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Crucial M500 960GB SSD Video İnceleme

5 yıl
8b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Crucial'in hız, kapasite ve uygun fiyata sunduğu M500 ailesinin 960GB kapasite sunan en üst modelini inceliyoruz.
 

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hakanyr 5 yıl en beğenilen
Erdi'nin mikrofonu çalışmıyor veya sesi kısık.
1 Yanıt Yanıtla +13
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oray 5 yıl
video inceleme sonuclarini bir de SS olarak koysaniz videonun altina da tum videoyu izlemek zorunda kalmasak? bazilari tum video'yu izlemek yerine sadece nedir sonuclar diye incelemek isteyebilir...
video inceleme sonuclarini bir de SS olarak koysaniz videonun altina da tum videoyu izlemek zorunda kalmasak? bazilari tum video'yu izlemek yerine sadece nedir ...
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Yanıtla +8
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Mr.Loney 5 yıl
Xagdas
Millet, paranızı harcamayın, 30 Kasım yaklaşıyor. Amerikada Black Friday indirimleri olacak. Şu an 100 dolar seviyesinde olan 120 GBlık SSDleri çok daha ucuza almak mümkün olacak. İmkanı olan kaçırmasın. Bende bir tane ForceGT120GB var, yemin ederim bilgisayar bilgisayara benziyor. DEMEDİ DEMEYİN. Yıllardır salak yerine koyup söğüşlüyorlar hepimizi. 150 dolara 250GB SSD. üüüfffff!

Amazon buraya göndermiyor ki :(
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Yapmayaww.d 5 yıl

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WarSaw 5 yıl
Erdi okadar amerikalara gittin geldin insan gelirken sorar değil mi isteyen var mı diye 100$ da sana ateşlerdik oldumu şimdi bu
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gageracer 5 yıl
oray
video inceleme sonuclarini bir de SS olarak koysaniz videonun altina da tum videoyu izlemek zorunda kalmasak? bazilari tum videoyu izlemek yerine sadece nedir sonuclar diye incelemek isteyebilir...

Videoya basmazsan reklamı izleyemezsin o zaman neden inceleme yapsınlar ki :p
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hayyam_karadenizli 5 yıl
1 TB'ın göreceği en dip fiyat 499 dolar, yarım TB'lar 199 doları görürse yarım almak daha mantıklı.
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1963bursa 5 yıl
amazon.com/...

Şu an tüm sitelerde 539 dolar, Kara Cuma'da fiyatı ne olur bilmiyorum ama yarım TB SSD'ler kara cumada 219 doları görmüştü.
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PowerPC 5 yıl
20nm nand çipleri yüzünden yazım ömrü düşük.
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silentsv 5 yıl
OCZ vertex 3 MAx iops sanırım son 32nm çipleri kullanan ssd (vertz serileri 25 yada 28 nm kullanmıştı sanırsam) 2 yıldan fazladır kullanıyorum hiç bir performans düşüşü yok. nm değerlerinin düşük olması her zaman iyi bir şey değil demek ki?
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orhanyıldız 5 yıl
Servet lan o :D
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Dexter Morgan 5 yıl
960 gb SSD
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Xagdas 5 yıl
gsliyim
Xagdas Millet, paranızı harcamayın, 30 Kasım yaklaşıyor. Amerikada Black Friday indirimleri olacak. Şu an 100 dolar seviyesinde olan 120 GBlık SSDleri çok daha ucuza almak mümkün olacak. İmkanı olan kaçırmasın. Bende bir tane ForceGT120GB var, yemin ederim bilgisayar bilgisayara benziyor. DEMEDİ DEMEYİN. Yıllardır salak yerine koyup söğüşlüyorlar hepimizi. 150 dolara 250GB SSD. üüüfffff!
ebay aliexpress e felan yansiyor muydu bu black friday olayi
turkiyedeki satislara yansimaz sanirimda yurtdisindan getirtsek bari ucuza

Ebay'de pek olmuyor da, amazon'da walmart'ta bestbuy'da jr.com'da bhphotovideo.com'da falan deli indirimler oluyor. Ali'yi bilmiyorum. Aralık sonunda da Kanada'da oluyor benzer bir indirim ama Amerika'nın indirimleri ve fiyatları daha süper kalıyor.
Ayrıca "ucuza alalım" dediğim mesaja eksi basan beyin yoksunu elemanlar var ;)
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oray 5 yıl
video inceleme sonuclarini bir de SS olarak koysaniz videonun altina da tum videoyu izlemek zorunda kalmasak? bazilari tum video'yu izlemek yerine sadece nedir sonuclar diye incelemek isteyebilir...
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