Cyanogen, Oppo ile işbirliğine gidiyor





Bir süre önce şirketleşme aşamasını tamamlayan popüler Android ROM geliştirici ekibi Cyanogen, Çinli Oppo'nun yeni amiral gemi modeli N1 lansmanında aktif rol almaya hazırlanıyor.





Oppo'nun kamera odaklı yeni akıllı telefonu N1 için çekilen tanıtım klibinde, Cyanogen başkan yardımcısı Steve Kondik de kısa bir rolde görünüyor. Kondik, bugün Pekin'de gerçekleştirilecek olan Oppo N1 etkinliğinde yer alacağını ve önemli haberler vereceğini dile getiriyor.





Oppo ile Cyanogen'in ne tür bir işbirliği içerisinde olduğu şimdilik bilinmiyor. Ancak kaynaklar iki türlü ihtimalden bahsediyor. Bunlardan birincisi arayüz konusunda pek de iyi işler çıkaramayan Oppo'nun N1 modelinde Cyanogen'in elinden çıkan bir arayüze yer verecek olması.





İkinci ihtimal ise Cyanogen'in geliştirdiği zengin bir ROM'un ikinci işletim sistemi olarak N1 modelinde yerini alacak olması. Ancak bu ihtimale çok düşük gözüyle bakılıyor. Her halükarda Cyanogen şirketinin ticari anlamda ilk başarısı Oppo işbirliği olacak.





Oppo N1 firmanın en iddialı akıllı telefonu olacak. 5.9 inçlik Full HD ekranı ile Galaxy Note 3 ve HTC One Max gibi modellere rakip olacak Oppo N1 arka kısımda dokunmatik bir yüzey barındırıyor. 12MP çözünürlükteki kamera sensörü ile Owl adındaki görüntü işlemcisi ile destekleniyor ve düşük ışıkta en iyi performans elde ediliyor. Cihaza Snapdragon 800 işlemcisi güç veriyor. Modelin 650$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

http://vr-zone.com/articles/cyanogen-inc-teaming-oppo-ahead-n1-launch/57321.html