Critter Escape Android'e geldi

Amazon AppStore uygulama mağazasına özel bir uygulama olarak yayınlanan ve popüler olan Critter Escape, rotasını Play uygulama mağazasına çevirdi.





Şeytani bir firma tarafından bir takım testlere tabi tutulmak için rehin tutulan bir böceği oynadığımız oyunda amaç, görünmezlik, güç nesneleri ve hızlı manevralar kullanarak, canavarlara yakalanmadan laboratuvardan kaçmak.





120 farklı seviye içeren oyunda ister ekran üzeri kontrol tuşları ile isterseniz ekranda rotalar çizerek oynayabiliyorsunuz.





Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.







