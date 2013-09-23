Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cyanogen, Oppo ile işbirliğine gidiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
411
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cyanogen, Oppo ile işbirliğine gidiyor

Bir süre önce şirketleşme aşamasını tamamlayan popüler Android ROM geliştirici ekibi Cyanogen, Çinli Oppo'nun yeni amiral gemi modeli N1 lansmanında aktif rol almaya hazırlanıyor.

Oppo'nun kamera odaklı yeni akıllı telefonu N1 için çekilen tanıtım klibinde, Cyanogen başkan yardımcısı Steve Kondik de kısa bir rolde görünüyor. Kondik, bugün Pekin'de gerçekleştirilecek olan Oppo N1 etkinliğinde yer alacağını ve önemli haberler vereceğini dile getiriyor.

Oppo ile Cyanogen'in ne tür bir işbirliği içerisinde olduğu şimdilik bilinmiyor. Ancak kaynaklar iki türlü ihtimalden bahsediyor. Bunlardan birincisi arayüz konusunda pek de iyi işler çıkaramayan Oppo'nun N1 modelinde Cyanogen'in elinden çıkan bir arayüze yer verecek olması.

İkinci ihtimal ise Cyanogen'in geliştirdiği zengin bir ROM'un ikinci işletim sistemi olarak N1 modelinde yerini alacak olması. Ancak bu ihtimale çok düşük gözüyle bakılıyor. Her halükarda Cyanogen şirketinin ticari anlamda ilk başarısı Oppo işbirliği olacak. 

Oppo N1 firmanın en iddialı akıllı telefonu olacak. 5.9 inçlik Full HD ekranı ile Galaxy Note 3 ve HTC One Max gibi modellere rakip olacak Oppo N1 arka kısımda dokunmatik bir yüzey barındırıyor. 12MP çözünürlükteki kamera sensörü ile Owl adındaki görüntü işlemcisi ile destekleniyor ve düşük ışıkta en iyi performans elde ediliyor. Cihaza Snapdragon 800 işlemcisi güç veriyor. Modelin 650$ civarında olacağı tahmin ediliyor.  

http://vr-zone.com/articles/cyanogen-inc-teaming-oppo-ahead-n1-launch/57321.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nomenore 6 yıl en beğenilen
Şu cynogenmod ilk yapıldığında yapan adamların ne hallerde olduklarını görmek isterdim cunki çok buyuk bir başarı helal olsun
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 6 yıl
Su uyduruk Oppo ülkemize bir girmedi gitti.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zcnyldz 6 yıl
Oppo'nun R809T modelini yaklaşık 20 gündür kullanıyorum. Çin'den aldım ve 900 TL gibi bir fiyata maloldu (kayıt dahil) Fiyat/Performans olarak oldukça memnunum. Şu ana kadar kronik hiçbir sorunla karşılaşmadım. Muhakkak ki S4,One ve 5S performansı beklememek lazım, ancak ülkemizde olması rekabeti arttıracak ve olumlu yönleri son kullanıcılara yansıyacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
helal olsun xaomi miui roomları kullanıyor oppo'da bu seceneği kullanmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 6 yıl
bu tarz başarı öyküleri aslında gençlere örnek olmalı. beynimiz işlenmiş şu "devlet bize yardım etmiyiii" söylemini bırakıp bişeyler üretilse zannetmiyorum ki bu şekilde bir yerlere gelmesinler. bir bilişim öğretmeni adayı olarak sürekli keşke diyorum bu tarz başarı öyküleri öğretmenler tarafından öğrencilere aktarılsa ve en azından ön ayak olunsa. inanın lisedeki öğrencilerin hayal gücü ve çalışma azmi biraz bilense ortaya neler çıkar. ama mağlesef öğretmenlerimiz de kitaptakini söylemekten öteye bir görev bilincinde değiller.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TrMhMt 6 yıl
Bende find 5. Esimde Gemini+ modelleri var. Her iki telefonda da kronik kendi kendini reset, kitlenme prizden sarj olmama kart algilamama sorunlari var. Mesaj yazarken sisme ve dokunmatik algilamama durumlari mevcut. Bu sorunlar her iki modelde de var. Taylandta yaygin olarak satilan bir marka ve arastirdik herkes bu sorunlardan sikayetci. Sonucta cin mali iste yapacak birsey yok.[>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
İşletim sistemleri kadar onu destekleyecek firmalarda önemli ki yazılım desteğide buna bağlı olarak gelişsin.Çinliler yine boş durmamışlar.Nerden nereye geldiler.Sadece 1 milyarlık nüfus ile değil yetiştirdikleri insanlar işgücüne önemli bir katkı sağlıyor. Jolla Sailfish Cynogen Tizen bunlar en kısa zamanda gelişmeliler.Tabi son kullanıcıları düşünerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avorlair 6 yıl
ve kasan kusan androidlerin bir nebze de olsa can damarı durumundaki Cyanogen ROM lar da burada biter..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_67 6 yıl
bu kurumsallaşma beraberinde yaygın rom desteğini yok etmez umarım

piyasadaki ikincil rom yapımcıları cynogenden araklama yaparak çalışıyordu şimdi hem cynogen hemde diğer geliştiricileri kaybetmek var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omeryasin 6 yıl Avorlair
Avorlair
ve kasan kusan androidlerin bir nebze de olsa can damarı durumundaki Cyanogen ROM lar da burada biter..

Ne alakası var, ağzı olan konuşuyor arkadaş. Bu ilk değil ki. Adam Samsung'da da çalıştı. Ayrıca Cyanogen'in bir ekip olduğunu da biliyosun sanırım, ve son olarak Cyanogen o romlar sayesinde var. Oppo belki gelip geçer ama milyonlarca kullanıcı kalır. Gerçi biliyorsundur kesin ama hatırlatayım :) Cyanogen'in bağış sistemiyle kazandığı para da hatırı sayılır durumda. Forumda seviye günden güne azalıyor. Sabah sabah midemi de bulandırdın, kusan ne yahu!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nomenore 6 yıl en beğenilen
Şu cynogenmod ilk yapıldığında yapan adamların ne hallerde olduklarını görmek isterdim cunki çok buyuk bir başarı helal olsun
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 6 yıl
Su uyduruk Oppo ülkemize bir girmedi gitti.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
411 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve oppo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl EMC ile yeni nesil bulut bilişim ve veri depolamayı konuştuk 6 yıl Synology'den Bilgi Depolama Üssü DS213+ ağ depolama sunucusu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim