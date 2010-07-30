IDC: İkinci çeyrekte 317.5 milyon cep telefonu satıldı

Araştırma kuruluşu IDC, cep telefonu pazarına ilişkin ikinci çeyrek değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Firmanın yayınladığı rapora göre, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.5'lik büyüme oranı yakalanarak 317.5 milyon cep telefonu satıldı. Özellikle akıllı telefonların gördüğü yüksek talebin etkili olduğu çift haneli büyüme performansı, üretici bazında değerlendirildiğinde, 111.1 milyon telefon satan Nokia'nın %35 pazar payı ile (geçen yılın aynı döneminde %37.2) liderliğini koruduğunu görüyoruz.

Nokia'nın ardından listenin ikinci sırasında 63.8 milyon telefon satan ve %20.1 pazar payı elde eden Samsung, üçüncü sırasda ise 30.6 milyon telefon satan LG'nin geldiğini görüyoruz. İkinci çeyrekte en çok telefon satan üreticiler listesinin dördüncü ve beşinci sıralarında ise sırasıyla BlackBerry telefonlarını üreten RIM (11.2 milyon) ve Sony Ericsson (11 milyon) geliyor. IDC'nin rakamlarına göre yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.5'lik artış ile 620.6 milyon cep telefonu satıldı.