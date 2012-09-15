Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Critter Escape Android'e geldi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
809
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon AppStore uygulama mağazasına özel bir uygulama olarak yayınlanan ve popüler olan Critter Escape, rotasını Play uygulama mağazasına çevirdi.

Şeytani bir firma tarafından bir takım testlere tabi tutulmak için rehin tutulan bir böceği oynadığımız oyunda amaç, görünmezlik, güç nesneleri ve hızlı manevralar kullanarak, canavarlara yakalanmadan  laboratuvardan kaçmak.

120 farklı seviye içeren oyunda ister ekran üzeri kontrol tuşları ile isterseniz ekranda rotalar çizerek oynayabiliyorsunuz.

Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.
Critter Escape Android'e geldi
Tam Boyutta Gör



Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl ASRock X79 Extreme6/GB anakart video inceleme 7 yıl Uygulama Haber 22. Bölüm: "Mobil dünyanın vazgeçilmezlerini sizler için değerlendiriyoruz" 7 yıl 2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm! 7 yıl Apple Eylül Etkinliği Tekrar Yayını Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim