureal3D yi öldüren Creative şimdi kendi sürünüyor. Anca kulaklık vs. gibi şeylerle idare etmeye çalışıyor. Eskiden Creative neydi be. Herkes bir Cambridge Soundworks DDT3500 ses sistemine sahip olmayı hayal ederdi.

Şimdi hoparlörde Logitech , ses kartında Asus var...

Logitech e o kadar para vereceğime giriş seviyesi avr li set alırım daha iyi.

Herkes bir Cambridge Soundworks DDT3500 ses sistemine sahip olmayı hayal ederdi.

Evet. Bulabilsem alacağım. T6160 kullanıyorum. Sub kabini büyük olsa ve port içten de bükülmüş olsa pörtleme olmayacak ama işte.
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Gordon Gekko 5 yıl
2004 yılında keşfetmiştim bu markayı. Bilgisayar toplamıştım o dönem neyin nasıl olacağını bilmiyordum. Bilgisayarı aldığım kişi eve gelmişti kurulum vs yapmaya o sıra aldığım creative 2+1'ide taktı(inspire 2500). Hem ben, hem adam bayağı şaşırmıştık. O ufacık hoparlörlerden nasıl bu kadar yüksek kaliteli bir ses geliyordu? Bassları 40 yıllık komşuyu düşman yapabilirdi. Bir çok arkadaşım benden tecrübe edip creative sahibi oldu, kimisine ben tavsiye ettim bir ton teşekkür aldım. 3 sene önce yaklaşık 20 kişi evde kutladığımız yılbaşı partisin de başrolde yine creative 2+1'im vardı. Velhasıl kelam halen o 2+1'i kullanmaktayım yine şikayet yerim emektar sayesinde. 10 senedir tek bozulan parçası ses kısma artırma aparatı oldu ki onu da ben kırmıştım.
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OverClocK1ng 5 yıl Gordon Gekko
wasiligorbacov

2004 yılında keşfetmiştim bu markayı. Bilgisayar toplamıştım o dönem neyin nasıl olacağını bilmiyordum. Bilgisayarı aldığım kişi eve gelmişti kurulum vs yapmaya o sıra aldığım creative 2+1'ide taktı(inspire 2500). Hem ben, hem adam bayağı şaşırmıştık. O ufacık hoparlörlerden nasıl bu kadar yüksek kaliteli bir ses geliyordu? Bassları 40 yıllık komşuyu düşman yapabilirdi. Bir çok arkadaşım benden tecrübe edip creative sahibi oldu, kimisine ben tavsiye ettim bir ton teşekkür aldım. 3 sene önce yaklaşık 20 kişi evde kutladığımız yılbaşı partisin de başrolde yine creative 2+1'im vardı. Velhasıl kelam halen o 2+1'i kullanmaktayım yine şikayet yerim emektar sayesinde. 10 senedir tek bozulan parçası ses kısma artırma aparatı oldu ki onu da ben kırmıştım.

İşte o sizin iyi dediğiniz hoparlörler var ya. Creative'in en kötü hoparlörleri idi.

Yanlış anlamayın. Sizin hoparlörü kötülemek amaçlı söylemiyorum.

Creative'in eski hoparlörlerini Cambridge Soundworks yapıyordu ve manyak hoparlörler idi.

Sonradan Creative, pahalı geliyor diye kendisi üretmeye başladı. İşte o zaman kalite düştü.

Siz esas eskiden görecektiniz, o zaman bun Inspire serisinin eskisine nazaran ne kadar düşük olduğunu
anlardınız.

Hatta hatırlıyorum da, o zamanlarda amma eleştirilmişti Creative. Herkes nerde eskisi nerde yeni seri demişti.

Zaten o yüzden popülerliğini yitirdi. Ses kartlarında da aynısını yaptı.

Dünya üzerinde en çok sürücüsü aranan ve en çok sorun yaşayan ses kartı Creative haline geldi...

Eskiden Ekran Kartından bile satmıştım. O derece...
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aspirin_00 5 yıl
kablolurdan kurtuk derken birşeyi unutuyoruz iyi has güzel kablosuz tmm da bunun şarj meselesi olacak ömür boyu müzik dinleyecek halimiz yok artı içindeki lityum pil mi nedir artık ne varsa oda ömürlük değik doldur boşalt 2 sene gider kullanıma bağlı olarak sonra pil ara piyasada karman çorban kabloya razıyım istediğin yerde istediğin zaman istediğin sürede müzik dinle.
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DH Misafiri 5 yıl
creative hayatın sırrını verse işim olmaz.
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seven44 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

creative hayatın sırrını verse işim olmaz.

lan olum bak git
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SuperSantorelli 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
creative hayatın sırrını verse işim olmaz.


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ApsinteX 5 yıl
Ürün gerçekten güzel. Fakat fiyatlandırma için aynı şey geçerli değil, ABD Fiyatı 150$ olan cihazın şayet Türkiye ye gelirse daha uçuk bir fiyat olacağı şüphesiz ki buda taşınabilir hoparlör olarak farklı alternatiflere yönlendiriyor kişileri.
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