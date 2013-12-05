Creative'den kablosuz hoparlör dünyasına yeni üye: Sound BlasterAxx AXX 200

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Ses sitemi, ses kartı ya da kulaklık denildiği zaman aklan gelen ilk firmalardan Creative, kablosuz kullanım yapısıyla hazırladığı Sound BlasterAxx AXX 200 hoparlör modelini duyurdu.
Mobil cihazların artış gösterdiği günümüzde ürün gamını bu alana yönelik olarak Sound BlasterAxx AXX 200 ile genişleten Creative, tercih ettiği çok çekirdekli SB-Axx1 ses işlemcisi ve dik konumda yerleştirilen iki adet stereo sürücü ile telekonferans ve müzik keyfi açısından üst seviye ses kalitesi vaat ediyor. Fazla yer kaplamayan gövdesinin üst bölümünde dokunmatik kontrol tuşları yer alan ve bu sayede kolayca ses açma kapamay ile çağrı cevaplama gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlayabilen Sound BlasterAxx AXX 200, aynı zamanda ön tarafından da farklı işlevler için fiziksel tuşlar taşıyor. Akıllı cihazlar ile NFC ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden bağlantı kuran hoparlör, microSD hafıza kartı yuvası üzerinden de müzik çalabiliyor, dört adet mikrofonu ile 360 derece ses kaydı yapabiliyor ve ilginç olarak eğlence amaçlı kişilerin sesini olduğunda çok daha farklı tonlara çevirebiliyor. 5200 mAh dahili bataryası ile 15 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabildiği belirtilen Creative Sound BlasterAxx AXX 200, USB 2.0 portu üzerinden de akıllı telefonları şarj edebiliyor.
Windows, OSX, Android ve iOS işletim sistemli bilgisayarlar ve akıllı telefonlar ile tam uyumlu çalışan Creative Sound BlasterAxx AXX 200 kablosuz hoparlör modeli, Amerika merkezli olarak 150$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Cihazın yeteneklerini aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
http://us.creative.com/p/sound-blaster/sound-blasteraxx-axx-200 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem portable hemde normal beatbox ürünlerini kullandım beach party filan vermeyi düşünürüm diyorsanız beatbox uygundur ilk 3 hafta sonra arkadaşıma sattım sesi çok yüksek olduğundan ve taşınılabilir değildi bu sefer portable modelini aldım ondan daha memnundum hem çok taşınılabilir hemde ses kaliteside beatbox gibi eşsizdi. Herhangi detaylı sorunuz olursa sorabilirsiniz.
Sonra onboard ses kartları çok gelişti vs. derken şimdi ses kartı alan çok az kişi var. Zaten onda da Creative'in salak sürücü sorunları yüzünden Asus Xonar gibi modellere yöneliyorlar.
Canım Aureal3D yi öldüren Creative şimdi kendi sürünüyor. Anca kulaklık vs. gibi şeylerle idare etmeye çalışıyor. Eskiden Creative neydi be. Herkes bir Cambridge Soundworks DDT3500 ses sistemine sahip olmayı hayal ederdi.
Şimdi hoparlörde Logitech , ses kartında Asus var...
Logitech e o kadar para vereceğime giriş seviyesi avr li set alırım daha iyi.
Herkes bir Cambridge Soundworks DDT3500 ses sistemine sahip olmayı hayal ederdi.
Evet. Bulabilsem alacağım. T6160 kullanıyorum. Sub kabini büyük olsa ve port içten de bükülmüş olsa pörtleme olmayacak ama işte.
İşte o sizin iyi dediğiniz hoparlörler var ya. Creative'in en kötü hoparlörleri idi.
Yanlış anlamayın. Sizin hoparlörü kötülemek amaçlı söylemiyorum.
Creative'in eski hoparlörlerini Cambridge Soundworks yapıyordu ve manyak hoparlörler idi.
Sonradan Creative, pahalı geliyor diye kendisi üretmeye başladı. İşte o zaman kalite düştü.
Siz esas eskiden görecektiniz, o zaman bun Inspire serisinin eskisine nazaran ne kadar düşük olduğunu
anlardınız.
Hatta hatırlıyorum da, o zamanlarda amma eleştirilmişti Creative. Herkes nerde eskisi nerde yeni seri demişti.
Zaten o yüzden popülerliğini yitirdi. Ses kartlarında da aynısını yaptı.
Dünya üzerinde en çok sürücüsü aranan ve en çok sorun yaşayan ses kartı Creative haline geldi...
Eskiden Ekran Kartından bile satmıştım. O derece...
lan olum bak git