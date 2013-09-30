Crucial M500 960GB SSD Video İnceleme

Xagdas Millet, paranızı harcamayın, 30 Kasım yaklaşıyor. Amerikada Black Friday indirimleri olacak. Şu an 100 dolar seviyesinde olan 120 GBlık SSDleri çok daha ucuza almak mümkün olacak. İmkanı olan kaçırmasın. Bende bir tane ForceGT120GB var, yemin ederim bilgisayar bilgisayara benziyor. DEMEDİ DEMEYİN. Yıllardır salak yerine koyup söğüşlüyorlar hepimizi. 150 dolara 250GB SSD. üüüfffff!
oray video inceleme sonuclarini bir de SS olarak koysaniz videonun altina da tum videoyu izlemek zorunda kalmasak? bazilari tum videoyu izlemek yerine sadece nedir sonuclar diye incelemek isteyebilir...
gsliyim Xagdas Millet, paranızı harcamayın, 30 Kasım yaklaşıyor. Amerikada Black Friday indirimleri olacak. Şu an 100 dolar seviyesinde olan 120 GBlık SSDleri çok daha ucuza almak mümkün olacak. İmkanı olan kaçırmasın. Bende bir tane ForceGT120GB var, yemin ederim bilgisayar bilgisayara benziyor. DEMEDİ DEMEYİN. Yıllardır salak yerine koyup söğüşlüyorlar hepimizi. 150 dolara 250GB SSD. üüüfffff! ebay aliexpress e felan yansiyor muydu bu black friday olayi turkiyedeki satislara yansimaz sanirimda yurtdisindan getirtsek bari ucuza
Xagdas Millet, paranızı harcamayın, 30 Kasım yaklaşıyor. Amerikada Black Friday indirimleri olacak. Şu an 100 dolar seviyesinde olan 120 GBlık SSDleri çok daha ucuza almak mümkün olacak. İmkanı olan kaçırmasın. Bende bir tane ForceGT120GB var, yemin ederim bilgisayar bilgisayara benziyor. DEMEDİ DEMEYİN. Yıllardır salak yerine koyup söğüşlüyorlar hepimizi. 150 dolara 250GB SSD. üüüfffff!
Amazon buraya göndermiyor ki :(
Videoya basmazsan reklamı izleyemezsin o zaman neden inceleme yapsınlar ki :p
Şu an tüm sitelerde 539 dolar, Kara Cuma'da fiyatı ne olur bilmiyorum ama yarım TB SSD'ler kara cumada 219 doları görmüştü.
Ebay'de pek olmuyor da, amazon'da walmart'ta bestbuy'da jr.com'da bhphotovideo.com'da falan deli indirimler oluyor. Ali'yi bilmiyorum. Aralık sonunda da Kanada'da oluyor benzer bir indirim ama Amerika'nın indirimleri ve fiyatları daha süper kalıyor.
Ayrıca "ucuza alalım" dediğim mesaja eksi basan beyin yoksunu elemanlar var ;)